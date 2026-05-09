Germán Vargas Lleras vs. Gustavo Petro: una rivalidad política que deja huella tras la muerte del exvicepresidente

El fallecimiento de Germán Vargas Lleras desató reacciones en todo el espectro político colombiano y generó homenajes a su trayectoria y legado - crédito X

El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para expresar su pesar, calificando al político como un “gladiador” en el escenario de debates públicos y férreo contradictor: “En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”.

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La despedida del mandatario, que mantuvo una relación marcada por el enfrentamiento con el exvicepresidente, puso sobre la mesa el historial de choques entre ambos líderes.

El capítulo de la Constituyente: advertencias y paralelos con Venezuela

Uno de los episodios más álgidos tuvo lugar a finales de 2025, cuando Petro impulsó la convocatoria de una asamblea constituyente argumentando un “bloqueo institucional” en el Congreso y las altas cortes.

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Vargas Lleras alertó sobre las consecuencias de esta iniciativa: “La constituyente anunciada por el señor Gustavo Petro a final de año y ahora promovida por el candidato Iván Cepeda y por otros sectores que históricamente han detestado la Constitución de 1991, como el ELN y las Farc, es la réplica del modelo que impuso el régimen chavista para desmontar el Estado de derecho y sustituir la democracia en el país vecino”, escribió el exministro de Vivienda en su columna publicada en El Tiempo.

El presidente Gustavo Petro destacó el rol de Vargas Lleras como un férreo opositor y serio contradictor en el debate público nacional - crédito X

Para Vargas Lleras, la propuesta de reforma constitucional evocaba el proceso que llevó a Hugo Chávez y Nicolás Maduro a consolidar el poder en Venezuela.

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Críticas a la política económica y a la emergencia decretada por el Gobierno

Las diferencias entre ambos líderes se intensificaron tras la decisión de Petro de incrementar el salario mínimo y decretar la emergencia económica en el país en 2026.

El exministro calificó estas medidas como “decretazos ilegales y populistas” y advirtió que el aumento del salario mínimo en un 23% obedecía a intereses electorales, no técnicos.

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Señaló además el riesgo para sectores como la construcción, la seguridad privada, los restaurantes y los call centers, advirtiendo un deterioro en la viabilidad del empleo formal.

El pulso jurídico: la emergencia económica ante la Corte Constitucional

La disputa por la legalidad de la emergencia económica escaló cuando Vargas Lleras pidió a la Corte Constitucional suspender sus efectos. El exvicepresidente aseguró que el decreto 1390 de 2025 permitía al Ejecutivo implementar medidas tributarias previamente rechazadas por el Congreso, lo que a su juicio ponía en riesgo la estabilidad institucional del país.

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Estado de derecho y tensión con la justicia

Vargas Lleras alertó que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte de Petro representaba riesgos para la democracia y evocaba el modelo chavista de Venezuela - crédito Joel García/Presidencia de la República/Lina Gasca/Colprensa

En diciembre de 2025, Vargas Lleras acusó al Gobierno de Petro de ignorar fallos judiciales y debilitar el Estado de derecho. El líder de Cambio Radical afirmó en su columna que existía “una decisión inequívoca de atropellar el Estado de derecho, la justicia y sus instituciones”, citando el caso del general Huertas y la falta de cumplimiento de sanciones disciplinarias.

Consideró que el Ejecutivo recurría a la controversia mediática en vez de acatar las resoluciones judiciales.

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Educación, corrupción y ejecución presupuestal: otros escenarios de confrontación

El partido Cambio Radical, bajo el liderazgo de Vargas Lleras, también cuestionó la gestión de la educación superior pública durante el Gobierno de Petro, advirtiendo sobre el riesgo de colapso por una supuesta mala administración de los recursos.

De igual forma, el exvicepresidente denunció la consolidación de la corrupción y el clientelismo como prácticas sistemáticas en la administración actual, señalando el incumplimiento de las principales promesas de campaña.

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El exvicepresidente criticó el aumento del salario mínimo en un 23% y la declaratoria de emergencia económica, calificando ambas como decisiones 'populistas' y 'ilegales' - crédito Jesús Aviles/Infobae

En los últimos meses, la baja ejecución presupuestal fue objeto de nuevas críticas. Cambio Radical acusó al Gobierno de afectar a todos los sectores y no solo a áreas puntuales, tras el reconocimiento del propio Petro sobre dificultades en la gestión de recursos.

Trayectoria y legado de Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras desarrolló una extensa carrera política. Inició como concejal de Bogotá en los años noventa y posteriormente fue senador por varias colectividades, incluyendo el Partido Liberal, Colombia Siempre y Cambio Radical. Aspiró a la presidencia en 2010 y fue designado como ministro del Interior y de Justicia por el gobierno de Juan Manuel Santos, que también lo nombró ministro de Vivienda.

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Durante el segundo mandato de Santos, Vargas Lleras ejerció como vicepresidente hasta marzo de 2017, cuando presentó su renuncia en un acto transmitido por televisión nacional. Entre sus logros se destacan políticas de vivienda y su liderazgo en el partido Cambio Radical, cuyos miembros también lamentaron su fallecimiento.

La noticia del deceso de Vargas Lleras provocó reacciones en distintos sectores políticos, recordando su influencia y la seriedad con que enfrentó los debates públicos a lo largo de más de tres décadas.