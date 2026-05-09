Colombia

Petro dice que retirará aranceles a Ecuador tras orden de la Comunidad Andina

La Comunidad Andina dio un plazo de 10 días a Colombia y Ecuador para desmontar las restricciones comerciales, mientras Gustavo Petro aseguró que no tiene inconveniente en retirar los aranceles aplicados a productos ecuatorianos

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La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sumó un nuevo capítulo luego de que la Comunidad Andina ordenara a ambos países desmontar las medidas arancelarias | EFE/Lenin Nolly
La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sumó un nuevo capítulo luego de que la Comunidad Andina ordenara a ambos países desmontar las medidas arancelarias | EFE/Lenin Nolly

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sumó un nuevo capítulo luego de que la Comunidad Andina ordenara a ambos países desmontar las medidas arancelarias y restricciones comerciales impuestas durante los últimos meses.

Según información conocida por Revista Semana, el organismo regional otorgó un plazo de diez días hábiles para que las dos naciones retiren los aranceles y restablezcan las condiciones normales del intercambio económico.

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La decisión fue emitida este viernes 8 de mayo y generó una rápida reacción del presidente Gustavo Petro, quien aseguró públicamente que no tiene inconvenientes en desmontar los gravámenes aplicados a productos provenientes de Ecuador.

“No tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron”, expresó el mandatario colombiano por medio de su cuenta oficial en X.

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La orden de la Comunidad Andina obliga tanto a Colombia como a Ecuador a desmontar las medidas que actualmente afectan el comercio bilateral entre las dos economías. El organismo regional argumentó que las restricciones han generado impactos negativos sobre empresarios, consumidores y trabajadores de ambos países.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, compartió apartes de la decisión y destacó la preocupación del organismo frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto arancelario entre las dos naciones.

“La Comunidad Andina le ordena a los gobiernos de Colombia y Ecuador levantar todas las medidas que restringen el comercio entre las dos naciones, entre las dos economías, entre las dos sociedades en forma irregular”, señaló Mac Master al citar fragmentos del fallo emitido por el organismo regional.

El dirigente gremial agregó que la Comunidad Andina hizo énfasis en “el inmenso daño” generado por las medidas adoptadas recientemente, especialmente por el impacto que han tenido sobre distintos sectores productivos y comerciales.

La controversia comercial entre ambos países se intensificó en los últimos meses luego de que Ecuador implementara nuevas cargas sobre productos colombianos en medio de diferencias políticas y tensiones diplomáticas.

El Gobierno ecuatoriano anunció el pasado 4 de mayo que reducirá al 75 % la tasa de seguridad aplicada a importaciones provenientes de Colombia a partir del próximo 1 de junio de 2026. La decisión fue comunicada oficialmente por la administración del presidente Daniel Noboa.

“Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, Ecuador reducirá al 75 % la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia”, indicó el comunicado oficial divulgado por el Gobierno ecuatoriano.

La reducción de esa tasa fue interpretada como un primer paso hacia la normalización comercial entre ambos países, luego de varios meses marcados por el aumento progresivo de barreras económicas y restricciones al intercambio bilateral.

Las medidas implementadas inicialmente habían elevado significativamente los costos de ingreso para diferentes productos colombianos en territorio ecuatoriano, afectando especialmente a exportadores y empresarios de sectores industriales y agrícolas.

La decisión de la Comunidad Andina busca restablecer el flujo comercial entre Colombia y Ecuador y evitar mayores afectaciones económicas en las zonas fronterizas. Diversos sectores empresariales habían advertido durante las últimas semanas sobre las consecuencias que podrían generarse si continuaban las restricciones.

El conflicto comercial también provocó preocupación entre empresarios de ambos países debido a la caída en exportaciones y al aumento de costos logísticos derivados de las medidas adoptadas por las dos administraciones.

Aunque Gustavo Petro manifestó disposición para desmontar los aranceles, todavía se espera conocer cómo se implementará el proceso y cuáles serán las medidas específicas que adoptará el Gobierno colombiano dentro del plazo establecido por la Comunidad Andina.

Mientras tanto, el organismo regional insistió en que ambas naciones deben avanzar hacia una solución coordinada que permita restablecer la estabilidad económica y comercial entre los dos países miembros.

La expectativa ahora se concentra en las decisiones que adopten Bogotá y Quito durante los próximos días y en la posibilidad de que se reactive plenamente el intercambio comercial en la frontera colombo-ecuatoriana.

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