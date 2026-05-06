Chelsea va por Jhon Solís: termina su préstamo en Birmingham y Atlético Nacional sigue de cerca el negocio

Jhon Solís jugará en el Birmingham City hasta el sábado 9 de mayo, lo quiere el Chelsea y la próxima transferencia beneficiará a Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional - Birmingham City - Chelsea

El futuro del mediocampista colombiano Jhon Solís comienza a definirse en medio de un escenario cargado de intereses y movimientos estratégicos en el mercado europeo. A pocos días de finalizar su préstamo en el Birmingham City, el próximo sábado 9 de mayo, el panorama del jugador apunta a un cambio de rumbo que no incluiría su regreso al Girona FC, club dueño de sus derechos deportivos.

Con apenas tres meses y medio en el fútbol inglés, Solís logró consolidarse como una de las piezas más destacadas del Birmingham en la EFL Championship. Su adaptación fue rápida y efectiva: pasó de ser una alternativa a convertirse en un mediocampista clave, gracias a su despliegue físico, capacidad de recuperación y buen criterio en la distribución del balón. Estas cualidades no solo le aseguraron minutos, sino también el respaldo del cuerpo técnico.

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Así fue el momento cuando el volante colombiano habló de sus expectativas y saludó a los fanáticos del cuadro inglés-crédito @bcfc/Instagram

El entrenador del Birmingham, Chris Davies, no ha escatimado elogios hacia el colombiano. “Solís ha demostrado que realmente está hecho para esta liga, creemos que puede impulsarnos el próximo año”, aseguró recientemente, dejando clara la intención del club inglés de retener al jugador de cara a la siguiente temporada.

En términos estadísticos, el impacto de Solís es evidente. Desde su llegada en enero, ha disputado 18 partidos, siendo titular en 14 de ellos, acumulando 1.174 minutos en cancha. Además, ha aportado un gol.

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El jugador colombiano debutó en Champions League con el Girona FC - crédito @jhonsolis10/Instagram

La puja por su fichaje

El buen rendimiento del colombiano ha despertado el interés de varios clubes. Según reportes del medio Birmingham Live, el Birmingham ya habría iniciado contactos con el Girona para negociar una transferencia definitiva. El club inglés pagó cerca de 0,5 millones de euros por su cesión y cuenta con una opción de compra de 7,5 millones.

No obstante, la operación no es tan sencilla. En la puja también aparece el Chelsea FC, que ha mostrado interés en el mediocampista y ya habría consultado condiciones con el City Football Group, conglomerado propietario del Girona. La posible entrada de un club de mayor poder económico complica las aspiraciones del Birmingham.

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A este escenario se suman otros interesados como el Leeds United y el Brentford FC, que también siguen de cerca la evolución del jugador. Con 21 años y una valoración cercana a los 4 millones de euros según Transfermarkt, Solís se perfila como una oportunidad atractiva en el mercado.

Jhon Solis jugó 38 partidos en Atlético Nacional, antes de ser vendido al futbol europeo - crédito Colprensa

Atlético Nacional, atento al negocio

Otro actor clave en esta operación es el Atlético Nacional, club en el que Solís se formó. El equipo colombiano conserva el 20% de una futura venta del mediocampista, lo que lo convierte en un beneficiario directo de cualquier transferencia.

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Teniendo en cuenta que el Girona pagó cerca de 6 millones de euros por el jugador y que una posible venta podría alcanzar los 8 millones o más, el club antioqueño estaría atento a los movimientos del mercado, ya que podría recibir una suma significativa.

Cláusulas y estrategias

Más allá del interés deportivo, el caso de Solís también tiene un componente contractual que ha generado controversia. El acuerdo de cesión incluye cláusulas que podrían obligar al Birmingham a ejecutar la compra del jugador bajo ciertas condiciones.

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Una de ellas establece que la opción de compra se volvería obligatoria si el futbolista disputaba un número determinado de partidos con al menos 45 minutos en cancha, cifra que ya habría superado. Sin embargo, existe otra condición más exigente: que el jugador complete 90 minutos en más de 15 encuentros.

De acuerdo con la información conocida, el Birmingham habría actuado estratégicamente para evitar cumplir esta cláusula. En varios partidos, Solís ha sido sustituido en el minuto 89, una decisión que, más allá de lo deportivo, tendría como objetivo impedir que se active la obligación de compra automática.

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