Adulto mayor murió tras accidente con motocicleta del Ejército durante visita de Iván Cepeda a Magangué, Bolívar

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

Un accidente de tránsito ocurrido en Magangué, Bolívar, durante la visita del candidato presidencial Iván Cepeda, dejó como saldo la muerte de un hombre de 65 años y un soldado herido. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, en el que estuvo involucrada una motocicleta del Ejército Nacional.

Según información conocida por Revista Semana, el accidente ocurrió mientras se desarrollaba el dispositivo de seguridad organizado para acompañar la visita del aspirante presidencial del Pacto Histórico al municipio bolivarense.

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Fuentes militares indicaron que la motocicleta involucrada no hacía parte del esquema de protección personal de Cepeda ni de su avanzada directa, aunque sí integraba el operativo de seguridad dispuesto en la zona.

El hecho ocurrió hacia las 5:00 de la tarde del domingo 10 de mayo, cuando una motocicleta del Ejército colisionó contra una moto particular conducida por Ignacio José Ruíz Sabayé, de 65 años. El adulto mayor falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto.

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Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

La emergencia generó conmoción entre habitantes del municipio y familiares de la víctima, quienes solicitaron a las autoridades judiciales avanzar con las investigaciones para establecer responsabilidades.

Tatiana Ruiz Martínez, hija del fallecido, aseguró que su padre se encontraba observando la visita política que se desarrollaba en el municipio.

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“A mi papá lo arrolló una moto del Ejército. Era uno de los escoltas del señor Iván Cepeda”, afirmó la familiar en declaraciones conocidas por el medio.

La familia de la víctima aseguró que el accidente ocurrió aproximadamente a 500 metros del batallón de infantería ubicado en Magangué. Según el relato entregado por los allegados, tras el choque el adulto mayor fue trasladado a un centro médico del municipio.

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Ignacio José Ruíz Sabayé era pensionado de la Naviera Fluvial Colombiana y, de acuerdo con sus familiares, tenía interés en la visita política del candidato presidencial.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las condiciones en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.

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El Ejército Nacional confirmó que uno de sus uniformados también resultó herido durante el accidente. La institución señaló que se prestaron los primeros auxilios tanto al soldado como al ciudadano involucrado en el choque.

En un pronunciamiento oficial, el Ejército indicó que adelanta verificaciones preliminares sobre lo sucedido y entregó detalles sobre las condiciones en las que se movilizaba la víctima.

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“De acuerdo con las verificaciones preliminares realizadas en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el ciudadano fallecido no contaba con los elementos de protección personal exigidos por la ley”, señaló la institución.

Además, el Ejército agregó que la víctima tampoco tendría “los componentes de seguridad mínimos necesarios para su desplazamiento en la vía”.

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Imagen de referencia del levantamiento de un cadáver por parte de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. (Colprensa)

La institución militar aseguró que estos factores habrían incidido en la gravedad del desenlace registrado en Magangué. Sin embargo, las investigaciones oficiales continúan para determinar exactamente cómo ocurrió el accidente y establecer posibles responsabilidades.

El caso ha generado reacciones entre habitantes del municipio, quienes piden claridad sobre la actuación del operativo de seguridad desplegado durante la visita política.

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Las autoridades judiciales y organismos correspondientes continúan adelantando labores técnicas y recopilación de testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos.

La muerte del adulto mayor ocurre en medio de un ambiente político marcado por los recorridos regionales de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026. En distintas regiones del país se han reforzado los dispositivos de seguridad para acompañar eventos públicos y desplazamientos de los aspirantes.

Por ahora, la familia de Ignacio José Ruíz Sabayé insiste en que se mantengan las investigaciones para conocer con exactitud qué ocurrió durante el accidente registrado en las carreteras de Magangué.

Mientras tanto, el Ejército Nacional aseguró que colaborará con las autoridades competentes en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con este caso.