Colombia

Claudia López criticó video de Juan Daniel Oviedo en el que afirmó que el futuro de Colombia está en tres candidatos: “Igual de falsos que la IA”

La candidata presidencial criticó la reducción del espectro electoral a solo tres alternativas y acusó a los responsables del video de ocultar su verdadera posición política bajo una imagen centrista

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Claudia López desafió la narrativa del “centro” y cuestionó uso de IA en video electoral - crédito Captura de pantalla - @ClaudiaLopez/X
Claudia López desafió la narrativa del “centro” y cuestionó uso de IA en video electoral - crédito Captura de pantalla - @ClaudiaLopez/X

La difusión de un video generado por inteligencia artificial y publicado por Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, explotó en una polémica en redes sociales y el ámbito político.

El material, que buscaba ilustrar las opciones electorales para la ciudadanía, planteó: “Tienes tres opciones, pero solo puedes escoger una. Uno promete, pero necesita controlarlo todo. El otro entretiene, pero no sabe a dónde va. El del centro no hace ruido, pero empieza a llenarse”.

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El mensaje, presentado en formato audiovisual, hace referencia a la percepción sobre las principales candidaturas en disputa, aquellas que puntean en las encuestas como lo son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Oviedo, figura autodenominada de “centro”, recurrió a herramientas de inteligencia artificial para sintetizar el panorama electoral y provocar reflexión entre los votantes, en la recta final de la campaña.

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Ante la repercusión del video, la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López emitió una respuesta directa en redes sociales.

Video de Juan Daniel Oviedo pone a prueba la narrativa de campaña - crédito @JDOviedoAr/X

“Queridos, no tenemos tres opciones, tenemos trece opciones. Y ustedes no son el centro, son el mismo uribismo de siempre enclosetado”, señaló. Además, cuestionó la autenticidad del mensaje y el uso de tecnología digital: “Igual de falsos que la inteligencia artificial que usaron para ese video”.

El intercambio evidencia la tensión entre candidaturas y la importancia de los mensajes en la contienda. Mientras Oviedo apuesta por recursos innovadores y narrativas simplificadas para atraer atención, otros sectores reclaman una visión más amplia del abanico electoral y advierten sobre tácticas que, según expresan, distorsionan la competencia.

La utilización de inteligencia artificial en piezas de campaña sumó un nuevo elemento al debate sobre ética y transparencia en la comunicación política.

Los cuestionamientos de Claudia López resaltaron la necesidad de claridad sobre los métodos empleados por los aspirantes y reavivaron el escrutinio sobre las estrategias empleadas para persuadir al electorado de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Claudia López respondió con críticas al video de inteligencia artificial difundido por Juan Daniel Oviedo - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López respondió con críticas al video de inteligencia artificial difundido por Juan Daniel Oviedo - crédito @ClaudiaLopez/X

Claudia López propone una centroizquierda socialdemócrata: “Tener seguridad es el principal derecho de un Estado”

Claudia López, afirmó en el pódcast A fondo junto a María Jimena Duzán que Colombia enfrenta una concentración “extrema” del poder político y económico. Señaló que su proyecto político apuesta por una centroizquierda que impulse reformas sociales, empleo digno y seguridad legítima, diferenciándose de la derecha tradicional y también de la izquierda ligada al presidente Gustavo Petro.

Durante la conversación, López destacó que su trayectoria política está marcada por la defensa de la vida y por buscar representación efectiva para la izquierda.

Yo en eso sí me he gastado la vida tratando de que a la izquierda en Colombia no la maten y tenga representación”, expresó. Explicó que su postura corresponde a una “centroizquierda” equivalente en Europa a la socialdemocracia. “Yo no soy centro, yo soy un centro progresista. Yo vengo de abajo, yo creo en las reformas sociales”, insistió.

Claudia López llamó a votar por una alternativa progresista y rechazó el clientelismo - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López llamó a votar por una alternativa progresista y rechazó el clientelismo - crédito @ClaudiaLopez/X

López subrayó que su proyecto difiere de la “izquierda dura” de Petro y que busca “construir sobre lo construido”. Sostuvo que la solución para Colombia no está en el clientelismo ni en los subsidios, sino en fortalecer el empleo y la productividad. “Es el trabajo y no el subsidio ni el clientelismo el que nos va a sacar adelante en la vida”, afirmó.

Sobre seguridad y derechos humanos, López defendió el equilibrio entre ambos. “Tener seguridad es el principal derecho de un estado democrático. Tener seguridad sin derechos son los falsos positivos de la falsa seguridad democrática. Pero tener derechos sin seguridad es el caos de la paz total en el que estamos hoy”, advirtió.

Finalmente, abogó por democratizar el acceso al poder y la tierra, y llamó a optar por una alternativa progresista basada en justicia social, equidad y transparencia institucional.

Yo soy un centro progresista que cree en la justicia social, en el equilibrio del poder, en la democratización, pero también creo en que vivamos del trabajo y no del clientelismo y en que tengamos seguridad legítima, pero seguridad”, concluyó.

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