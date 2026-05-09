Colombia

Bogotá será sede de la ‘cambiatón’ de láminas del álbum del Mundial: cuándo y dónde será

La ciudad acogerá un evento que invita a quienes desean finalizar sus colecciones antes del Mundial 2026, con actividades pensadas para seguidores del fútbol y el entretenimiento digital, según indicaron los responsables de la organización

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Manos de un niño pegando una lámina de fútbol en un álbum Panini abierto para el Mundial 2026 sobre una mesa de madera clara, con más láminas alrededor.
El intercambio de laminas del álbum Panini se realizará el 17 de mayo en Bogotá como antesala al Mundial 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La capital de la República se prepara para recibir el domingo 17 de mayo una de las actividades más esperadas por fanáticos del fútbol y coleccionistas: el Intercambio de Monas Panini del Mundial 2026.

El evento, que tendrá lugar en las antiguas instalaciones de Movistar Game Club, ubicadas en la calle 75 A #20 C – 36, al norte de Bogotá.

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El intercambio reunirá a cientos de personas interesadas en completar sus álbumes y participar en una jornada centrada en el coleccionismo y el entretenimiento, en el horario de desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m..

Según informaron los organizadores, All Sport Colombia, Sportodos y SouthGG, la programación estará orientada a quienes buscan vivir la pasión futbolera en vísperas de la Copa Mundial 2026.

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Uno de los principales atractivos será el espacio oficial dedicado al intercambio de láminas, en el que los asistentes podrán encontrar las piezas que les faltan y compartir con otros entusiastas.

El evento apuesta por integrar deporte, cultura, experiencias gamer y actividades para toda la familia.

La agenda incluye torneos de EA Sports, venta de álbumes, monas y merchandising oficial, así como activaciones de marca relacionadas con la cita mundialista.

Los organizadores anunciaron la presencia de zonas de entretenimiento para todas las edades, con shows de freestyle, presentaciones de magia, zonas de comidas y bebidas, influencers y mascotas deportivas.

La jornada incluye zona oficial de intercambio, venta de álbumes Panini y monas, y competencias de EA Sports - crédito Leonhard Foeger/Reuters
La jornada incluye zona oficial de intercambio, venta de álbumes Panini y monas, y competencias de EA Sports - crédito Leonhard Foeger/Reuters

Entre las novedades destaca una gran esfera LED destinada a experiencias de branding y activaciones visuales para el público.

La jornada también se caracterizará por una intensa actividad digital y una extensa cobertura en redes sociales antes y durante el evento. Esta estrategia incluirá la participación de creadores de contenido y diversos medios de comunicación.

La expectativa es que la convocatoria reúna a cientos de aficionados de diferentes edades, generando un espacio de interacción para la comunidad futbolera de la capital colombiana.

Uno de los principales objetivos es crear un ambiente donde los asistentes puedan disfrutar de experiencias ligadas al fútbol, el coleccionismo y el entretenimiento digital, señalaron los organizadores.

La iniciativa busca consolidar a Bogotá como referente de actividades vinculadas al Mundial y ofrecer una alternativa de ocio familiar en el marco de la fiebre mundialista.

El Mundial de 2030 será el último con álbum Panini tras terminación del contrato con la FIFA

FIFA finaliza su histórica alianza con Panini para los álbumes del Mundial tras seis décadas y elige a Fanatics y Topps como nuevos licenciatarios - crédito Paulo Whitaker/Reuters
FIFA finaliza su histórica alianza con Panini para los álbumes del Mundial tras seis décadas y elige a Fanatics y Topps como nuevos licenciatarios - crédito Paulo Whitaker/Reuters

Se cierra un ciclo que marcó el ritual de cada Copa del Mundo: FIFA, tras seis décadas, finalizó su relación comercial con Panini y designó a la empresa estadounidense Fanatics, a través de Topps, como la nueva encargada de los productos coleccionables oficiales del torneo mundialista a partir de 2031.

El próximo Mundial 2030 será el último en el que los aficionados encontrarán el tradicional álbum oficial de la editorial italiana, un objeto que se transformó en símbolo de generaciones desde 1970.

Según informó la propia FIFA, la decisión responde a la necesidad de modernizar el mercado, expandir la oferta de coleccionables digitales y abrir nuevas fuentes de ingresos para el desarrollo global del fútbol.

Fanatics y Topps pasarán a ser licenciatarios exclusivos de todos los productos oficiales, tanto en formato físico como digital, según detalló la FIFA en su comunicado.

El Mundial 2030 marcará la última aparición del tradicional álbum Panini, símbolo coleccionable desde México 1970 - crédito Bernardo Montoya/Reuters/Society Sport Soccer
El Mundial 2030 marcará la última aparición del tradicional álbum Panini, símbolo coleccionable desde México 1970 - crédito Bernardo Montoya/Reuters/Society Sport Soccer

El presidente del organismo, Gianni Infantino, subrayó que el objetivo es “modernizar el mercado de artículos coleccionables y ampliar la experiencia de los hinchas alrededor de la Copa del Mundo”, abriendo el juego a nuevas tendencias de consumo y reforzando la conexión entre selecciones, futbolistas y fanáticos.

La editorial Panini, fundada en Italia, obtuvo los derechos exclusivos de publicación del álbum mundialista en el Mundial de México 1970, una tradición que apenas tuvo un paréntesis en la edición de Estados Unidos 1994, cuando otra empresa publicó el material oficial.

Desde entonces, el simple acto de intercambiar “figuritas” se volvió una costumbre planetaria, involucrando a millones de niños, jóvenes y adultos que año tras año esperaban la llegada de cada nuevo álbum para seguir a sus selecciones favoritas.

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