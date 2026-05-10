‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, anunció cese al fuego y propuso retomar diálogos con el Gobierno Petro: “La Guajira no aguanta más guerra”

El líder guerrillero tiene una recompensa de hasta 500 millones de pesos - crédito Captura de Pantalla Facebook de Naín Pérez/ Presidencia de Colombia

En redes sociales y medios de comunicación circula un video en el que aparece Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Naín o Bendito Menor, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) o Los Pachenca.

En el filme divulgado el 9 de mayo de 2026 en las plataformas digitales, el líder del grupo armado anunció un cese al fuego total en el departamento de La Guajira (norte de Colombia), enfatizando la necesidad de que vuelva la normalidad cotidiana a las calles y comunidades de la región colombiana.

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“He escuchado el llamado de nuestro presidente Gustavo Petro y quiero responderle desde la tierra que nos vio nacer. Mi compromiso es con La Guajira y la paz. La Guajira no aguanta más guerra. Entiendo el cansancio de mi pueblo. Por eso anuncio ante el Gobierno y ante mis paisanos un cese al fuego total en todo el departamento”, indicó el líder de las Acsn en el video.

La propuesta de alias Nain también plantea iniciar un diálogo de paz con el Gobierno Nacional, alineándose con la convocatoria de Gustavo Petro a una 'Paz Total' - crédito Captura de Video Facebook/Miguel Angel Gomez Guerra

En su intervención, Pérez Toncel expresó la disposición a establecer un diálogo directo con el presidente Gustavo Petro para buscar una salida pacífica al conflicto en esta parte del país.

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“No queremos ver más derramamiento de sangre en nuestras rancherías ni en nuestras calles. Nuestra voluntad es que el único sonido que se escuche sea el del viento y el de las nuestras músicas culturales”, comentó.

Así mismo, Naín Pérez —también conocido como Bendito Menor o Comando Menor— planteó que el objetivo es evitar nuevos episodios violentos en las comunidades de la región y se comprometió a respetar los derechos de las comunidades indígenas.

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“Respeto sagrado a la nación Wayuu. Mi compromiso es con nuestros hermanos mayores. Respetamos su autonomía, sus leyes ancestrales y su territorio. La paz que buscamos que nos traiga agua, comida, salud para los niños y no haya más violencia. Todo por la vía de la paz”, indicó.

La decisión de suspender las acciones armadas será revisada bajo protocolos legales y de seguridad por las autoridades colombianas - crédito Pares

Insistió en que la solución para La Guajira requiere acudir “a la palabra como camino de negociación” y pidió que el Estado privilegie la interlocución social sobre los operativos de las Fuerzas Militares.

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“Le digo al señor presidente Gustavo Petro que las puertas de La Guajira estén abiertas para el diálogo de paz, que estamos bajo la voluntad de dejar las armas y tomar la palabra. Queremos que el Estado llegue con una inversión, no solo con botas. Queremos ser parte de la transformación del departamento”, mencionó.

La decisión incluye una garantía inmediata de libre movilidad para comerciantes, turistas y transportadores en todo el departamento, un hecho inédito en medio de las reiteradas denuncias por amenazas y restricciones que ha tenido la región.

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“Quiero demostrar con mi gesto de paz para mi pueblo guajiro, como símbolo de mi buena voluntad, garantizamos el día de hoy la libre movilidad por todas las partes del departamento. Queremos que el comerciante y el turista y el transportador se sientan seguros en nuestra tierra Guajira, tierra de gente noble y de palabra. Yo entrego mi palabra del día de hoy y queremos la paz y vamos a conseguirla por la vía del diálogo”, puntualizó.

El cese de hostilidades, comunicado el 9 de mayo de 2026, abarca los municipios más afectados: Uribia, Maicao, Manaure, Albania y Riohacha - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El comunicado de Pérez Toncel destacó la responsabilidad asumida respecto a los municipios de Uribia, Maicao, Manaure, Albania y el distrito de Riohacha, respectivamente.

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Por el momento, el Gobierno nacional no ha ofrecido ninguna declaración oficial sobre la propuesta ni sobre posibles acercamientos con esta organización ilegal.

Recompensa por alias Naín

El anuncio de cese al fuego y la posible reanudación del proceso de paz con las Acsn se conoce después de que esta organización efectuara un paro armado de tres días en el mes de abril, una medida anunciada como represalia tras un reciente operativo que dejó nueve milicianos abatidos.

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En su momento, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, recalcó que, por este sujeto, hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por su captura.

Este sujeto sería el responsable de un paro armado efectuado en abril de 2026 - crédito Fuerzas Militares de Colombia

“Alias Naín, del cartel de crimen y narcotráfico Conquistadores de la Sierra, persiste en sus amenazas contra la población civil (...) por alias Naín hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. La orden a la Fuerza Pública es mantener la ofensiva hasta que alias Naín responda ante la justicia y deje de ser una amenaza para el pueblo”, escribió el alto funcionario en sus redes sociales.

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Organizaciones civiles, como la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), identificaron a Naín Andrés Pérez Toncel como autor de la masacre de cinco personas en Maicao a comienzos de 2026.

El ministro reiteró el compromiso de la fuerza pública para dar de baja al cabecilla de las Acsn - crédito @PedroSanchezCol/X

Pares vincula además su estructura a represalias violentas, como la decapitación pública de un presunto asesino de una menor en el norte colombiano.

La influencia de alias Naín se ha manifestado también en el tráfico de drogas, la extorsión y la consolidación territorial, así como en su presencia activa en redes sociales, donde ha utilizado su notoriedad, incluyendo vínculos con artistas del género vallenato como Emiliano “Poncho” Zuleta, para exhibir poder militar.