Juliana Calderón volvió a criticar a Aida Victoria Merlano por declaraciones en 'La mansión VIP': "La supuesta empoderada"

La hermana de Yina se fue en contra de la barranquillera por hablar todo el tiempo de sus exparejas - crédito @letengoelchisme/IG

La confrontación de Juliana Calderón a las participantes colombianas de La Mansión VIP ha expuesto una brecha respecto al discurso y la práctica del empoderamiento femenino en la televisión de entretenimiento en Colombia.

A través de una serie de respuestas agudas, la menor de las hermanas Calderón defendió la trayectoria y relevancia desu hermana Yina dentro y fuera de los realities, mientras cuestionaba la coherencia de otras figuras públicas que, según ella, instrumentalizan el feminismo.

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El episodio tuvo lugar durante una conversación transmitida a través del canal de La Mansión VIP, donde la DJ y empresaria de fajas fue objeto de debate entre La Jesuu y Aida Victoria Merlano.

Juliana Calderón defendió a su hermana Yina Calderón tras comentarios de Aida Victoria y La Jesuu en 'La Mansión VIP' - crédito @julianacalderon12/IG

Ante la mención de su hermana, Juliana Calderón reivindicó que Yina Calderón ha ganado una exposición considerable y una trayectoria de años: “Yina ganó demasiada exposición y no solo por eso, sino por la trayectoria que Yina ha venido llevando desde hace mucho tiempo”, señaló la también empresaria.

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Este señalamiento evidenció la diferencia entre el reconocimiento efímero de la televisión y la construcción sostenida de una carrera.

Al abordar episodios previos de disputas mediáticas, Juliana Calderón aludió a la denuncia que, según La Jesuu, habría interpuesto por comentarios sobre su color de piel y su olor corporal, e indicó que “nunca llegó nada” respecto a una posible consecuencia legal.

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Y comentó: “Es la incoherencia que tiene esta tipa, por eso ni le presto atención”, y remarcó la contradicción entre exigir respeto y, a la vez, descalificar a otras mujeres en público.

La empresaria se encuentra como parte del panel de comentaristas de 'La casa de los famosos' de Telemundo - crédito @yincalderontv/IG

La autonomía del discurso de Juliana Calderón se centró en la supuesta incoherencia entre lo que diferentes participantes exhiben en redes sociales y sus acciones ante las cámaras.

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Tras un comentario de Aida Victoria Merlano sobre la importancia de la coherencia pública, Calderón coincidió y reforzó esa postura: “Uno no tiene que tener incoherencia con lo que hace en redes sociales y lo que viene a hacer un reality”.

Resaltó que la imagen de “empoderada” se ve opacada por actitudes que considera contradictorias, como hablar permanentemente de relaciones amorosas, buscar atención mediante polémicas e incluso reproducir comportamientos poco solidarios con otras concursantes.

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Aida Victoria fue blanco de comentarios por parte de Juliana Calderón por su supuesto empoderamiento femenino - crédito @aidavictoriam/Instagram

Sobre la proyección internacional de su hermana, Juliana Calderón afirmó que Yina Calderón es la única mujer que ha salido de ese reality a hacer algo productivo y que está cumpliendo sus sueños en Telemundo, tomando distancia del resto de las participantes: “No puedo creer que este tipo de personas tengan la capacidad de hablar de una persona que está en Telemundo triunfando”.

Y agregó: “Está en La casa de los famosos, está en el reality ese que no sé ni dónde es. Todos los realities siempre está Yina. Yina, ¿por qué será? Yina es la maestra, Yina es una senséi”.

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Qué otras peleas han tenido las dos creadoras de contenido

Esta no es la primera vez en que Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano protagonizan un enfrentamiento, pues cuando ocurrió la tragedia en la que murió el cantante Yeison Jiménez, la hermana de Yina arremetió contra la barranquillera al decir que vio burlas por su dolor al perder a su novio en el mismo accidente aéreo.

En historias de Instagram, Aida Victoria Merlano defendió su asistencia al evento y lanzó fuertes declaraciones, asegurando que no necesitaba justificar su vínculo con el recordado cantante - crédito aidavictoriam / Instagram

Esto provocó una respuesta de Aida Victoria, en la que dijo:

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“Yo ni siquiera te vi, no sabía que estabas ahí y tampoco sabía que desafortunadamente uno de los fallecidos era tu pareja sentimental, porque la última vez que recuerdo haberte visto fue un 5 de noviembre en el centro comercial Jardines, un día que fui a dejar a mi hijo para una visita con su papá y tú estabas besándote y dejándote agarrar el culo de un lavaperros. Pensaba que ese era tu pareja sentimental, pero ya mi equipo me aclaró entonces la confusión que yo tenía, que entenderás por qué era”, explicó Aida.