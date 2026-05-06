Operativo policial desmanteló un laboratorio industrial de cocaína en Silvania, Cundinamarca, que procesaba 500 kilos al mes

Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel,.La detención de actividades ilícitas en un laboratorio rural afectó directamente la capacidad de las bandas para abastecer el mercado ilegal y reforzar alianzas con grupos de delincuencia común - crédito @JorgeEmilioRey / X

El desmantelamiento de un laboratorio clandestino de clorhidrato de cocaína en la vereda Agua Bonita, zona rural del municipio de Silvania, Cundinamarca, representó un revés para las finanzas del narcotráfico en el centro de Colombia.

La infraestructura tenía capacidad para procesar hasta 500 kilos mensuales. La operación, liderada por el Departamento de Policía de la Sabana en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos, la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y los Comandos Jungla, generó a las estructuras criminales una pérdida superior a USD 3.600 millones, según el cálculo oficial basado en el valor estimado del clorhidrato producido y sus proyecciones de comercialización mensual en el mercado ilícito.

PUBLICIDAD

Este golpe financiero limitó el fortalecimiento de organizaciones criminales en zonas próximas a Bogotá, obstaculizó el abastecimiento de redes de distribución y debilitó la economía ilícita.

La ubicación del laboratorio evidenció el riesgo para la seguridad y el entorno rural de Cundinamarca, donde las autoridades buscan impedir la consolidación de rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

Durante la Operación Vulcano, las autoridades incautaron 200 kilos de insumos sólidos, 998 galones (3.778 litros) de sustancias químicas y equipos empleados en el procesamiento de drogas, según precisó el teniente coronel Camilo Torres al medio local Extrategia.

La operación policial en zona rural de Silvania impactó las estructuras criminales, incautando insumos y equipos usados para la producción mensual de cocaína e impidiendo el fortalecimiento de bandas en áreas próximas a Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El procedimiento fue fruto de semanas de inteligencia y vigilancia en la zona rural de Silvania. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel afirmó que “el laboratorio tenía capacidad industrial”, produciendo hasta 500 kilos mensuales y generando rentas ilícitas por cerca de USD 3.000 millones al mes. Rey Ángel agregó que estas infraestructuras hacen parte de una estrategia del narcotráfico para consolidar presencia en Cundinamarca y municipios limítrofes con Bogotá, apoyados en alianzas con grupos de delincuencia común.

PUBLICIDAD

Impacto económico y financiero para el narcotráfico

La destrucción del laboratorio afectó financieramente a las estructuras criminales en más de USD 3.600 millones.

De acuerdo con la Policía, este monto corresponde al valor comercial estimado del clorhidrato de cocaína incautado, los insumos decomisados y las ganancias mensuales proyectadas por la organización.

PUBLICIDAD

Además de la droga, fueron destruidos insumos y equipos industriales esenciales, impactando de inmediato en la logística criminal.

La acción combinada de la Policía, la DIJIN y Comandos Jungla impidió la consolidación de rutas rurales usadas por redes delictivas para fortalecer su presencia en la región limítrofe con la capital del país - crédito Car Cundinamarca

Las autoridades informaron que estos grupos emplean esquemas de subcontratación con bandas locales para expandir sus actividades ilegales y mantener operaciones a gran escala.

PUBLICIDAD

Expansión de redes criminales y respuesta institucional

La operación evidenció la estrategia de expansión de las organizaciones delictivas hacia municipios del área metropolitana de Bogotá, utilizando rutas rurales y estableciendo alianzas con grupos de delincuencia común organizada.

El gobernador subrayó que esta tendencia constituye “una de las principales amenazas al orden regional” y remarcó la necesidad de un trabajo constante de inteligencia y control territorial para impedir el crecimiento de estas redes.

PUBLICIDAD

El teniente coronel Torres indicó que la Policía continuará con las operaciones “para debilitar la economía ilícita y evitar la instalación de nuevos laboratorios en la región”.

Amenazas a la seguridad y al entorno rural

Las autoridades alertaron sobre los riesgos ambientales y sociales derivados del uso de grandes cantidades de sustancias químicas contaminantes, lo que representa un peligro para la salud y la estabilidad ecológica de las comunidades campesinas de Cundinamarca.

PUBLICIDAD

La justicia prevé el decomiso de propiedades y activos vinculados con la importación y circulación ilegal de productos, en tanto se determina la magnitud e impacto de las operaciones- crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La presencia de laboratorios clandestinos incrementa la exposición de las zonas rurales a la violencia de las organizaciones delictivas y a la degradación del entorno natural. Los organismos de seguridad recalcan la importancia de mantener la presión institucional para proteger la integridad de la población y preservar la estabilidad medioambiental del departamento.