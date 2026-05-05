Colombia

Vicky Dávila explotó con enojo contra Claudia López por llamarla “fracasada” y “patética”: “Lástima que seas tan mala persona”

La periodista se mostró furiosa contra la aspirante presidencial y publicó tres mensajes consecutivos en los que se despachó por los calificativos que recibió

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Retrato de Claudia López y Vicky Dávila, de pecho hacia arriba, espalda con espalda, frente a un fondo de acuarela oscuro con una 'X' blanca.
Claudia López y Vicky Dávila posan espalda con espalda sobre un fondo de acuarela oscuro que presenta una 'X' transparente, sugiriendo un debate o análisis de puntos de vista divergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un par de palabras descalificativas provenientes de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, sobre Vicky Dávila bastaron para que se encendiera toda una controversia en redes sociales con una serie de publicaciones en respuesta de la periodista.

Todo comenzó con una reacción de Claudia López a un comentario del periodista Esteban Hernández, que ironizó sobre los distintos roles que asumió Vicky Dávila en su vida pública, lo que desató el enojo de la comunicadora, que se vio reflejado mediante varios post que hizo en la red social X.

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Durante años Vicky Dávila construyó una carrera en el periodismo, pero decidió aspirar a la Presidencia de la República en 2025. Su intención terminó el 8 de marzo de 2026, cuando participó en la llamada Gran Consulta del sector de centroderecha y en esa jornada, la victoria fue para Paloma Valencia, del Centro Democrático, que aseguró el cupo directo a la primera vuelta.

Vicky Dávila fue objeto de críticas por sus roles públicos, como el periodismo, la política y el canto - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Vicky Dávila fue objeto de críticas por sus roles públicos, como el periodismo, la política y el canto - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Este fue el comentario de Claudia López que provocó el enojo de Vicky Dávila

A ese episodio se sumaron cuestionamientos en redes sobre su faceta artística. Y es que Vicky Dávila tiene varios registros públicos de sus encuentros familiares, con amigos y hasta en misa (durante su campaña política) en donde muestra sus dotes musicales, lo que generó comentarios irónicos sobre ella en las plataformas digitales.

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Fue en esos roles que se conocen de la periodista donde apareció la crítica de Esteban Hernández, que señaló en X: “Del canto al periodismo, del periodismo a la política, de la política al arte dramático. Toda una artista integral”.

Sin embargo, la controversia tomó fuerza a partir de la respuesta de Claudia López a ese comentario, que provocó la reacción inmediata de Vicky Dávila y terminó por encender la discusión, luego de que la aspirante presidencial escribiera: “Y una fracasada en todos los roles…. Patética".

Claudia López utilizó los términos “fracasada” y “patética” para referirse a Vicky Dávila y desató una polémica en redes sociales - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López utilizó los términos “fracasada” y “patética” para referirse a Vicky Dávila y desató una polémica en redes sociales - crédito @ClaudiaLopez/X

Así fue el primer mensaje de la periodista en contra de López

En su primera reacción, Dávila respondió de forma directa: “Claudia López, en cambio yo no creo que seas una fracasada. Creo que eres equivocada, porque eres incoherente y te arrimas al árbol que más sombra te dé”, escribió.

“Siendo petrista, estás buscando aterrizar en el uribismo, porque sabes que vas a perder las elecciones y tienes que pegarte de algo. Pero te reconozco como una mujer que ha luchado y que salió de abajo con el esfuerzo de la mamá, y el tuyo mismo. Lastima que seas tan utilitarista y tan mala persona”, se lee en el mensaje de Dávila.

No obstante, el tono del mensaje no quedó allí, pues la molestia derivó en una segunda afirmación en la que además agregó: “¿Sabes por qué yo no he fracasado? Porque tengo unos hijos, un esposo, madre y hermanos, que me aman y están orgullosos de mí. Lo que pienses no me daña, mejora tu estrategia de odio, si en realidad quieres hacerme daño".

Vicky Dávila defendió su trayectoria y cuestionó la coherencia política de Claudia López - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila defendió su trayectoria y cuestionó la coherencia política de Claudia López - crédito @VickyDavilaH/X

Vicky Dávila dedicó otro mensaje a Claudia López

Aunque la reacción tuvo un tono ácido y contundente, Claudia López no emitió respuesta, situación que al parecer aumentó la molestia de Vicky Dávila, que decidió publicar otro mensaje dirigido a esas declaraciones y cuestionó a la exalcaldesa con los mismos calificativos despectivos.

Por lo que en otra publicación, Dávila escribió: A Claudia López le parece que soy ‘patética’ porque creo en Dios”. En ese texto defendió valores como la familia, la seguridad, la democracia y la libertad; además criticó lo que consideró posturas ideológicas de su contradictora.

“Lamento que la exalcaldesa, tan malabarista, no entienda que eso es lo que necesitan los colombianos. No ideologías baratas y peligrosas. Pero cambiará, si logra aterrizar en el uribismo, aún cuando ha sido infame, vinculando al expresidente Uribe con el paramilitarismo”, escribió la periodista.

Vicky Dávila afirmó que sus valores personales y familiares la sostienen frente a los señalamientos de Claudia López - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila afirmó que sus valores personales y familiares la sostienen frente a los señalamientos de Claudia López - crédito @VickyDavilaH/X

La pelea continuó con un tercer mensaje de Vicky Dávila

Lo que llamó la atención es que la dinámica se repitió nuevamente, ya que la aspirante presidencial no respondió a esos señalamientos y Vicky Dávila, visiblemente afectada por el comentario de Claudia López, optó por una tercera publicación consecutiva.

Y en ese nuevo mensaje, la periodista escribió: “Claudia López, yo no te diré “fracasada”, como me llamas. Pero como calificas haber apostado todo por tu “socio” político Carlos Ramón González y que haya terminado fugado, enredado en el escándalo de corrupción de la UNGRD (sic)”.

Así, la periodista aludió nuevamente a la relación política de López con figuras cuestionadas como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, que hoy se encuentra prófugo de la justicia tras quedar vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), considerado uno de los casos de corrupción más graves dentro del Gobierno de Gustavo Petro.

Vicky Dávila aludió a vínculos políticos de Claudia López con figuras cuestionadas en el ámbito nacional - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila aludió a vínculos políticos de Claudia López con figuras cuestionadas en el ámbito nacional - crédito @VickyDavilaH/X

Dávila concluyó su mensaje al ‘sacarle los trapitos sucios’ a López: “Saliste corriendo del partido Alianza Verde, por oportunista, y ahora le ruegas que te apoye. Pero yo no te llamaré “patética”, como tú a mí. Yo te diré solo que te has aliado muy mal, ¿Cuándo piensas ir a Nicaragua a visitar a tu amigo, Carlos Ramón? Mmmm ahora lo niegas, como niegas tu petrismo. Por eso quieres llegar al uribismo, donde ningún uribista de verdad lo va a aceptar".

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