Colombia

Encapuchados causaron disturbios y daños en la Universidad Sergio Arboleda y el sistema de transporte en el norte de Bogotá, según nuevos videos

Un incidente, documentado por cámaras de vigilancia y testigos, derivó en lesiones a vigilantes y miembros de la comunidad educativa, tras una escalada de tensiones en inmediaciones de una estación de transporte público

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La fachada y la puerta principal de la Universidad Sergio Arboleda presentan daños estructurales - crédito Pasa en Bogotá/X

La noche del martes 5 de mayo, la Universidad Sergio Arboleda fue escenario de daños estructurales tras una serie de disturbios provocados por sujetos encapuchados.

Grupos de manifestantes bloquearon la movilidad en el norte de Bogotá en hora pico, afectando a miles de ciudadanos que regresaban a sus casas.

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Durante la jornada, más de 10 personas fueron grabadas cuando lanzaban objetos y protestaban frente a la institución educativa.

Las cámaras de seguridad del sector y videos difundidos en redes sociales mostraron a varios individuos intentando abrir las puertas de la universidad utilizando objetos contundentes. La fachada principal resultó con daños visibles tras el paso de los encapuchados.

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Videos en redes sociales muestran a más de diez personas forzando el acceso y atacando la universidad - crédito Pasa en Bogotá/X

La secuencia de hechos se habría originado en una protesta en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, donde una joven intentó ingresar sin pagar el pasaje en una estación de TransMilenio. Según versiones iniciales, el personal de seguridad intervino, lo que desató una fuerte discusión.

En pocos minutos, la disputa escaló a un enfrentamiento entre estudiantes de la Universidad Pedagógica, jóvenes de la Sergio Arboleda y personal de control del sistema de transporte. El altercado se tornó violento y se extendió hasta involucrar a vigilantes y otros ciudadanos presentes en el lugar.

Las imágenes difundidas muestran cómo la situación se salió de control, con daños tanto en el mobiliario urbano como en las instalaciones privadas.

Los registros audiovisuales evidenciaron a varios sujetos encapuchados cuando vandalizaron la Universidad Sergio Arboleda, atacaron buses y estaciones del sistema TransMilenio, tras una serie de enfrentamientos derivados de una protesta en la zona. El origen fue una discusión entre una joven y el personal de seguridad del transporte, que terminó escalando a disturbios con daños en bienes públicos y privados.

Tanto estudiantes como vigilantes resultaron agredidos durante los incidentes registrados en cámaras de seguridad - crédito Concejal Juan DAvid Quintero

Los incidentes no se limitaron a la universidad. Testigos reportaron ataques a buses del Sitp y a estaciones de TransMilenio, lo que agravó la situación de movilidad en la ciudad justo al finalizar la jornada laboral. Los bloqueos generaron largas filas y retrasos, afectando a quienes transitaban por las calles 76 y 72, zonas cercanas a la Universidad Pedagógica y a la Sergio Arboleda.

Las autoridades aún no han ofrecido un balance oficial de detenidos o lesionados, pero los daños materiales son evidentes. El sector permanece bajo observación mientras se evalúan medidas para evitar la repetición de hechos similares.

Reacciones

La reciente escalada de ataques contra la infraestructura de TransMilenio y la Universidad Sergio Arboleda generó preocupación entre las autoridades y representantes locales de Bogotá. Los incidentes fueron interpretados como parte de un plan sistemático que pone en riesgo la seguridad tanto de los funcionarios del sistema de transporte como de las instalaciones públicas.

La concejal Diana Diago publicó detalles del caso en sus redes sociales y exigió al alcalde Carlos Fernando Galán una respuesta contundente para frenar la ola de vandalismo. Según Diago, la situación refleja un intento deliberado de dañar la ciudad y sus instituciones. “El plan es acabar con todo; los vándalos ahora atacan a la Universidad Sergio Arboleda (...) el vandalismo hizo carrera en la ciudad, es hora de despertar, señor alcalde, pues se necesita firmeza para hacer respetar a Bogotá”, afirmó en su mensaje.

Sujetos encapuchados atacaron la Universidad Sergio Arboleda durante protestas en Bogotá - crédito Captura video/Pasa en Bogotá
Sujetos encapuchados atacaron la Universidad Sergio Arboleda durante protestas en Bogotá - crédito Captura video/Pasa en Bogotá

El concejal Juan David Quintero advirtió sobre la existencia de una estrategia orientada a perjudicar tanto la infraestructura como al personal del sistema de transporte capitalino. De acuerdo con Quintero, los primeros ataques se registraron en la calle setenta y seis y podrían extenderse a otras estaciones. “Tenemos información de un plan sistemático para atacar, vandalizar y poner en peligro la integridad de los funcionarios de TransMilenio y de la infraestructura del sistema”, señaló.

Quintero sostuvo que estos actos se presentan como respuesta a las medidas implementadas para evitar que personas ingresen al sistema sin pagar. En sus palabras, “todo como un acto de reacción por los controles que se han realizado para evitar a los colados, que hay que decirlo, son personas que le están robando al sistema, a los usuarios que pagan el transporte, pero además a todos los funcionarios que pagan impuestos para mantener a Bogotá rodando”.

Ante este panorama, los concejales han solicitado a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Policía fortalecer la protección a los empleados del sistema y garantizar la seguridad de la infraestructura.

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