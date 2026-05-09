Caso Mateo Pérez | Periodista Sergio Mesa, que ayudó en intento de recuperación del cuerpo, contó cómo está Briceño: “Secuestrado por el miedo”

El presidente confirmó que el periodista de 23 años fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Chalá - créditos Catalina Olaya/Colprensa | red social Facebook

El asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista y estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional de Medellín, ha sacudido a Colombia y ha servido como catalizador para que voces del periodismo y la academia denuncien la precariedad y el peligro al que se enfrentan quienes documentan el conflicto armado en el país.

Entre ellas, la del periodista, escritor y abogado Sergio Mesa, que a través de su blog personal y su cuenta de X compartió un artículo en el que contó de primera mano cómo está la situación en el municipio de Briceño, Antioquia, y la responsabilidad que recae sobre los actores del conflicto, el Estado y la sociedad.

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Ese era el destino que tenía Pérez Rojas, que iba con el fin de adelantar un trabajo periodístico para su medio de comunicación regional El Confidente relacionado con la presencia de grupos armados en la zona, y en específico del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Mesa, que junto al fotógrafo Jesús Abad Colorado visibilizó el caso de Mateo Pérez en redes sociales, tituló su entrada de blog Briceño: secuestrado por el miedo, y en ella expone una línea de tiempo que conecta la violencia actual con episodios y actores que han marcado la historia reciente del municipio.

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Mesa compartió el blog en el que describió todo lo que halló a su paso por Briceño junto al fotógrafo Jesús Abad Colorado - crédito @sermeca/X

“Hacía más de diez años no iba a Briceño. En 2016 fue la última vez que estuve cuando hacía seguimiento para la Fundación Paz y Reconciliación de los proyectos piloto de desminado humanitario en la vereda El Orejón y el piloto de sustitución de cultivos en la vereda Pueblo Nuevo. Allá conocí a Abel Ayala Orrego, Cabuyo, quien meses después reviviría el extinto Frente 36 de las Farc en Angostura, Campamento, Anorí, Guadalupe y algunas veredas de Briceño”, recuerda Mesa.

En su relato, el periodista precisó cómo la estructura criminal del Frente 36 de las disidencias de las Farc, hoy bajo el mando de Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay y Jhon Édison Chala Torrejano, “Chalá”, ha afianzado un régimen de miedo y control sobre la población civil.

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“El jefe de extorsiones de dicho Frente, alias Primo Gay, comenzó a extorsionar al alcalde de Yarumal con el pago de $150 millones de pesos. Como el alcalde no accedió le pintó la portada de su finca con mensajes alusivos a la organización y le hizo llamadas intimidatorias para anunciarle que había minado su finca”, relata Mesa, que también documentó ejecuciones extrajudiciales y la imposición de restricciones de movilidad, “impuestos” y carné para los campesinos como salvoconducto.

Sergio Mesa le mostró una de las fachadas de una vivienda en Briceño con un mensaje por parte de las disidencias de las Farc - crédito @sermeca/X

La llegada de “Primo Gay” y la expansión de su dominio llevaron a enfrentamientos con otros actores armados y a la consolidación de Briceño como un enclave criminal.

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“Los Frente 18, 36 y 5° de las Disidencias de las Farc, sean de (Iván) Mordisco o Calarcá, se enfrentan a muerte con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Todos ellos se nutren de las rentas ilegales de la base de coca y la minería ilegal. Hoy Briceño, en palabras del académico y analista Eduardo Pizarro, es un enclave criminal”, explicó Mesa.

El periodista denunció que la población de Briceño permanece “secuestrada y en medio de la zozobra”.

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“Después de las seis de la tarde está prohibido transitar por las vías. Nadie extraño puede internarse en la ruralidad y los movimientos de los campesinos son controlados con drones. El Ejército Nacional está maniatado y la Policía no puede patrullar más allá del área urbana”, describió Mesa.

El jurista recordó que Mateo fue a Briceño “a documentar la crisis. Él fue asesinado. Nosotros pudimos regresar, después de la misión humanitaria, para contar lo que vimos y documentar la crisis. Como periodistas tenemos la obligación de ser la voz de Briceño. Aquí está mi testimonio”, recalcó el periodista.

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El cuerpo del joven se halló la tarde del viernes 8 de mayo de 2026 - crédito Indepaz

En su mensaje publicado en X y dirigido al presidente Gustavo Petro, Sergio Mesa escribió: “Presidente @petrogustavo: este es uno de los paisajes que uno toma cuando va para Briceño, Antioquia. Una fotografía digna de cualquier premio Pulitzer o de un Simón Bolívar, aunque también para un periódico o medio digital como el que tenía el periodista Mateo Pérez Rueda”.

El blog también es un llamado de atención a la opinión pública: “Nosotros como periodistas, además de ver el paisaje y fotografiarlo, documentamos la guerra. Por hacer periodismo, como lo aprendimos quienes nos hemos dedicado a seguir los pasos de Germán Castro Caycedo, Alfredo Molano, Silvia Duzán, Jaime Garzón y otros menos famosos como Luis Carlos Cervantes –de Tarazá– y Leiderman Ortiz Berrío –de Caucasia–, fue asesinado Mateo”.

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