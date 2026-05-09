Colombia

Disidentes de las Farc atacaron con explosivos la subestación de Policía del corregimiento Potrerito, en Jamundí, Valle

Una nueva incursión con artefactos explosivos, esta vez dirigida contra una instalación policial, profundizó el clima de temor en el Valle del Cauca después de varios antecedentes similares y obligó a la implementación de medidas de protección adicionales

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Disidentes de las Farc lanzan ataque con drones explosivos contra la subestación de Policía en Potrerito, Jamundí, intensificando la violencia en Valle del Cauca - crédito @BLUPacifico/X
Disidentes de las Farc lanzan ataque con drones explosivos contra la subestación de Policía en Potrerito, Jamundí, intensificando la violencia en Valle del Cauca - crédito @BLUPacifico/X

Un ataque con explosivos lanzados desde drones, atribuido a las disidencias de las Farc bajo el mando de “Iván Mordisco”, golpeó la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito en Jamundí, Valle del Cauca, durante la mañana del sábado 9 de mayo.

La acción desencadenó una rápida respuesta de la Fuerza Pública y elevó la alarma entre los habitantes, que enfrentan una escalada de violencia en la región.

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Según informó la Policía Metropolitana de Cali, el atentado provocó daños materiales en la infraestructura policial, al tiempo que se investiga si existen uniformados heridos.

Por su parte, la Alcaldía de Jamundí confirmó que el ataque se realizó mediante drones cargados con explosivos y precisó que, tras la agresión, el Ejército Nacional puso en marcha un plan de defensa con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Imagen de referencia. El atentado con drones provocó graves daños materiales en la infraestructura policial de Potrerito, mientras sigue la verificación de posibles heridos - crédito Canal Guacarí/Facebook
Imagen de referencia. El atentado con drones provocó graves daños materiales en la infraestructura policial de Potrerito, mientras sigue la verificación de posibles heridos - crédito Canal Guacarí/Facebook

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, “la Fuerza Pública activó la operación defensa y el Ejército controla la situación”.

Asimismo, funcionarios municipales indicaron que persiste la orden de mantener la seguridad en el corregimiento e impedir el ingreso de insurgentes.

Según reportes preliminares recogidos por proporcionado, aunque algunos residentes hablaron de dos policías posiblemente afectados, la versión oficial destaca únicamente los destrozos en la infraestructura policial sin confirmar lesionados.

La secuencia de incidentes en Jamundí adquiere contexto al considerar que dos días antes, el jueves 7 de mayo, otro ataque contra una subestación de la Policía en el corregimiento de Robles provocó el temor de familias y estudiantes que se encontraban en clase durante los hechos.

Testimonios citados por las autoridades locales señalaron que los autores serían miembros del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, grupo con fuerte presencia en áreas rurales de Valle del Cauca, Buenaventura y Dagua.

Ataque armado con drones y fusiles en Robles, Jamundí, dejó policías heridos y estudiantes en encierro por seguridad

Disidencias de las Farc atacan con drones explosivos y ráfagas de fusil la subestación de Policía en Robles, Jamundí - crédito X
El ataque armado con drones y fusiles en Robles, Jamundí, dejó policías heridos y estudiantes en encierro por seguridad - crédito X

Un ataque coordinado con drones armados y fusiles se perpetró contra la subestación de Policía en Robles, corregimiento del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, dejando funcionarios heridos y a estudiantes de una institución educativa en situación de encierro durante los enfrentamientos.

Este hecho, ocurrido el jueves 7 de mayo, en medio del escalamiento de la violencia local, mantiene activado el llamado “Plan Defensa” por parte de las autoridades, que buscan garantizar la seguridad de la población frente a la amenaza armada.

Según informaron las autoridades, el ataque provocó que niños y docentes permanecieran dentro de los salones mientras el Ejército y la Policía recorrían la zona para controlar la emergencia.

El Gaula cuenta con una estructura dividida entre el Gaula Militar y el Gaula de la Policía, cada uno con funciones específicas dentro de la Fuerza Pública de Colombia - crédito Colprensa
Imagen de referencia. Las autoridades activaron el Plan Defensa en Jamundí, Valle del Cauca, para contener la violencia ligada a las disidencias de las Farc - crédito Colprensa

En la jornada, dos policías resultaron heridos. El personal militar desplegó reacciones inmediatas en distintas áreas del corregimiento, mientras en el colegio más cercano niños y maestros fueron obligados a protegerse dentro de los salones ante la proximidad de los disparos y las detonaciones.

Este panorama ha sido constante en el suroccidente colombiano, particularmente en municipios como Suárez y Buenos Aires en el departamento del Cauca, donde también se han difundido videos que muestran cómo los estudiantes reciben instrucciones para protegerse ante combates armados, señaló el mismo medio.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó desde Jamundí, Valle del Cauca que “buena parte de la zona rural del municipio, como este corregimiento, sigue bajo el asedio de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco”, una situación que la Defensoría del Pueblo ha venido alertando desde hace años a través del sistema de alertas tempranas.

Marín hizo estas declaraciones acompañada por la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, y la personera local, Martha Isabel Gutiérrez, debido a la creciente situación de violencia que vive esta zona azotada por los constantes ataques de los grupos armados al margen de la ley.

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