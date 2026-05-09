Los “Oscar” de la arquitectura: Colombia busca a sus nuevos referentes en una edición histórica

Cartagena de Indias será la sede de la trigésima Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, evento que reunirá a profesionales del sector entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2026.

La arquitectura colombiana se prepara para una celebración histórica con la realización de la trigésima edición de la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, un certamen que, según sus organizadores, se ha consolidado como el segundo evento de arquitectura más longevo del mundo, solo precedido por la Bienal de Venecia. La convocatoria ha superado las expectativas de participación, lo que llevó a la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) a extender el plazo de inscripción hasta la medianoche del lunes 11 de mayo, con el objetivo de facilitar la postulación de proyectos de todo el país.

La edición número 30 de la Bienal adquiere un carácter especial, ya que coincide con el lanzamiento de la I Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Colombia, una iniciativa que busca internacionalizar el trabajo de los arquitectos nacionales y proyectar sus obras en el ámbito regional.

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Mauricio Uribe González, presidente nacional de la SCA, subrayó la relevancia de este salto internacional: “Nos abrimos, traspasamos las fronteras y queremos contarle al mundo lo que hacemos los arquitectos colombianos, que es muy bueno”.

El Teatro Adolfo Mejía, uno de los principales escenarios patrimoniales de Cartagena, acogerá parte de las actividades centrales de la Bienal.

La organización ha comparado la ceremonia de premiación con galas de gran reconocimiento, como los Oscar o los Grammy, señalando que se trata de un evento en el que se reconoce la excelencia profesional y el impacto de las obras en la vida de las personas. Para Uribe González, recibir este galardón representa un hito en la trayectoria de cualquier arquitecto, ya que significa ingresar a la memoria profesional del país y alcanzar una visibilidad destacada tanto a nivel local como internacional.

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El proceso de selección de proyectos se realizará bajo criterios rigurosos. El jurado, conformado por expertos de alto nivel, evaluará las propuestas en función de su impacto urbano, premiando aquellas que contribuyan a la construcción de ciudad y que generen un sentido profundo para sus habitantes. También se valorará la diversidad técnica, permitiendo la participación en diez categorías que abarcan desde ordenamiento urbano y vivienda hasta patrimonio e investigación.

La Bienal se distingue por su apertura a profesionales de todo el país, quienes podrán presentar sus proyectos de manera digital a través del sitio oficial de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. La organización ha enfatizado la importancia de cumplir con el plazo de inscripción, fijado para el lunes 11 de mayo a las 11:59 p.m., recordando que tradicionalmente muchos colombianos dejan su postulación para las últimas horas.

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La Sociedad Colombiana de Arquitectos extendió el plazo de inscripción hasta el lunes 11 de mayo a las 11:59 p.m., permitiendo mayor participación de arquitectos de todo el país.

El evento culminará en Cartagena de Indias, del 30 de septiembre al 3 de octubre, una ciudad elegida por su valor histórico y su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La agenda incluye actividades y ceremonias en espacios emblemáticos, como el Teatro Adolfo Mejía, lo que permitirá a los asistentes experimentar de primera mano la riqueza arquitectónica de la ciudad.

La Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo no solo representa una plataforma de exhibición para los trabajos más destacados del sector, sino que también se consolida como un espacio de encuentro e intercambio profesional, en el que las tendencias y los desafíos contemporáneos del urbanismo y la construcción adquieren protagonismo. Para los arquitectos, este certamen se traduce en una oportunidad única para obtener reconocimiento, compartir sus obras y contribuir al desarrollo de las ciudades colombianas y latinoamericanas.

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El proceso de inscripción, completamente digital, permanece abierto hasta la medianoche del lunes, a través del portal oficial de la SCA: www.sociedadcolombianadearquitectos.org. La organización invita a todos los profesionales y estudios de arquitectura a participar en una edición que promete marcar un antes y un después en la historia de la arquitectura en Colombia y la región.