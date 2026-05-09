Colombia

La historia detrás del “coscorrón” que le dio Germán Vargas Lleras a uno de sus escoltas en 2016: tuvo que pedir disculpas

El fallecimiento del exvicepresidente colombiano puso nuevamente en el centro del debate el recordado incidente del “coscorrón”, un gesto que marcó la imagen pública del líder de Cambio Radical

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El l adiós al dirigente político reactiva la discusión sobre el episodio viral de 2016, mientras su legado y sus polémicas siguen presentes en la sociedad colombiana- crédito Tiktok

La noticia del fallecimiento de Germán Vargas Lleras el viernes, 8 de mayo, en Bogotá, tras una prolongada batalla contra el cáncer, generó una oleada de reacciones en el ámbito político y social colombiano.

El exvicepresidente y líder de Cambio Radical, conocido por su papel como figura clave de la oposición a Gustavo Petro, estuvo en la Fundación Santa Fe, después de haber sido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos; no obstante, pasó sus últimos días en casa, bajo cuidados paliativos.

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Su fallecimiento, confirmado en medio de la discreción de su entorno familiar, derivó en un repaso de su trayectoria, pero también trajo de vuelta uno de los momentos más recordados y controversiales de su carrera: el “coscorrón” propinado a uno de sus escoltas en 2016.

Un episodio viral: el “coscorrón” en Ciénaga de Oro

El 2016 marcó un punto de inflexión en la imagen pública de Vargas Lleras cuando, durante un evento oficial en Ciénaga de Oro (Córdoba), se difundió un video en redes sociales en el que el entonces vicepresidente reaccionaba de manera airada tras ser pisado accidentalmente por su escolta mientras una multitud se acercaba a saludarlo.

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El controvertido episodio del 'coscorrón' de 2016, ocurrido durante un evento en Ciénaga de Oro, marcó un antes y un después en la imagen pública de Vargas Lleras - crédito X
El controvertido episodio del 'coscorrón' de 2016, ocurrido durante un evento en Ciénaga de Oro, marcó un antes y un después en la imagen pública de Vargas Lleras - crédito X

En las imágenes se observa a Vargas Lleras golpear en la cabeza al agente Ariel Ahumada tras recibir un pisotón, primero con una sombrilla y luego con la mano. El hecho, registrado en medio de una entrega de viviendas gratuitas, se viralizó de inmediato y provocó un intenso debate en la opinión pública.

Las críticas y los memes inundaron las redes sociales, mientras sectores opositores y ciudadanos comunes cuestionaron la actitud del vicepresidente, que en ese momento figuraba en las encuestas como el principal candidato para reemplazar a Juan Manuel Santos en la presidencia.

La reacción de Vargas Lleras fue rápida: ofreció disculpas públicas y privadas al escolta involucrado, reconociendo la gravedad del incidente. “Quiero presentar mis públicas disculpas, como ya se lo había hecho en privado al agente Ahumada, por un incidente que tuvo lugar hace dos días”, expresó el político. “Buscar un justo equilibrio entre la seguridad y el respeto por la ciudadanía no es incompatible”, afirmó ante la prensa.

Contexto y repercusiones: un gesto que marcó la carrera política

El incidente, lejos de diluirse con el paso del tiempo, se mantuvo como un referente en la memoria colectiva. Vargas Lleras insistió en su afecto hacia el agente Ahumada, que llevaba seis años en su esquema de seguridad, y subrayó la importancia de que los cuerpos de protección actúen con respeto hacia la ciudadanía.

- crédito Lina Gasca/Colprensa
Las disculpas públicas y privadas de Vargas Lleras al agente Ariel Ahumada intentaron mitigar el impacto negativo del polémico episodio - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Yo reconozco que la tarea de ustedes es vigilar y cuidar de mi seguridad”, manifestó en un acto público. El propio intendente Ahumada aceptó las disculpas: “Claro que acepto sus disculpas, señor vicepresidente. Trabajaremos para tener más cuidado con la ciudadanía”.

A pesar de la respuesta institucional, el episodio tuvo consecuencias duraderas para la proyección pública de Vargas Lleras. Cada aparición posterior del exvicepresidente era acompañada por menciones y referencias al “coscorrón”, tanto en la prensa como en redes sociales.

Un segundo video, divulgado poco después, mostró una escena tensa entre Vargas Lleras y su escolta en el aeropuerto de Pasto, reavivando el debate sobre el carácter y el trato del dirigente con su equipo.

Relectura del incidente: entre la disculpa y la metáfora política

Con el paso de los años, el propio Vargas Lleras volvió sobre el tema en diversos escenarios mediáticos. En 2024, durante un debate transmitido por la revista Semana, el líder de Cambio Radical abordó nuevamente el episodio y reveló detalles sobre el contexto que rodeó el incidente.

La persistencia del 'coscorrón' en la memoria colectiva colombiana acompañó cada nueva aparición pública de Germán Vargas Lleras - crédito X
La persistencia del 'coscorrón' en la memoria colectiva colombiana acompañó cada nueva aparición pública de Germán Vargas Lleras - crédito X

“No me enorgullezco, y como ustedes bien decían, me ha costado mucho”, admitió. Según su testimonio, el altercado fue consecuencia de tensiones acumuladas por lo que calificó como abusos de poder recurrentes de la Casa Militar hacia los ciudadanos durante los eventos públicos.

“Cada vez que ingresaba yo a una reunión, encontraba colas de gente a la que ‘recateaban’, a la que le pedían la cédula. Una cosa aterradora. Me parecía a mí un abuso realmente de poder inigualable”, explicó el político en el programa.

El exvicepresidente matizó que, aunque el golpe fue inapropiado, el episodio fue reinterpretado por parte de la opinión pública como una expresión de liderazgo enérgico frente a los problemas del país.

“Muchas personas a diario me dicen, ‘no se arrepienta del coscorrón’; las circunstancias del país exigen una persona que pueda darle un coscorrón a la delincuencia, coscorrón a la corrupción, coscorrón a quienes han hecho tanto daño a Colombia. Es un símil, no me lo tomen tan en serio, pero lo escucho con más frecuencia de lo que ustedes piensan”, relató Vargas Lleras.

Otro episodio polémico

El exvicepresidente tuvo un pequeño enojo con una de sus asistentes en medio de un recorrido por el departamento del Huila - crédito Captura de Pantalla La Silla Vacía/X
El exvicepresidente tuvo un pequeño enojo con una de sus asistentes en medio de un recorrido por el departamento del Huila - crédito Captura de Pantalla La Silla Vacía/X

La figura de Vargas Lleras volvió a estar en el centro de la polémica en octubre de 2023, cuando surgió otro video captado durante una visita política en Huila.

En esta ocasión, las imágenes mostraron una interacción brusca con su jefa de prensa, Yadira Buitrago, durante una actividad del programa de vivienda liderado en el gobierno de Juan Manuel Santos. La difusión de este material en redes sociales renovó los cuestionamientos sobre el estilo de liderazgo y la relación del dirigente con su equipo de trabajo.

A pesar de las controversias, la trayectoria política de Vargas Lleras incluyó cargos de concejal, senador, ministro y vicepresidente, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de las últimas décadas en Colombia.

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