Cayó alias La Tía, presunta cabecilla de Los Pachenca señalada del brutal asesinato de un menor venezolano en La Guajira

La Fiscalía imputa cargos a presunta cabecilla financiera de Los Pachenca en La Guajira - crédito Fiscalía

La captura y judicialización de una de las presuntas cabecillas financieras de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, volvió a poner bajo la lupa la violencia que golpea a varias zonas de La Guajira.

La mujer, identificada como María Mónica Quiñones Graciano, alias La Tía o La Mona, es señalada de haber participado en el homicidio de un adolescente venezolano de 15 años, ocurrido en diciembre de 2025 en el corregimiento de Mingueo, jurisdicción de Dibulla.

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De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el menor habría sido acusado de cometer actos de abuso sexual y posteriormente asesinar a una niña de apenas tres años.

Tras conocerse ese crimen, integrantes del grupo armado ilegal habrían emprendido una persecución contra el joven extranjero que terminó con un brutal asesinato.

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Las autoridades capturan y judicializan a líder de organización armada en Magdalena y La Guajira - crédito Fiscalía

Según el ente acusador, alias La Tía habría tenido un papel clave en la ubicación y retención del adolescente antes de que otros integrantes de la organización lo trasladaran hasta una zona rural donde fue desmembrado. La mujer fue presentada ante un juez de control de garantías, que en la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Durante la audiencia, el juez expuso detalles de las funciones que, presuntamente, cumplía dentro de la estructura criminal que opera en sectores de La Guajira y Magdalena y en su intervención explicó que la mujer tendría control sobre decisiones relacionadas con homicidios selectivos, extorsiones y acciones de “limpieza social”.

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“Dentro de ese rol que usted tenía como cabecilla o financiera en el municipio de Mingueo, se encargaba usted, señora María Mónica, de tomar decisiones frente al control territorial, frente a la planificación y la ejecución de homicidios selectivos, bajo la modalidad también de limpieza social, dirigidos contra personas o individuos que la organización cataloga como dinamizadores de delitos menores. Le vuelvo y le menciono, pandillismo, microtráfico, hurto, quienes cometen conductas delictivas en ese municipio de Mingueo”, explicó el juez durante la diligencia judicial.

En la misma audiencia también se detalló que la procesada habría actuado como enlace entre la población civil y alias Nain o El Bendito Menor, identificado como Emanuel Cáceres Meneses, señalado cabecilla de la estructura armada en esa región del Caribe colombiano.

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María Mónica Quiñones, alias La Tía, ante la justicia: el impactante rol de la presunta cabecilla de Los Pachenca - crédito Fiscalía

“Igualmente, en el ámbito de las finanzas, usted era la encargada de coordinar ese recaudo de las extorsiones en el municipio de Mingueo para efectivamente robustecer las rentas criminales de la organización criminal conocida como Los Pachenca. Y para llevar a cabo esas actividades o cumplir sus objetivos, usted tenía allí un componente de personas bajo su mando, aproximadamente diez personas”, agregó el juez.

Las autoridades también indicaron que alias La Tía habría ingresado voluntariamente a la organización criminal y permanecido allí desde abril de 2024 hasta marzo de 2026, fecha en la que finalmente fue capturada por las autoridades.

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Uno de los momentos más impactantes de la audiencia ocurrió cuando se describieron los hechos relacionados con el asesinato del adolescente venezolano, ya que la Fiscalía sostuvo que el crimen habría sido ejecutado como represalia tras el homicidio de la menor de tres años ocurrido un día antes.

“La Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de esta misma investigación, señora María Mónica, estableció que en virtud de ese acuerdo criminal al que usted decidió concertarse o vincularse de manera voluntaria, el día 11 de diciembre de 2025, aproximadamente entre las nueve horas y las doce horas de ese día, en el corregimiento de Mingueo, La Guajira. Usted con otros integrantes de ese grupo armado organizado, conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, mediante un acuerdo común, retienen en contra de su voluntad y posteriormente asesinan y dan muerte a un menor de edad”, indicó el juez.

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El oscuro vínculo de María Mónica Quiñones con el caso del menor venezolano que conmocionó a La Guajira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La procesada no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, el despacho judicial determinó imponerle una medida de aseguramiento en el centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.