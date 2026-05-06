Dejan en libertad a agresor de recepcionista en Medellín: la víctima sigue hospitalizada y el alcalde envió contundente mensaje

La justicia deja en libertad a hombre acusado de agredir a recepcionista en Medellín - crédito captura de pantalla @FicoGutierrez/X

La decisión judicial que dejó en libertad al hombre señalado de agredir brutalmente a una recepcionista de hotel en el centro de Medellín desató una ola de reacciones en la ciudad. Mientras el proceso penal continúa, la joven de 23 años permanece bajo observación médica, recuperándose de las lesiones que le dejó el ataque.

El caso, que generó fuerte impacto tras difundirse videos del momento de la agresión, tuvo un giro inesperado cuando un juez de control de garantías determinó que el señalado, José Abelardo Rocha Moncada, podía enfrentar el proceso en libertad, una decisión que se tomó pese a la contundencia de las imágenes que circularon en redes sociales y a la gravedad de los hechos denunciados.

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Según se conoció, el ataque se habría originado en la madrugada, cuando la trabajadora del hotel se negó a llevarle ropa al huésped hasta su habitación, una decisión que, de acuerdo con allegados a la víctima, habría desatado la violenta reacción.

Luego de eso, la joven fue atacada dentro del establecimiento, en un episodio que quedó registrado en cámaras de seguridad.

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El juez otorga libertad condicional a señalado de ataque contra joven en hotel del centro de Medellín - crédito Denuncias Antioquia

Durante la audiencia, el juez cuestionó la solidez de los elementos presentados por la Fiscalía, señalando que no se aportaron pruebas suficientes para justificar una medida de aseguramiento en centro carcelario. Incluso, llamó la atención sobre la ausencia del video completo del hecho dentro del expediente, lo que, a su juicio, debilitó la argumentación del ente acusador.

En medio de la diligencia, una frase del funcionario judicial generó controversia: puso en duda si la Fiscalía buscaba convencer “a los usuarios de redes sociales o al juez del caso”, dejando en evidencia la tensión entre la percepción pública y las exigencias probatorias del sistema penal.

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Pese a recuperar su libertad, el hombre deberá cumplir con restricciones impuestas por el despacho judicial, entre ellas una orden de alejamiento y la prohibición de cualquier tipo de contacto con la víctima, mientras avanza el proceso por el delito de lesiones personales.

Reacciones desde la Alcaldía de Medellín

Tras conocerse la decisión, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo de manera contundente.

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“Como Alcalde de Medellín y como ciudadano, no puedo estar de acuerdo en que este tipo que fue capturado por violencia en contra de una de nuestras mujeres, haya quedado en libertad. Casi la mata. Es evidente el peligro que este tipo representa para la sociedad y para nuestras mujeres”, afirmó.

Las reacciones de la Alcaldía de Medellín ante la decisión que dejó en libertad a José Abelardo Rocha Moncada tras el ataque a una recepcionista - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario insistió en que, aunque respeta las decisiones judiciales, considera que el resultado no es justo para la víctima: “Soy respetuoso de la justicia, pero a todas luces esto no es justo con la víctima. La Policía hizo su trabajo al capturarlo, la Fiscalía legalizó la captura, imputó cargos y solicitó la medida intramural. Luego le dan libertad condicional con restricciones y órdenes de alejamiento. Con el debido respeto, no puedo estar de acuerdo”, agregó.

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En su pronunciamiento, también hizo un llamado a revisar el sistema legal: “El sistema legal debe ser reformado. Las garantías deben ser para los ciudadanos y para las víctimas y no para los delincuentes y victimarios”.

Finalmente, reiteró su apoyo a la joven afectada: “Mi solidaridad con la mujer agredida quien seguirá contando con nuestro apoyo y acompañamiento desde la Alcaldía de Medellín. Que ese tipo no genere una tragedia”.

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Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, calificó la decisión como alarmante: “Nos parece absurdo, nos parece riesgoso, nos parece peligroso”, afirmó, al tiempo que destacó la labor de la Policía en la captura del agresor.

“Se logró la captura de este sujeto, que ustedes pudieron ver en los videos cómo atacaba de manera bárbara a esta mujer. Ahí no podemos decir que hubo una riña… lo que todos vemos es un ataque demencial, brutal y bárbaro contra la integridad de esta mujer”, sostuvo el secretario.

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La decisión que permitió la excarcelación de José Abelardo Rocha tras agresión genera críticas en Medellín - crédito Secretaría de Seguridad y Convivencia

El funcionario explicó que, aunque la captura fue legalizada y se imputaron cargos, el juez optó por conceder la libertad condicional teniendo en cuenta aspectos como presuntas condiciones de salud del agresor. Sin embargo, insistió en la necesidad de cambios estructurales en el sistema judicial.

“Estamos en mora como sociedad de actualizar el sistema penal. Aquí las garantías no pueden ser solamente para los delincuentes… tienen que prevalecer para las víctimas”, afirmó, agregando que situaciones como esta reflejan un problema de fondo.

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