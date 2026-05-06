Colombia

Iván Cepeda explicó cómo sería la relación diplomática con Estados Unidos en un eventual gobierno suyo y el papel internacional de Luis Gilberto Murillo

El aspirante a la Presidencia por el petrismo afirmó que el vínculo entre ambas naciones es fundamental para el país

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El senador Iván Cepeda afirmó que Colombia no se va a subyugar a los intereses del Gobierno Trump - crédito @ivancepedacastr

El 6 de mayo de 2026, el excanciller Luis Gilberto Murillo hizo oficial su unión a la campaña presidencial del aspirante por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. En medio del evento realizado en el Hotel Tequendama, el ahora excandidato sostuvo que las propuestas del representante del progresismo están orientadas a otorgar reconocimiento y espacios a las poblaciones históricamente vulnerables.

“A más líderes comunales, a más ciudadanos y ciudadanas, que sé que están comprometidos con el país que nosotros buscamos, que soñamos y que, por lo tanto, hoy desde aquí les digo, hay una alternativa plural y progresista que se amplía para multiplicar esfuerzos, reconocer liderazgos y abrir espacios. Por eso estamos aquí”, sostuvo.

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El político y defensor de los derechos humanos señaló, bajo su condición de colombiano, “orgullosamente chocoano, negro, afrodescendiente”, que la Alianza por la Vida es la coalición que “transformará y seguirá transformando a Colombia con estabilidad, fortaleciendo la democracia, respetando y defendiendo la vida y llevando el Estado de desarrollo y bienestar al territorio”.

El excanciller considera que la coalición organizada por el Pacto Histórico es el futuro del país - crédito @IvánCepedaCast/Instagram

A su vez, dijo que “Iván Cepeda, próximo presidente, con su liderazgo de la Presidencia y con la contribución de todas y todos nosotros, protegeremos la vida para que florezcan las oportunidades. Estoy convencido que trabajando unidos podremos responder a las necesidades de la Colombia olvidada, de la Colombia emergente”.

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Luego de las palabras de Murillo, el senador Cepeda resaltó las luchas del excanciller, además de apadrinarse de ellas si llega a la Presidencia de la República. Sobre la posible función del exgobernador del Chocó, afirmó que su experiencia a nivel diplomático será fundamental, por lo que estará cerca a la Cancillería.

El 6 de mayo de 2026, el excanciller Luis Gilberto Murillo hizo oficial su unión a la campaña presidencial del aspirante por el Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito @CancilleriaCol/X - @aida_quilcue/X
El 6 de mayo de 2026, el excanciller Luis Gilberto Murillo hizo oficial su unión a la campaña presidencial del aspirante por el Pacto Histórico, Iván Cepeda - crédito @CancilleriaCol/X - @aida_quilcue/X

Frente a las relaciones diplomáticas con otras potencias, en especial con Estados Unidos, sostuvo que el vínculo entre naciones es fundamental. Sin embargo, afirmó que su gobierno no se subyugará a las peticiones del país norteamericano.

“Tenemos una relación en la cual aspiramos a la cooperación, a relaciones constructivas, a relaciones productivas. Y eso incluye, por supuesto, debo decirlo, a los Estados Unidos de América, que tiene hoy un gobierno, que tiene hoy un signo político muy claro, con unas convicciones. No somos un país vasallo, ni dependiente, ni colonia, ni que se somete al imperio de cualquier potencia extranjera. Y eso hay que decirlo sin arrogancia, pero con toda claridad”, expuso Cepeda.

El político y filósofo colombiano habló, a lo largo de su discurso, sobre el futuro de los Acuerdos de Paz 2016 en su mandato. Para el congresista, es fundamental centrar esfuerzos en las uniones y diálogos con el fin de establecer consensos y evitar los enfrentamientos.

La pulla de Iván Cepeda a Paloma Valencia por incautación de tierras

Iván Cepeda recordó la incautación de tierras por parte de la ANT al primo de la candidata presidencial Paloma Valencia - crédito @ivancepedacastr/Instagram

Iván Cepeda lanzó una pulla contra la candidata presidencial del Centro Democratico, Paloma Valencia, por la incuatación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a su primo Nicolás Laserna.

“Ayer la Agencia Nacional de Tierras recuperó un baldío de 6.102 hectáreas que estaba en poder de Nicolás Laserna, primo de la candidata presidencial Paloma Valencia”, dijo el candidato de la izquierda.

A juicio de Cepeda, la senadora uribista es una enemiga del cambio y de la entrega de tierras. Incluso señaló que las propuestas de Valencia y campaña van en contra de los avances pensionales y en materia de derechos materializados por el Gobierno nacional del presidente de la República, Gustavo Petro.

“La candidata Valencia es enemiga de la reforma agraria: ha atacado la jurisdicción agraria, y justifica quitarle baldíos a la nación, lo cual es un acto claramente ilícito. Pero nada que sorprenda. Esa posición es coherente con sus otras posiciones, como la de ser enemiga de las pensiones para los adultos mayores, y de atacar el salario vital para las y los trabajadores”, indicó, argumentando que “eso no puede ocultarlo el uribismo ni siquiera poniéndose la máscara de “centro”.

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