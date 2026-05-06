Extécnico de Cristiano Ronaldo lanzó una fuerte sentencia sobre el astro portugués: “Nunca fue un crack”

Las declaraciones de Luiz Felipe Scolari reabren el debate sobre si Cristiano Ronaldo está a la altura de Messi o Ronaldinho-crédito Pedro Nunes/REUTERS

A menos de 40 días del comienzo del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, las principales figuras de las 48 selecciones que estarán en Norteamérica comienzan a cerrar la temporada.

En el caso de Cristiano Ronaldo que tiene la posibilidad de quedar como campeón de la Liga Profesional Saudí a falta de 3 fechas para que finalice el torneo, y con una nueva final continental en la mira para el 16 de mayo de 2026 cuando jueguen ante Gamba Osaka de Japón, podría llegar con la motivación por lo alto para disputar su sexto mundial.

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No obstante, en medio de la competencia de alta exigencia que tendrá la gran figura del Al-Nassr, el concepto futbolístico de uno de sus mentores generó ruido, y llamó la atención de los amantes del fútbol y seguidores de CR7: el del entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari.

El técnico brasileño habló sobre el proceso de crecimiento de Cristiano Ronaldo-crédito @Dsports/Facebook

El 5 de mayo de 2026, en charla con el exportero argentino Sergio Goycochea en el programa Dselección de Dsports, el brasileño Luiz Felipe Scolari se refirió al debate sobre el mejor futbolista en la historia moderna, y allí el excampeón del mundo con Brasil 2002 fue claro al explicar las diferencias que existen entre uno y otro a nivel técnico:

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“Cristiano no nació siendo crack como Messi o Ronaldinho. Él se fue haciendo crack. Buscó alternativas. Los casos de Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Maradona... Ellos ya saben a dónde va a ir la pelota. Pero Cristiano hoy es lo que es y va a ir a una Copa del Mundo con 40, 41 años, por su insistencia, su voluntad y dedicación”, detalló.

Thierry Henry elogió a Portugal y a Cristiano Ronaldo

El exfutbolista Thierry Henry habló sobre la selección Portugal, rival de Colombia en el Mundial 2026-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

A 39 días del inicio del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el exdelantero francés Thierry Henry advirtió sobre la potencia de Portugal, próxima rival de Colombia en la primera fase, y destacó el “respeto” que merece el equipo dirigido por Roberto Martínez, según una entrevista concedida al medio Marca

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En su evaluación, el campeón del mundo con Francia 1998 se detuvo en la composición del mediocampo portugués y la figura ineludible del capitán.

“Me encanta el centro del campo de Portugal: Joao Neves, Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes... con Nuno Mendes y otros atrás... y arriba tienen al monstruo [Cristiano Ronaldo]. Creo que hay que respetar a ese equipo”, declaró Henry en diálogo con el periodista Juan Castro en el evento donde fue consultado por las opciones del conjunto luso.

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En otro tramo de la entrevista con Marca, Henry extendió su análisis al legado de Messi y Cristiano Ronaldo durante dos décadas de protagonismo. Desde su experiencia como compañero de Lionel Messi en Barcelona y frecuente adversario de Cristiano Ronaldo, Henry subrayó el impacto que ambos jugadores han tenido no solo por sus récords y títulos, sino por su capacidad de sostener el rendimiento en la élite año tras año.

Henry aseguró: “No sé qué más decir de ellos. No son normales. No es solo el hecho de estar siempre en el top mundial; de sus goles, sus récords... A mí me alucina su longevidad, eso es lo que yo más les respeto. Hablar de longevidad es hablar de comer bien, no salir de fiesta, estar en familia, entrenar bien, trabajar más que nadie”.

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Consultado sobre la eterna comparación entre los dos astros, Henry evitó tomar partido e invitó a los aficionados a disfrutar del privilegio de verlos competir al máximo nivel. El exdelantero afirmó:

“Es que eso es un error. ¿Por qué la gente quiere separarlos, si puede disfrutar de todos? Por supuesto, yo jugué con Leo, y lo prefiero por una cuestión sentimental, pero por eso nunca iré contra Cristiano. Los dos están en la luna del fútbol. Son de otro planeta. Se han hecho mejores uno al otro, como Nadal y Federer, Prost-Senna, y otros en la historia del deporte. Cris y Leo están fuera de concurso”.

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Calendario de Colombia en el grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).