El Ideam advirtió incremento de lluvias en el Caribe por la formación de la primera onda tropical de la temporada

La primera onda tropical de 2026 traerá lluvias intensas y vientos fuertes al Caribe colombiano, según el Ideam - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La primera onda tropical del año llegará a Colombia en los próximos cuatro días, con consecuencias directas sobre la región Caribe, donde se esperan precipitaciones intensas, incremento de la nubosidad y cambios en la velocidad del viento.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este evento representa el inicio de la temporada de ondas tropicales en el país, una etapa que podría agudizar los riesgos de emergencia en áreas ya afectadas por frentes fríos recientes.

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De acuerdo con el boletín técnico del Ideam, el sistema atmosférico avanza actualmente desde las Guayanas hacia el occidente, con una previsión de impacto entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo de 2026.

Este pronóstico se sostiene sobre métricas satelitales que estiman una velocidad de desplazamiento de entre 18 y 28 km/h, según registros del Centro Nacional de Huracanes (NHC), citados por la meteoróloga de Corpoguajira, Leidy Rodríguez.

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El Ideam advierte que la interacción entre la onda tropical y la Zona de Convergencia Intertropical incrementa la inestabilidad atmosférica en la región Caribe - crédito Ideam

No obstante, la onda transita por una capa de aire seco, lo que podría derivar en su atenuación o disipación.

El riesgo de lluvias intensas vuelve a poner en alerta a las autoridades, recordando que en febrero y marzo de 2026, un frente frío ocasionó inundaciones y daños significativos en varias regiones.

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Ahora, la combinación de nuevos sistemas atmosféricos y la interacción con la Zona de Convergencia Intertropical (Zcit) plantea escenarios de mayor inestabilidad, advirtió el Ideam.

La entidad identificó a Córdoba y Sucre como los departamentos con mayor probabilidad de lluvias en distintos municipios. En Bolívar, Magdalena y Atlántico, el pronóstico apunta a precipitaciones dispersas principalmente en la tarde, mientras que en Cesar y La Guajira se prevén lluvias focalizadas, sobre todo en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

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Autoridades emiten recomendaciones de prevención para la población del Caribe ante tormentas eléctricas y posibles emergencias por lluvias - crédito Colprensa

La institución indica que el grueso de las precipitaciones se concentrará en las horas de la tarde y estará acompañado de ráfagas de viento y aumento en la altura del oleaje en el litoral Caribe.

Este resultado es consecuencia directa de la interacción de la onda tropical con otros sistemas como la Baja del Darién y los frentes fríos provenientes del hemisferio norte, explicó Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo del Ideam, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

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Según el Ideam, se trata de una vaguada (onda tropical): el ascenso de aire cálido y húmedo a lo largo de una baja presión atmosférica. Su formación suele originarse en África entre verano y otoño, y, a medida que interactúa con corrientes oceánicas y otros sistemas de viento, puede desencadenar abundante nubosidad y lluvias persistentes.

El Imhpa indicó que este fenómeno puede transformarse en ciclón tropical si gana fuerza, aunque la condición actual de aire seco podría limitar ese desarrollo en el corto plazo para Colombia.

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Más allá del sistema que se aproxima, el Ideam señaló que una segunda onda tropical ya se formó en el continente africano y se encuentra bajo vigilancia, aunque lejana aún del continente americano, con posible arribo hacia finales de 2026 si se mantienen las trayectorias previstas.

El Ideam advierte que la interacción entre la onda tropical y la Zona de Convergencia Intertropical incrementa la inestabilidad atmosférica en la región Caribe - crédito Colprensa

El Ideam y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) emitieron alertas para la población del Caribe. Como parte de la respuesta preventiva ante eventos de lluvia extrema, la recomendación oficial se orienta a:

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Priorizar el seguimiento de informes meteorológicos en redes sociales y la página oficial de Ideam.

Reforzar la seguridad estructural de viviendas, especialmente techos, para evitar desprendimientos causados por vientos fuertes. Realizar limpieza y mantenimiento de drenajes y sistemas de alcantarillado, a fin de reducir el riesgo de inundaciones por acumulación de agua.

Evitar la exposición en espacios abiertos durante la ocurrencia de tormentas eléctricas, resguardando la seguridad personal como prioridad.

Estas directrices se acompañan de lineamientos técnicos de la Ungrd, cuya circular firmada por el director general Carlos Carrillo Arenas establece la preparación y alistamiento institucional ante el aumento de probabilidad del Fenómeno El Niño en el segundo semestre de 2026.

La notificación se dirige a gobernadores, alcaldes, entidades descentralizadas y organizaciones sociales vinculadas al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd).

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