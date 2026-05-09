Deportes

Partido de Copa BetPlay en la mira por controvertida acción de juego: había denuncias de posible amaño

Horas antes del encuentro correspondiente a la fase de grupos del torneo, Acolfutpro dio a conocer que hubo intentos de convencer a jugadores para influir en el desarrollo del encuentro, con el fin de favorecer a personajes vinculados con las apuestas

Guardar
Google icon
El partido entre Alianza FC y Boca Juniors de Cali en la Copa BetPlay estuvo precedido por denuncias de los jugadores de intentos de amaño del partido - crédito Acolfutpro y Win Sports
El partido entre Alianza FC y Boca Juniors de Cali en la Copa BetPlay estuvo precedido por denuncias de los jugadores de intentos de amaño del partido - crédito Acolfutpro y Win Sports

El estadio Pascual Guerrero fue escenario de un duelo marcado por la tensión y los errores en el debut de Alianza Valledupar y Boca Juniors en el grupo A de la Copa BetPlay 2026. La expectativa sobre ambos equipos era alta, motivada por la goleada de Atlético Bucaramanga sobre Real Santander por 5-0.

Desde el pitazo inicial, los conjuntos buscaron imponer condiciones y protagonizaron una polémica acción a los 28 minutos. en la que Fabian Cantillo de Alianza fue derribado en el área, pero el árbitro no sancionó pena máxima pese a las protestas,

PUBLICIDAD

La primera mitad finalizó con Boca Juniors presionando y el portero Antonio Simancas emergiendo como figura en el cuadro visitante. Una doble atajada, primero con la mano y luego con el pie, mantuvo el cero en el arco de Alianza, frustrando las intenciones del local de abrir el marcador antes del descanso.

El segundo tiempo trajo el quiebre del partido. Al minuto 56, en la primera jugada de peligro clara para Alianza, Eduar Banguero envió un centro al área que fue conectado de manera contundente por Misael Martínez, quien recién había ingresado desde el banco. El gol marcó un giro en el desarrollo del encuentro y obligó a Boca Juniors a buscar el empate con insistencia.

PUBLICIDAD

Simancas continuó siendo protagonista, especialmente en los minutos finales, cuando una serie de intervenciones sostuvo la ventaja mínima para los visitantes. Sin embargo, el desenlace reservaba una sorpresa que no tardó en difundirse en redes sociales.

En el último minuto del tiempo reglamentario, el propio Simancas protagonizó un error al salir de su arco para disputar el balón con Heiner Mosquera, en la esquina. El jugador local logró arrebatarle posesión, y aunque Simancas intentó agarrarlo para impedir que avanzara, Mosquera se liberó con facilidad y aprovechó la pasividad de la defensa para marcar el gol del empate con un remate colocado al vertical derecho del guardameta.

Heiner Mosquera aprovechó una salida arriesgada del arquero Simancas y empató el partido para Boca Juniors de Cali en la recta final del partido - crédito Win Sports
Heiner Mosquera aprovechó una salida arriesgada del arquero Simancas y empató el partido para Boca Juniors de Cali en la recta final del partido - crédito Win Sports

Debido al momento y las circunstancias de esta anotación, varios usuarios manifestaron sospechas ante la anotación de Mosquera, haciendo eco de lo denunciado horas antes por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que dio a conocer denuncias realizadas por integrantes de ambos equipos.

Según informó la organización a través de sus canales oficiales, una red de amaño de partidos contactó a futbolistas de ambos clubes con el objetivo de alterar el desarrollo del encuentro.

La entidad aseguró que ya puso al tanto de las denuncias a las autoridades nacionales e internacionales para que hagan seguimiento de la situación - crédito @acolfutpro/X
La entidad aseguró que ya puso al tanto de las denuncias a las autoridades nacionales e internacionales para que hagan seguimiento de la situación - crédito @acolfutpro/X

“Los futbolistas han rechazado estas insinuaciones y reportado el hecho a Acolfutpro“, manifestó la entidad en su cuenta de X. Además, se informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de Colombia, Interpol y el Ministerio del Trabajo. Dicha denuncia involucró directamente a la Dimayor, organizadora de la Copa BetPlay, y a organismos internacionales como FIFPRO y FIFPro América, que también fueron notificados del intento de manipulación.

En su comunicación, la organización gremial insistió en la importancia de combatir este tipo de prácticas y proteger la integridad del fútbol profesional colombiano. “Entre todos debemos trabajar para erradicar este flagelo que atenta contra la integridad del fútbol y pone en riesgo la carrera deportiva de nuestros afiliados“, expresaron.

De momento, ninguno de los dos clubes se ha pronunciado frente a las denuncias difundidas por Acolfutpro ni por lo sucedido en los minutos finales del encuentro.

Lo cierto es que el empate deja a ambos equipos con sensaciones encontradas: Alianza Valledupar dejó escapar la victoria por un error propio, mientras Boca Juniors rescató un punto tras un cierre lleno de tensión. Ambos equipos quedan con un punto en el grupo A, mientras Atlético Bucaramanga es el líder provisional. Falta por jugar el Deportivo Cali, que iniciará su andadura el lunes 11 de mayo ante el conjunto Leopardo en Palmaseca.

Temas Relacionados

Alianza FCBoca Juniors de CaliCopa BetPlayAcolfutproAmaño de partidosColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Una negociación entre dos grandes del Brasileirao se convertiría en una chance para el extremo colombiano, que no es importante para los cariocas

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Clásico de rojos en los playoffs de la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe

Con realidades distintas a nivel internacional, arranca una de las series más atractivas en los cuartos de final por las figuras en las plantillas y mucha historia en juego

Clásico de rojos en los playoffs de la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe

Hora y dónde ver Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: el verde inicia los playoffs en Bogotá

Luego de resolverse el problema con la sede del partido, los dirigidos por Diego Arias visitarán al cuadro capitalino, que sueña con dar la sorpresa en los cuartos de final

Hora y dónde ver Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: el verde inicia los playoffs en Bogotá

Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

La imagen del futbolista colombiano ya está en la codiciada colección, y el video de su padre orgulloso no tardó en circular través de las redes sociales

Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

Independiente Medellín se pronunció oficialmente tras los actos de violencia en el partido ante Flamengo

A través de un comunicado, el cub rechazó los actos vandálicos que tuvieron lugar en el estadio Atanasio Girardot y que llevaron a la cancelación del partido de Copa Libertadores

Independiente Medellín se pronunció oficialmente tras los actos de violencia en el partido ante Flamengo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

Lenny Tavares y Justin Quiles revelaron cómo fue que Karol G los volvió millonarios “Después de eso me quedé a vivir en Miami”

Deportes

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Clásico de rojos en los playoffs de la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Santa Fe

Hora y dónde ver Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: el verde inicia los playoffs en Bogotá

Independiente Medellín se pronunció oficialmente tras los actos de violencia en el partido ante Flamengo

James Rodríguez se despachó contra los medios y aficionados que lo critican: “Cuando pierde la selección, soy yo”