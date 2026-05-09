Carlos ‘La Roca’ Sánchez reveló que conflicto con James Rodríguez previo al Mundial de 2014: “No tenía por qué arrugarme”

El exvolante de la Tricolor recordó momentos que vivió durante las concentraciones y charlas de vestuario con la selección Colombia-crédito @ESPNColombia/X

En vísperas de una nueva cita mundialista, las anécdotas, novedades e historias que dejan tanto futbolistas como exfutbolistas continúan revelándose a lo largo de los días, y a la espera de lo que será el debut de Colombia en su séptima participación mundialista en Nortemérica 2026, el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México.

El 8 de mayo de 2026, el exmediocampista de la Selección Colombia Carlos Sánchez reveló un altercado ocurrido con James Rodríguez durante la preparación previa al Mundial de Brasil 2014, un conflicto que, según sus palabras, puso a prueba la unión interna del plantel en un momento clave durante el Mundial que se jugó en Brasil.

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Carlos Sánchez recordó el día que tuvo una discusión con James Rodríguez-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En entrevista con el programa Equipo F de ESPN Colombia el 8 de mayo de 2026, Sánchez expuso que ese desencuentro dentro del equipo nacional se originó poco antes del certamen en Brasil, cuya importancia se encuentra en que marcó la mejor actuación histórica de Colombia en una Copa del Mundo.

De acuerdo con el exjugador, el episodio se dio en la cancha, probablemente durante un entrenamiento o en uno de los juegos preparatorios.

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“Yo tuve un conflicto con James. No tenía por qué arrugarme, yo no me le arrugo a nadie. Fue en la cancha antes del Mundial 2014. Yo le hice un reclamo y a él no le gustó. Yo soy un man leal, yo soy un man muy leal, muy yo. Usted me dice: «Hay que hacer esto, hermano, vamos pa’ esta’»”, dijo.

James Rodríguez se defendió de las críticas

La serie documental de James Rodríguez se estrenará en Netflix el 21 de mayo - crédito Julio Cortez/AP y Netflix

James Rodríguez respondió de manera contundente a los medios y aficionados que cuestionan su rendimiento cada vez que el equipo nacional no alcanza los resultados esperados.

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La reacción del jugador llega en un momento en el que su permanencia en el fútbol de Estados Unidos está en duda y su proyección hacia el Mundial 2026 parece estar marcada por la incertidumbre.

A pesar de tratarse de uno de los futbolistas más representativos del país en la última década, James Rodríguez, de 34 años, destacó que la responsabilidad por los malos resultados de la selección suele recaer exclusivamente sobre él, según lo que dijo en el tráiler de la serie James, y que saldrá el 21 de mayo de 2026 para Netflix;

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“Cuando gana la selección es el equipo; cuando pierde Colombia, soy yo. Defenderé a mi país hasta que no pueda más”.

La situación actual de James Rodríguez en el Minnesota United es particularmente adversa. El club estadounidense no estaría dispuesto a renovar su contrato, que finaliza el 30 de junio.

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Según Transfermarkt el colombiano ha disputado solo seis partidos con el equipo—dos como titular—y acumula 183 minutos en el campo, sin anotaciones ni asistencias. Estas cifras explican la inminente finalización de su vínculo con la institución, que tampoco ha satisfecho las expectativas de los seguidores ni del cuerpo técnico.

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

De cara al próximo torneo internacional, Colombia integra el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Mientras el equipo intensifica su preparación, la figura de James Rodríguez vuelve a estar en discusión, en parte porque no se ha consolidado con el Minnesota United desde su llegada.

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A continuación, este es el calendario de la selección Colombia para su séptima participación en el Mundial de Norteamérica 2026:

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).