Colombia

Reviven el video en el que Germán Vargas Lleras se burló de Petro por tener seis hijos: “Con razón está arruinado”

El exvicepresidente fue un contradictor del primer mandatario. Sin embargo, el jefe de Estado reconoció su “seriedad en el debate” y lamentó su muerte

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El exvicepresidente Germán Vargas Lleras hizo un comentario burlón sobre la cantidad de hijos que tiene Gustavo Petro - crédito @german_ricaurte/X

Los ciudadanos y el país político colombiano reaccionaron a la muerte de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y antiguo líder de Cambio Radical. Murió el 8 de mayo de 2026 tras pasar un largo tiempo sometiéndose a terapias para contrarrestar su diagnóstico de cáncer.

La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado al respecto, lamentando los hechos y entregando detalles de los momentos finales del político colombiano. “La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria”, precisó.

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Comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud de Germán Vargas Lleras - créditoFundación Santa Fe de Bogotá
Comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud de Germán Vargas Lleras - créditoFundación Santa Fe de Bogotá

La noticia de su fallecimiento no tardó en generar reacciones por parte de integrantes del Gobierno nacional, congresistas, mandatarios locales y departamentales y demás personas que conocieron su trayectoria política. En medio de la ola de comentarios que surgieron en redes sociales, llamaron la atención algunos en los que se mencionó un episodio que protagonizó el exvicepresidente y que involucró al hoy mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

Se trata de una conversación que tuvieron, en la que el tema no fue precisamente la política o temas de interés público. Hablaron sobre la familia del actual jefe de Estado, específicamente de sus hijos.

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Vargas Lleras preguntó a Petro Urrego sobre la cantidad de hijos que tuvo e hizo una broma luego de que el hoy presidente le respondió:

Germán Vargas Lleras: Oiga, a cada debate usted llega con uno nuevo, ¿no? En total, ¿cuántos son?

Gustavo Petro: Seis (Nicolás Petro Burgos, Andrea y Andrés Gustavo Petro Herrán, Sofía y Antonella Petro Alcocer, y Nicolás Alcocer Petro).

Germán Vargas Lleras: Con razón que está arruinado.

El hoy primer mandatario no respondió al comentario del también excongresista, solo sonrió. Este episodio se convirtió en un recuerdo distinto sobre la vida política que llevó el exvicepresidente.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras cuestionó presunta responsabilidad de Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro, en el caso de corrupción de la Ungrd - crédito Lina Gasca/Colprensa y Juan Cano/Presidencias/Flickr
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue contradictor de Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa y Juan Cano/Presidencias/Flickr

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X tras enterarse de la muerte del exvicepresidente, reconociendo que, aunque no estuvieron de acuerdo en sus visiones de país, fue un político serio que contribuyó al debate.

Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”, precisó.

El presidente Gustavo Petro lamenta la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @petrogustavo / X
El presidente Gustavo Petro lamenta la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @petrogustavo / X

Críticas de Germán Vargas Lleras contra Petro por su gestión

El exvicepresidente y exministro fallecido hizo parte de un amplio grupo de políticos que cuestionó y rechazó duramente la gestión del mandatario Gustavo Petro como líder de Colombia. En varias oportunidades se pronunció en contra de sus decisiones, sobre todo, aquellas orientadas a garantizar la seguridad en Colombia.

En febrero de 2025, por ejemplo, advirtió que durante la administración Petro, y debido a sus determinaciones, la fuerza pública se debilitó.

Todo lo que toca Petro lo destruye. Mientras debilita a la Fuerza Pública, los grupos criminales se fortalecen y expanden su control territorial. El próximo gobierno, si es que Petro y su minga abandonan el poder, la va a tener muy difícil para restablecer la seguridad y el control del territorio”, precisó el exvicepresidente en su cuenta de X.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó al Gobierno Petro por cuestiones de seguridad - crédito @German_Vargas/X
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó al Gobierno Petro por cuestiones de seguridad - crédito @German_Vargas/X

En consecuencia, aseguró que, esperando un cambio de Gobierno en las elecciones presidenciales de 2026, sería necesario incrementar el número de uniformados en las Fuerzas Militares. Afirmó que la tarea debería centrarse en reintegrar a las personas que salieron durante el periodo de liderazgo del actual jefe de Estado.

“Lo primero será recomponer las Fuerzas Militares y de Policía, empezando por llamar nuevamente al servicio a buena parte de los más de 600 oficiales que fueron retirados en estos dos años”, señaló Vargas Lleras en su momento.

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