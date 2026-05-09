Colombia

El Caribe colombiano sufre temperaturas históricas: el Ideam emitió alerta roja por golpe de calor

La alerta roja fue activada tras detectarse temperaturas sin precedentes, con máximos como 38,4 °C en El Guamo (Bolívar), 38,0 °C en Valledupar (Cesar) y un récord mensual de 33,7 °C en San Andrés

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El golpe de calor puede provocar síntomas como mareos, dolor de cabeza, sudoración excesiva, piel enrojecida, fatiga y náuseas - crédito AP
El golpe de calor puede provocar síntomas como mareos, dolor de cabeza, sudoración excesiva, piel enrojecida, fatiga y náuseas - crédito AP

El Caribe colombiano se encuentra en alerta roja por un golpe de calor que ha provocado temperaturas extremas en varios departamentos de la región. Las autoridades advierten que estos valores alcanzan y superan los registros históricos y ponen en riesgo tanto la salud pública como el ambiente natural.

La alerta roja fue activada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) tras detectarse temperaturas sin precedentes, con máximos como 38,4 ℃ en El Guamo (Bolívar), 38,0 ℃ en Valledupar (Cesar) y un récord mensual de 33,7 ℃ en San Andrés.

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Estas condiciones, observadas en las últimas 24 horas y durante el fin de semana del Día de la Madre en Colombia, representan un riesgo significativo para la población, en particular para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Riesgos para la salud y la población más vulnerable

El golpe de calor puede provocar síntomas como mareos, dolor de cabeza, sudoración excesiva, piel enrojecida, fatiga y náuseas. En los cuadros más graves, se presentan deshidratación, desmayos y complicaciones que requieren atención médica inmediata, explicó William Reaña, meteorólogo de turno del Ideam al diario El Heraldo.

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El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA
El Caribe colombiano se encuentra en alerta roja por un golpe de calor que ha provocado temperaturas extremas en varios departamentos de la región - crédito VisualesIA

La situación es especialmente preocupante para los grupos vulnerables, entre ellos los niños, adultos mayores y embarazadas, así como personas con afecciones cardiovasculares o respiratorias. Los especialistas recomiendan aumentar la hidratación y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad de calor.

La sensación térmica, clave para entender el fenómeno, depende no solo de la temperatura del aire, sino también de la humedad y el tiempo de exposición. Por ello, quienes residen en zonas bajo alerta deben tomar precauciones ante los efectos perjudiciales del calor extremo.

Consecuencias ambientales y alertas adicionales

Además del impacto en la salud humana, existe alerta por riesgo de incendios de la cobertura vegetal. Según los reportes recientes, municipios de Atlántico, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Tolima, Vichada y Huila presentan condiciones propicias para la propagación de estos incendios.

La persistencia de temperaturas elevadas y la baja nubosidad en la región Caribe favorecen la acumulación de calor al nivel del suelo, lo que incrementa la vulnerabilidad a los incendios forestales. Aunque se han registrado lluvias ligeras en Córdoba, sur de Cesar, Atlántico y Magdalena, las condiciones generales mantienen en alerta a las autoridades ambientales y de emergencia.

Playa de arena blanca con palmeras y mar azul. Un cartel de madera a la izquierda dice "Playa Caribe - Peligro Altas Temperaturas" bajo un cielo despejado.
Un cartel de advertencia de "Peligro Altas Temperaturas" se erige en Playa Caribe, en la costa de Colombia, alertando a los visitantes sobre las condiciones climáticas extremas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Explicación técnica: cómo se define una ola de calor

De acuerdo con expertos, se considera una ola de calor cuando las temperaturas máximas persisten durante periodos de tres a cinco días consecutivos. No solo la intensidad, sino la continuidad de los registros elevados, define la gravedad del episodio climático.

La evaluación incorpora parámetros meteorológicos como la sensación térmica y el análisis continuo de las condiciones atmosféricas. Mientras las temperaturas se mantengan en niveles próximos o superiores a los máximos históricos y la exposición dure varios días, el Caribe colombiano permanecerá bajo observación estricta ante la posibilidad de un evento prolongado de calor extremo.

El plan de la CAR delimita 22 áreas estratégicas con mojones para identificar límites de conservación y prevenir ocupaciones ilegales - crédito CAR
El plan de la CAR delimita 22 áreas estratégicas con mojones para identificar límites de conservación y prevenir ocupaciones ilegales - crédito CAR

San Andrés atraviesa ola de calor extrema

Durante los últimos días, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina experimentó temperaturas inusualmente elevadas, lo que motivó la activación de alertas por parte de las autoridades climáticas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que la región atraviesa uno de los episodios de calor más intensos registrados en años recientes, con picos que superan los valores históricos habituales para esta época.

El 5 de mayo, San Andrés alcanzó los 33,4 grados centígrados, superando marcas oficiales vigentes desde 1998. Además de los datos oficiales, sistemas de monitoreo comunitario reportaron temperaturas de hasta 38 grados en sectores específicos. Los expertos advierten que no se trata de un evento aislado, sino de una tendencia persistente, lo que sugiere la presencia de una posible ola de calor.

En Providencia, los termómetros marcaron entre 34 y 36,5 grados centígrados. El Ideam relaciona este fenómeno con factores atmosféricos y oceánicos, y advierte sobre los riesgos asociados: mayor sensación térmica, agotamiento por calor, potenciales incendios y efectos adversos en actividades productivas y ecosistemas.

La entidad mantiene la alerta naranja en San Andrés y recomienda precaución especialmente para grupos vulnerables, como personas mayores, niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

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