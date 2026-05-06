Portugal, rival de Colombia, confirmó la ciudad sede de su último partido amistoso previo al debut en el Mundial 2026 ante RD Congo

La Selección Nacional de Portugal elige a Nigeria como rival para su último amistoso previo al Mundial 2026-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

El Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 ya comienza a prender motores con los últimos detalles que las 48 selecciones hacen para debutar en el evento del año.

En el caso de Portugal, rival de Colombia en el grupo K, el 6 de mayo de 2026 la Federación de Fútbol confirmó el estadio donde se disputará el partido de despedida con la hinchada, previo al viaje a la Riviera Maya (México) para concentrar al equipo y prepararse para el debut ante la República Democrática del Congo.

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El encuentro Portugal vs. Nigeria tendrá lugar el 10 de junio en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa, en Leiria, según confirmó la FPF-crédito Pedro Nunes/REUTERS

La Selección Nacional de Portugal disputará su último partido de preparación para el Mundial 2026 ante Nigeria el 10 de junio a la 1:45 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Dr. Magalhães Pessoa en Leiria, según confirmó la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

La decisión de elegir Leiria como sede responde a la intención solidaria de apoyar a la región tras los daños causados por la tempestade Kristin, como señaló Pedro Proença, presidente de la FPF.

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Parte de los ingresos del encuentro se destinarán a los clubes y la población afectada del distrito. Carlos Mota Carvalho, presidente de la AF Leiria, resaltó que el propio Proença había prometido el partido como muestra de respaldo a la comunidad.

Tras conocerse la decisión de que Leiria será la sede del juego, el presidente del AF Leiria, Carlos Mota Carvalho, agradeció el apoyo que el organismo deportivo le brindó a la ciudad ubicada en el centro de Portugal:

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“El fútbol es más que una actividad que dinamiza a todo el país; es también una muestra de solidaridad cuando se necesita. El distrito de Leiria se vio gravemente afectado por la tormenta Kristin, y desde el principio, nuestro presidente, Pedro Proença, anunció que la Selección Nacional disputaría un partido para apoyar a las poblaciones afectadas y a los clubes del distrito, que recibirán una parte de los ingresos. Felicitamos a Leiria por su iniciativa al tener el privilegio de acoger a la Selección Nacional en el Estadio Municipal, que, por cierto, fue uno de los escenarios de la devastación causada por la tormenta.”

Gonçalo Lopes, alcalde de Leiria también le dio la bienvenida a la selección de Portugal, y agradeció la solidaridad de la Federación Portuguesa en tomar a la ciudad

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“Tras la tormenta Kristin, cuando el viento aún resuena en nuestra memoria y la fuerza de la naturaleza nos puso a prueba, Leiria resurge como hogar de todos los portugueses. Aquí, donde la adversidad no vence a la esperanza, nuestra selección nacional encuentra a todo un país latiendo al unísono. ¡Bienvenidos a Leiria!“, expresó el mandatario.

Historia del estadio de Leiria

El estadio de Leiria será la sede del último amistoso de la selección de Portugal-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El estadio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, situado en Leiria, Portugal, tiene una historia que se remonta a la década de 1960, cuando fue construido por iniciativa de Manuel Magalhães Pessoa, entonces presidente de la Cámara Municipal de Leiria. Originalmente, el estadio sirvió como el primer paso para establecer un parque deportivo en la zona, y fue bautizado en honor a Magalhães Pessoa en reconocimiento a su contribución al deporte local.

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En el marco de la Eurocopa 2004, el estadio fue completamente remodelado y ampliado. La reinauguración se celebró el 19 de noviembre de 2003 con un partido amistoso entre Portugal y Kuwait. La remodelación, diseñada por el arquitecto Tomás Taveira, transformó el recinto en una instalación moderna, con una capacidad de 23.888 espectadores, todos los asientos cubiertos, y una pista de atletismo considerada entre las mejores de Europa.

Durante la Eurocopa 2004, el estadio acogió dos partidos del Grupo B. Posteriormente, ha sido sede de la Unión Desportiva de Leiria y escenario de numerosos eventos deportivos, como finales de la Taça da Liga y partidos de la selección nacional de fútbol. Además, ha acogido eventos de atletismo, conciertos y actividades sociales, como campañas de vacunación y acogida de refugiados.

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El estadio destaca por su multifuncionalidad, albergando también áreas de eventos, salas de reuniones, zona VIP y espacios destinados a actividades empresariales y culturales. La gestión del estadio ha enfrentado retos financieros, especialmente en los primeros años tras la remodelación, debido a los altos costos de mantenimiento y baja asistencia en algunos eventos.

Calendario de Colombia en el grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).