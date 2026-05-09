Paloma Valencia aseguró que un posible gobierno bajaría las tarifas de energía en la costa Caribe

Paloma Valencia anuncia plan de reducción de tarifas energéticas en la Costa Caribe - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia, candidata presidencial, anunció que desde el primer día de un eventual gobierno suyo, implementará una reducción inmediata del 50% en las facturas de energía para los estratos uno de la Costa Caribe colombiana, como parte de una serie de medidas específicas para combatir la pobreza extrema en la región y mejorar la calidad de vida.

La propuesta contempla también una rebaja progresiva para los estratos dos, tres y cuatro, afrontando desde el Estado el costo directo de un subsidio vital de hasta 250 kilovatios por hogar.

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La candidata, en declaraciones ante medios de comunicación acompañada de concejales, ediles, diputados y líderes regionales, fundamentó la iniciativa en la grave situación social que afronta la Costa Caribe: “El 40% de la pobreza extrema de este país está en la Costa Caribe, y aun así debe pagar las tarifas de energía más altas del país”, dijo Valencia.

Paloma Valencia anunció rebaja en precio de tarifas de energía en la Costa Caribe en un posible gobierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante su intervención, destacó que la región sufre el doble de cortes de energía que otras zonas del país, registrando un servicio deficiente y costoso.

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El plan tendrá impacto inmediato: “Desde el primer día de nuestro gobierno, la factura va a tener una rebaja. Para los estratos uno, esa rebaja va a ser del cincuenta por ciento. Los estratos uno van a pagar la mitad de lo que están pagando hoy, porque nuestro gobierno asume el compromiso de subsidiar ese mínimo vital de energía hasta los doscientos cincuenta kilovatios, que es lo que necesitan para vivir bien,” declaró Valencia.

Según explicó, los recursos para financiar estas rebajas se obtendrán reorientando fondos públicos previamente usados para otros fines. “Vamos a cortar toda esa cantidad de plata que le han dado a los bandidos, a los que les levantaron las órdenes de captura y los tienen viajando en camioneta. La vamos a invertir en que los hogares de la costa no tengan que pagar una luz tan cara,” aseguró la candidata, aludiendo a transferencias estatales cuya eficacia ha sido discutida.

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Ilustración de Paloma Valencia en un podio con un fondo caribeño, prometiendo la reducción de tarifas de energía para la región costera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, Valencia anticipó que la propuesta tendrá un carácter progresivo, dirigiendo rebajas del 40% a los estratos dos y tres, y hasta un 20% para el estrato cuatro. Detalló, igualmente, las fases posteriores del programa: instalación masiva de paneles solares en techos de viviendas, renovación de electrodomésticos —principalmente neveras— para mejorar el consumo energético, y modernización de la red de cables eléctricos, acciones coordinadas con alcaldes y gobernadores locales.

Un plan estructural a largo plazo: subsidio, eficiencia y energía solar

Valencia especificó que la meta final es que el subsidio estatal se vuelva innecesario, una vez que los hogares consigan autonomía energética. La candidata indicó: “Vamos, nosotros sí, a poner los paneles solares en los techos de las viviendas de la Costa Caribe, facilitando los trámites, integrándolos a la red para que todos puedan tener su factura pendiente a cero”, revelando que el plan incluye simplificación regulatoria y apoyo técnico.

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Paloma Valencia, candidata presidencial, anunció que desde el primer día de un eventual gobierno suyo, implementará una reducción inmediata del 50% en las facturas de energía para los estratos uno de la Costa Caribe colombiana - crédito Colprensa

Complementariamente, prometió un plan de renovación de electrodomésticos con énfasis en la eficiencia: “Hay que poner unas neveras de boca chiquita, que consuman poquito para que puedan tener esas neveras, pero que no les suba la cuenta de luz”, graficando el peso que tiene el consumo hogar en el costo mensual.

El programa aspira a movilizar recursos de entidades como URA y las generadoras eléctricas para modernizar el tejido eléctrico. Sobre el efecto social, la candidata remarcó: “Los ciudadanos de la Costa Caribe van a tener electrodomésticos de alto rendimiento y bajo consumo, van a tener techos con sus paneles solares y el que no lo haya podido tener estará subsidiado por el Estado para que pueda tener luz sin pagar tanto,” subrayó Valencia.

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El anuncio plasma la estrategia de campaña de Valencia para diferenciarse en la Costa Caribe, presentando un proyecto estructural de reducción tarifaria, inversión estatal eficiente y transición hacia energías limpias, con impacto directo en los hogares más vulnerables.