Partido de Copa BetPlay en la mira por controvertida acción de juego: había denuncias de posible amaño

El partido entre Alianza FC y Boca Juniors de Cali en la Copa BetPlay estuvo precedido por denuncias de los jugadores de intentos de amaño del partido - crédito Acolfutpro y Win Sports

El estadio Pascual Guerrero fue escenario de un duelo marcado por la tensión y los errores en el debut de Alianza Valledupar y Boca Juniors en el grupo A de la Copa BetPlay 2026. La expectativa sobre ambos equipos era alta, motivada por la goleada de Atlético Bucaramanga sobre Real Santander por 5-0.

Desde el pitazo inicial, los conjuntos buscaron imponer condiciones y protagonizaron una polémica acción a los 28 minutos. en la que Fabian Cantillo de Alianza fue derribado en el área, pero el árbitro no sancionó pena máxima pese a las protestas,

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La primera mitad finalizó con Boca Juniors presionando y el portero Antonio Simancas emergiendo como figura en el cuadro visitante. Una doble atajada, primero con la mano y luego con el pie, mantuvo el cero en el arco de Alianza, frustrando las intenciones del local de abrir el marcador antes del descanso.

El segundo tiempo trajo el quiebre del partido. Al minuto 56, en la primera jugada de peligro clara para Alianza, Eduar Banguero envió un centro al área que fue conectado de manera contundente por Misael Martínez, quien recién había ingresado desde el banco. El gol marcó un giro en el desarrollo del encuentro y obligó a Boca Juniors a buscar el empate con insistencia.

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Simancas continuó siendo protagonista, especialmente en los minutos finales, cuando una serie de intervenciones sostuvo la ventaja mínima para los visitantes. Sin embargo, el desenlace reservaba una sorpresa que no tardó en difundirse en redes sociales.

En el último minuto del tiempo reglamentario, el propio Simancas protagonizó un error al salir de su arco para disputar el balón con Heiner Mosquera, en la esquina. El jugador local logró arrebatarle posesión, y aunque Simancas intentó agarrarlo para impedir que avanzara, Mosquera se liberó con facilidad y aprovechó la pasividad de la defensa para marcar el gol del empate con un remate colocado al vertical derecho del guardameta.

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Heiner Mosquera aprovechó una salida arriesgada del arquero Simancas y empató el partido para Boca Juniors de Cali en la recta final del partido - crédito Win Sports

Debido al momento y las circunstancias de esta anotación, varios usuarios manifestaron sospechas ante la anotación de Mosquera, haciendo eco de lo denunciado horas antes por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que dio a conocer denuncias realizadas por integrantes de ambos equipos.

Según informó la organización a través de sus canales oficiales, una red de amaño de partidos contactó a futbolistas de ambos clubes con el objetivo de alterar el desarrollo del encuentro.

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La entidad aseguró que ya puso al tanto de las denuncias a las autoridades nacionales e internacionales para que hagan seguimiento de la situación - crédito @acolfutpro/X

“Los futbolistas han rechazado estas insinuaciones y reportado el hecho a Acolfutpro“, manifestó la entidad en su cuenta de X. Además, se informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de Colombia, Interpol y el Ministerio del Trabajo. Dicha denuncia involucró directamente a la Dimayor, organizadora de la Copa BetPlay, y a organismos internacionales como FIFPRO y FIFPro América, que también fueron notificados del intento de manipulación.

En su comunicación, la organización gremial insistió en la importancia de combatir este tipo de prácticas y proteger la integridad del fútbol profesional colombiano. “Entre todos debemos trabajar para erradicar este flagelo que atenta contra la integridad del fútbol y pone en riesgo la carrera deportiva de nuestros afiliados“, expresaron.

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De momento, ninguno de los dos clubes se ha pronunciado frente a las denuncias difundidas por Acolfutpro ni por lo sucedido en los minutos finales del encuentro.

Lo cierto es que el empate deja a ambos equipos con sensaciones encontradas: Alianza Valledupar dejó escapar la victoria por un error propio, mientras Boca Juniors rescató un punto tras un cierre lleno de tensión. Ambos equipos quedan con un punto en el grupo A, mientras Atlético Bucaramanga es el líder provisional. Falta por jugar el Deportivo Cali, que iniciará su andadura el lunes 11 de mayo ante el conjunto Leopardo en Palmaseca.

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