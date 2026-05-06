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Jhorman Toloza volvió a criticar a la familia de Alexa Torrex y reveló que la eliminada de ‘La casa de los famosos’ lo contacta desde números desconocidos

El creador de contenido compartió un mensaje en redes sociales cuestionando el comportamiento del entorno familiar, afirmando que todos se cubren con la misma sábana

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El creador de contenido criticó el hecho de que la familia de la creadora de contenido le celebre todos sus movimientos - crédito @jhormantol/IG

La reciente eliminación de Alexa Torrex de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha provocado una serie de reacciones en redes sociales, especialmente por parte de su expareja, el creador de contenido Jhorman Toloza.

El joven, conocido por su presencia en plataformas digitales y por haber expuesto todo su apoyo a la cucuteña a pesar del shippeo con Tebi Bernal, no tardó en compartir su opinión sobre la salida de la comediante y lanzar duras críticas contra quienes integran la llamada familia Recocha.

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Tras la expulsión de Torrex, Toloza arremetió contra el grupo familiar de la influencer, señalando que, a su juicio, ninguno de sus miembros merece reconocimiento.

Jhorman Toloza defiende a Alexa Torrex tras la polémica con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia - crédito @alexatorrexcontreras/IG
Jhorman Toloza defiende a Alexa Torrex tras la polémica con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Según el propio Toloza, “a la única persona que sacaba de esa calada era Alexa y resultó ser igual”, enfatizando así su decepción tanto con la exparticipante como con el resto de sus allegados.

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El creador de contenido fue más allá al cuestionar duramente la actitud de Alexa después de su salida del reality.

“Sales del reality y vas a buscar primero al mozo, que al mancito, que estuvo usted... Con usted tres años. Bueno, papi, yo ahí sí ya no entiendo qué es leal o deslealtad, porque ya estoy como loquito”, expresó Toloza en otro fragmento del video.

Con estas palabras, dejó entrever su malestar por la decisión de Torrex de priorizar el contacto con Tebi Bernal, quien fue su interés romántico dentro del programa, por encima de resolver las cosas con él.

Tensión pública tras la eliminación de Alexa Torrex

Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

A través de varias publicaciones, Jhorman Toloza no solo puso en duda la lealtad de la expareja sino también la de toda la Familia Recocha. Sostuvo que “se tiran entre ustedes, se matan, se, se tiran mierda entre ustedes, porque todos, ni, ni siquiera entre la familia son leales”.

El creador de contenido aseguró que ya no hace distinciones y considera que “todos son iguales, todos son igualitos”, manifestando abiertamente su decepción.

La polémica escaló cuando Toloza sumó a sus mensajes la denuncia de estar recibiendo llamadas de un número desconocido. Según él, se trataría de Alexa Torrex intentando entablar un diálogo tras su salida, algo que él rechaza de plano.

“A mí no me esté llamando ahora, que su tiempo ya pasó mija vaya llame al mozo con números desconocidos cuando salga”, escribió en una publicación que rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

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Jhorman Toloza le habría enviado un dardo a Alexa Torrex - crédito @jhormantol/IG

Esto dijo Toloza con la salida de Alexa de ‘La casa de los famosos’

A través de una serie de mensajes en sus historias de Instagram, la expareja de Alexa compartió con sus fans que dejaba la casa en la que habían convivido durante años.

Al hacerse pública su salida del reality, Toloza expresó una decisión irreversible en sus redes sociales: “Hoy se cierra un capítulo en mi vida en todos los sentidos. Mañana me voy de lo que fue nuestro hogar y ella sale”, manifestó el exprometido de la comediante, confirmando que el vínculo que los unía quedó atrás tras la experiencia televisiva.

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El mensaje para su expareja, que conmovió las redes sociales - crédito @jhromantol/IG

Entre mensajes de despedida y reproches, Toloza responsabilizó al entorno cercano de Torrex por la situación actual: “Esta derrota, no es por ella, se la adjudico completamente a su Familia principalmente a los padres (malas personas por cierto) a su equipo de trabajo incompetente que tomó el cargo después de mí y obviamente al inútil de Manager”.

Toloza agradeció por el aprendizaje después del cierre de este ciclo y citó una referencia bíblica: “Eclesiastés 3:1 ‘Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora’”. Luego envió un mensaje directo a su expareja: “Te amé mucho mi cielo”.

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