Padre de familia solicitó ayuda para encontrar a su hija María Yeraldín Barragán, desaparecida en la localidad de Kennedy, en Bogotá

El padre de la menor pide mayor diligencia de los encargados de la búsqueda para que le ayuden a dar con su paradero - crédito @PasaenBogota/X

Las autoridades permanecen en alerta tras la desaparición de María Yeraldín Barragán Urrego, una adolescente de 13 años, vista por última vez el 17 de abril de 2026 al salir de su colegio en la localidad de Kennedy. La comunidad y la familia viven momentos de suma preocupación al no haber indicios de su paradero.

De acuerdo con la descripción de la boleta de desaparición, la joven mide 1,60 metros de estatura, contextura delgada, tez trigueña, ojos y cabello negro, largo y liso, vestía un saco gris y pantalón sudadera color vino tinto el día que desapareció. La imagen circulada por la Policía corresponde a una fotografía reciente.

PUBLICIDAD

El padre de María Yeraldín reportó que su hija fue vista subiendo a una motocicleta tras abandonar el colegio.

“Salió del colegio distrital Kennedy y fue raptada. Me ayudaron a revisar las cámaras y se ve que se sube en una moto, pero no sé si fue engañada”, contó en un video difundido en redes sociales. La familia aún desconoce el trayecto de ese vehículo y solicita apoyo para identificar la placa.

PUBLICIDAD

María Yeraldín Barragán Urrego, desaparecida el 17 de abril en la localidad de Kennedy - crédito @PasaenBogota/X

La denuncia fue presentada ante las autoridades, aunque el padre manifiesta su desilusión con el avance del caso: “Ya presenté la denuncia, pero el detective no me ha colaborado en nada, ni en la búsqueda. Le he llevado pruebas, pero no hay avances. Cuando voy, solo me dice que tiene más casos”, razón por la cual la familia demanda mayor diligencia de los investigadores.

La desaparición ha dejado consecuencias devastadoras en el entorno familiar. El padre perdió su empleo al priorizar la búsqueda de su hija y no cuenta con apoyo familiar cercano.

PUBLICIDAD

“Perdí mi trabajo porque necesitaban que yo estuviera presente, pero ahora mi prioridad es buscar a mi hija. No tengo familia que me apoye, solo personas ajenas que ven mi sufrimiento y me ayudan”, relató.

“Estoy destrozado porque no sé dónde está ni qué le puede estar pasando, si la llevaron con engaños o si está comiendo. Les pido ayuda, de corazón. Es mi única hija. No le deseo esta situación a nadie, porque es desesperante”, agregó el padre con angustia e incertidumbre.

PUBLICIDAD

La adolescente de 13 años se habría subido a una moto al salir del colegio y no llegó a su casa - crédito @PasaenBogota/X

El pedido de ayuda es constante y urgente, pues ante la imposibilidad de no saber leer ni escribir, optó el padre de la menor optó por grabar un video para que fuera difundido en redes sociales “y que llegue a más personas”, invitando a quienes tengan información a comunicarse con la policía o los medios de comunicación para ampliar la búsqueda.

En sus mensajes, el padre también dirige palabras a su hija: “Hija, siento un vacío por no verte en casa. Estoy muy triste, porque siempre te veía al llegar. Siento mucha nostalgia y solo quiero tenerte a mi lado. Te extraño mucho. Llevo días sin dormir ni comer, pensando en cómo estarás. Sigo buscándote y, cuando regreses, quiero hablar contigo y abrazarte. Te amo mucho, hija, y siempre te he amado”, dejando a más de una persona sin aliento por la incertidumbre sobre el paradero de su hija.

PUBLICIDAD

Quienes dispongan de información que ayude a dar con el paradero de la adolescente pueden comunicarse al 3057684645 o escribir a mebog.sijin-per@correo.policia.gov.co. La Policía garantiza absoluta reserva de los datos recibidos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2025 se reportaron 5.397 personas desaparecidas en el país.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que a finales de abril de 2026, el país puso en marcha la llamada Alerta Rosa, un mecanismo que funciona a nivel nacional para la búsqueda inmediata de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres desaparecidas teniendo en cuenta los altos índices de personas desaparecidas en el 2025.