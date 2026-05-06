Estudio revela que en el Día de la Madre la mayoría de mamás prefiere experiencias y no regalos costosos

Pasar tiempo en familia sigue siendo lo más valorado por las madres, con un 65% que lo elige por encima de cualquier regalo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de la Madre suele ser una jornada de gestos entrañables y reuniones familiares, pero las preferencias reales de las madres revelan matices que muchos desconocen.

Las estadísticas recientes muestran que la mayoría desea salir a comer, recibir regalos sencillos y disfrutar de experiencias especiales, alejándose cada vez más de los obsequios impersonales o las celebraciones rutinarias.

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La posibilidad de compartir una comida fuera del hogar encabeza las opciones predilectas, según Drive Research, con un 52% de las madres inclinándose por este plan. El dato adquiere relevancia al considerar que el porcentaje de quienes desean recibir un regalo apenas es menor, con 48%, y que un 44% prefiere vivir una experiencia diferente, como asistir al cine, disfrutar de un spa o realizar una actividad especial.

En la práctica, el detalle más apreciado por la mitad de las madres es un gesto sencillo: una tarjeta con una nota escrita a mano. Este dato, que puede sorprender a quienes buscan regalos costosos, refleja el valor emocional que otorgan a la personalización y al tiempo dedicado. El deseo de recibir algo hecho en casa, un desayuno en la cama o simplemente un día libre de tareas domésticas también figura entre los preferidos.

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Solo el 3% de las madres desea encargarse de tareas domésticas durante la celebración, aunque el 32% lo hizo el año pasado - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué buscan realmente las madres en su día

Al analizar el Día de la Madre de 2026, los resultados de diversas encuestas indican que el descanso y el apoyo familiar ganan terreno frente a los regalos materiales. Talker Research, en un estudio realizado para It’s a Family Thing, preguntó a 2.000 madres estadounidenses sobre sus deseos para esa fecha.

El 42% manifestó que lo que más aliviaría su carga mental sería disponer de más tiempo personal para descansar y recargarse, mientras que el 40% pidió más ayuda de los miembros de su familia en las tareas cotidianas.

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Por otra parte, un 37% expresó el deseo de no tener que recordar constantemente a los demás sus responsabilidades, lo que da cuenta de una demanda de colaboración y reconocimiento en la vida diaria. La búsqueda de equilibrio entre la celebración familiar y la necesidad de un respiro se convierte así en un eje central.

Sumado a esto, Fenalco reportó que el 93% de los colombianos tiene la intención de festejar, y el gasto promedio previsto oscila entre 100.000 y 200.000 pesos, confirmando el peso económico de la jornada.

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Una de cada cinco madres afirma que quiere pasar al menos un momento a solas el Día de la Madre - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambian las expectativas y los hábitos

Las preferencias de las madres han evolucionado en los últimos años. El año pasado, las actividades más frecuentes fueron recibir regalos 54%, comer en casa 49% y salir a comer 36%. Sin embargo, los datos muestran que muchas madres buscan ahora celebraciones más relajantes y experiencias diferentes.

Por ejemplo, solo el 11% de las madres disfrutó alguna experiencia especial en el Día de la Madre del año anterior, pero este año el 44% espera vivir algo así. El contraste entre lo que se hizo y lo que se desea es aún más notorio en el caso del descanso: apenas el 27% pudo dormir hasta tarde el año pasado, mientras que el 38% quisiera tener esa oportunidad en la próxima celebración.

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Una de cada cuatro madres pasó el día cuidando de sus hijos o nietos, aunque solo el 14% quiere repetir ese esquema. La cifra baja drásticamente cuando se trata de tareas domésticas: el 32% las realizó el año pasado, pero solo el 3% espera hacerlo otra vez.

El 50% de las madres valora más una tarjeta escrita a mano que un regalo costoso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor del tiempo en familia y el espacio personal

El deseo de compartir con la familia sigue siendo prioritario para las madres. El 89% prefiere pasar el Día de la Madre con sus hijos, el 54% con su pareja y el 28% con su propia madre o figura materna. No obstante, una de cada cinco madres también desea pasar al menos un momento a solas, lo que pone en evidencia la importancia de equilibrar la compañía con el tiempo personal.

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La economía también refleja este fenómeno. Banco W estima un crecimiento de 5% en las remesas hacia Colombia durante mayo de 2026, impulsado por la celebración, lo que favorece tanto las actividades de festejo como el sostenimiento familiar, sobre todo en regiones que suelen recibir más giros internacionales.