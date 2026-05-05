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Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción en las semifinales de la Champions League

Los “Gigantes de Baviera” llegan al duelo decisivo de vuelta en el Allianz Arena, con la desventaja de un gol, pero con la fortaleza ofensiva mostrada en condición de local

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Luis Díaz colocó al Bayern Múnich en carrera tras anotar el cuarto gol para su equipo en el Parque de los Príncipes de París-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Luis Díaz colocó al Bayern Múnich en carrera tras anotar el cuarto gol para su equipo en el Parque de los Príncipes de París-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El final de la Champions League está llegando poco a poco, y con lo que son las definiciones de las llaves de vuelta.

El primer finalista se conocerá el 5 de mayo de 2026 con el duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid en el estadio Emirates de Londres, serie que está empatada a un gol, pero los ojos de los amantes del fútbol se colocarán en lo que será el partidazo entre Bayern Múnich y París Saint Germain.

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Los vigentes campeones de Europa llegan al estadio Allianz Arena de Múnich con la mínima ventaja que les permitiría la clasificación a la final, pero los bávaros apelarán a su poderío como local para regresar a una final continental después de 5 años de ausencia.

Los bávaros sueñan con jugar una nueva final del continente

Khvicha Kvaratskhelia con Luis Díaz en el duelo de ida entre París Saint Germain y Bayern Múnich-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS
Khvicha Kvaratskhelia con Luis Díaz en el duelo de ida entre París Saint Germain y Bayern Múnich-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

El partido se juega el 6 de mayo de 2026 en el estadio Allianz Arena a partir de las 2:00 p .m. (hora de Colombia), y se puede ver a través de las pantallas de ESPN y de la aplicación de Disney Plus Premium.

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El árbitro del partido será el portugués João Pinheiro, y en el VAR estará el italiano Marco Di Bello.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Bayern Múnich

Luis Díaz vio minutos en el empate vibrante a tres goles ante Heidenheim-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz vio minutos en el empate vibrante a tres goles ante Heidenheim-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El 2 de mayo de 2026, los “Gigantes de Baviera” empataron en un vibrante partido por la Bundesliga a tres goles contra Heidenheim, en el estadio Allianz Arena, con el título 35 asegurado en el campeonato alemán.

Con la sorpresa de los goles del georgiano Budu Zivzivadze al minuto 22 y del turco Eren Sami Dinkçi al 31 de partido para los visitantes.

En Bayern Múnich, un golazo de Leon Goretzka al 44 de partido, metió al equipo de Vincent Kompany.

Para la segunda mitad, el volante alemán Goretzka y que jugará su última temporada con el Bayern Múnich, empató el encuentro de cabeza al 57 del segundo tiempo, pero el cuadro visitante volvería a estar en ventaja tras el golazo de media distancia de Budu Zivzivadze al 76, y anotando doblete en su cuenta personal.

Finalmente, tras la insistencia en el ataque de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise que entraron en el segundo tiempo, un remate de media distancia del francés Olise al 90+10, y que pegó en la espalda del portero Diant Ramaj, le dio el empate a los locales.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco juegos:

  • 2 de mayo de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-3 Heidenheim
  • 28 de abril de 2026 - Champions League: París Saint Germain 5-4 Bayern Múnich
  • 25 de abril de 2026 - Bundesliga: Mainz 3-4 Bayern Múnich
  • 22 de abril de 2026 - Copa de Alemania: Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich
  • 19 de abril de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-2 Stuttgart

París Saint Germain

PSG también con el título casi asegurado en Francia, rotó al equipo pensando en el duelo ante Bayern Múnich-crédito Benoit Tessier/REUTERS
PSG también con el título casi asegurado en Francia, rotó al equipo pensando en el duelo ante Bayern Múnich-crédito Benoit Tessier/REUTERS

El París Saint Germain por su parte, el 2 de mayo de 2026. empató a dos goles frente al Lorient en el Parque de los Príncipes con un equipo totalmente alternativo.

El gol inicial para PSG fue de Ibrahim Mbaye al 6 de partido, pero Pablo Pagis empató al 12 para Lorient.

Para la segunda mitad, Warren Zaïre-Emery colocó a los parisinos en ventaja en el marcador al 62, pero la alegría del triunfo duró poco gracias al gol de Tosin Aiyegun al 78, para dejar en tablas el encuentro.

A continuación, así viene el PSG en sus últimos cinco duelos:

  • 2 de mayo de 2026 - Ligue 1 de Francia: PSG 2-2 Lorient
  • 28 de abril de 2026 - Champions League: PSG 5-4 Bayern Múnich
  • 25 de abril de 2026 - Ligue 1 de Francia: Angers 0-3 PSG
  • 22 de abril de 2026 - Ligue 1 de Francia: PSG 3-0 Nantes
  • 19 de abril de 2026 - Ligue 1 de Francia: PSG 1-2 Lyon

En lo que se refiere al duelo de ida, alemanes y franceses protagonizaron el 28 de abril de 2026, uno de los mejores duelos de la temporada 2025-2026 en Europa.

Con un París Saint Germain intenso gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia al 24, de João Neves al 33 y de Ousmane Dembélé de tiro penal al 45+5, permitieron que la ventaja inicial con el gol de penal de Harry Kane al 17. y el empate parcial de Michael Olise al 41 quedaran como anécodta para el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Para el segundo tiempo, Kvaratskhelia al 56 y Dembélé al 58 aumentaron la ventaja para los campeones de Europa, pero los “Gigantes de Baviera” volverían a reaccionar gracias a Dayot Upamecano al 65 y a Luis Díaz al 64 de partido, dejando la llave abierta.

En lo que se refiere al historial directo, el último duelo que se jugó en el Allianz Arena fue el 26 de noviembre de 2024, cuando Bayern Múnich derrotó por 1-0 al PSG con el gol del defensor surcoreano Kim Min-Jae al 38 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 28 de abril de 2026 - Champions League: PSG 5-4 Bayern Múnich
  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: PSG 1-2 Bayern Múnich
  • 5 de julio de 2025 - Mundial de Clubes FIFA: PSG 2-0 Bayern Múnich
  • 26 de noviembre de 2024 - Champions League: Bayern Múnich 1-0 PSG
  • 8 de marzo de 2023 - Champions League: Bayern Múnich 2-0 PSG

Atlético de Madrid y Arsenal definen al primer finalista de la Champions League

El primer finalista de la Champions League saldrá de Londres cuando jueguen Arsenal y Atlético de Madrid en el estadio Emirates-crédito Isabel Infantes/REUTERS
El primer finalista de la Champions League saldrá de Londres cuando jueguen Arsenal y Atlético de Madrid en el estadio Emirates-crédito Isabel Infantes/REUTERS

El 5 de mayo de 2026 en el estadio Emirates, Arsenal recibirá al Atlético de Madrid por el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), partido que se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus.

El 29 de abril de 2026, tanto “Colchoneros” como “Gunners” empataron en la ida, abriendo la serie de semifinales de la Champions League, en un duelo marcado por la tensión táctica entre Diego Simeone y Mikel Arteta. Ambos equipos anotaron desde el punto de penalti, consecuencia de errores defensivos que condicionaron el desarrollo del partido. Antoine Griezmann destacó como figura, liderando al Atlético en un escenario cargado de simbolismo para el club y la afición.

El Atlético mostró ambición en la primera mitad, presionando alto y generando peligro en el área de David Raya. Sin embargo, el Arsenal equilibró el juego y controló la posesión, con Declan Rice reforzando la defensa y Ødegaard dirigiendo el mediocampo. Arteta apostó por un planteamiento conservador y dejó en el banco a Bukayo Saka, mientras Simeone confió en la movilidad de Julián y la creatividad de Griezmann.

El primer gol llegó tras un penalti cometido por David Hancko sobre Viktor Gyokeres, convertido por el delantero del Arsenal. El Atlético igualó con otro penalti, ejecutado por Julián después de una mano de Ben White revisada por el VAR. El partido se mantuvo igualado, con ambos equipos mostrando solidez defensiva y buscando aprovechar los errores rivales.

En la segunda parte, el Atlético dispuso de las mejores ocasiones, incluido un remate al travesaño de Griezmann y una oportunidad fallada por Ademola Lookman.

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