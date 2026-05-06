Colombia

Equipo de Yeison Jiménez anunció acciones legales por fraude digital y suplantación de marca: así estarían estafando a los seguidores

La empresa del fallecido cantante emitió un comunicado para prevenir a sus fanáticos sobre la existencia de un portal falso que suplanta la identidad de la marca oficial y ejecuta acciones delictivas con productos que nunca son entregados

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El altercado en el concierto de Yeison Jiménez en Manizales no dejó heridos de gravedad - crédito yeison_jimenez / Instagram
La organización de Yeison Jiménez advierte sobre un sitio web fraudulento que utiliza la imagen del artista para cometer estafas en línea contra sus seguidores - crédito yeison_jimenez / Instagram

La organización que representa al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre una estafa en línea que utiliza la imagen y propiedad intelectual del artista para engañar a sus seguidores y compradores.

El anuncio, difundido el martes 5 de mayo de 2026 a través de redes sociales, identificó un sitio web fraudulento que clona la interfaz y contenidos de la marca, afectando la seguridad financiera de la comunidad de fanáticos y clientes.

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En el texto difundido, Yeison Jiménez Company detalló la modalidad de fraude: un portal identificado como tiendacriaderolacumbre.store ofrece productos de merchandising que nunca son entregados, utilizando ilegalmente elementos visuales y la identidad de la empresa. Además, destacó que el sitio apela a precios bajos para captar víctimas, generando preocupación entre los seguidores del artista.

El comunicado enfatizó que los únicos canales digitales autorizados para adquirir productos oficiales son la tienda https://tienda.yeisonjimenez.com.co y los dominios yeisonjimenez.com.co, yeisonjimenez.com y criaderolacumbre.com. Cualquier otra plataforma, especialmente aquellas que solicitan pagos mediante métodos no verificados como Mercado Pago o Paypal, representa un riesgo para los consumidores.

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El comunicado identifica un portal que clona la tienda oficial y nunca entrega productos, afectando la seguridad financiera de los fanáticos de Yeison Jiménez - crédito yeison_jimenez / Instagram
El comunicado identifica un portal que clona la tienda oficial y nunca entrega productos, afectando la seguridad financiera de los fanáticos de Yeison Jiménez - crédito yeison_jimenez / Instagram

Canales y métodos de pago oficiales: recomendaciones clave

La organización aclaró que las transacciones legítimas solo deben realizarse mediante la pasarela Wompi de Bancolombia, la cual garantiza un entorno cifrado y seguro para compras en línea.

El equipo advirtió que ningún proceso oficial requiere transferencias directas a cuentas personales ni el uso de plataformas externas. Entre las opciones de pago válidas figuran tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias a través de PSE, billeteras digitales como Nequi y Daviplata, así como pagos en efectivo en corresponsales bancarios autorizados.

“Al momento de pagar, serás redirigido a la interfaz oficial de Wompi. Si en algún momento se te solicita realizar transferencias directas a cuentas personales, o utilizar plataformas externas como Mercado Pago, Paypal u otra distinta, detén la operación, ya que podrías estar ante un sitio fraudulento”, advirtió el comunicado de Yeison Jiménez.

La entidad recomendó a la comunidad verificar siempre la URL de la página antes de efectuar una compra, desconfiar de ofertas con precios poco realistas y reportar cualquier irregularidad al correo electrónico oficial: prevencionfraude@yeisonjimenez.com.

La organización informa que cualquier pedido de pago a través de Mercado Pago o Paypal es señal de estafa relacionada con Yeison Jiménez - crédito yeison_jimenez / Instagram
La organización informa que cualquier pedido de pago a través de Mercado Pago o Paypal es señal de estafa relacionada con Yeison Jiménez - crédito yeison_jimenez / Instagram

Acciones legales y llamado a la vigilancia

El equipo jurídico de Yeison Jiménez comunicó la puesta en marcha de acciones legales contra los responsables de la suplantación digital y la estafa, además de notificar a los proveedores de servicios sobre el uso indebido de la marca en actividades delictivas.

La organización reiteró su compromiso con la protección de los datos y la seguridad de los seguidores, agradeciendo la lealtad demostrada por la comunidad.

La empresa recordó que cualquier reactivación de actividades y anuncios oficiales serán comunicados exclusivamente a través de las redes sociales verificadas y los canales oficiales de la marca, evitando así mayores riesgos para los seguidores y compradores.

Antecedentes: suplantación y fraudes tras la muerte del artista

La advertencia reciente se suma a denuncias previas realizadas por la familia del artista, que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá junto a cuatro miembros de su staff y el piloto de la aeronave. Tras el suceso, la familia del cantante ha enfrentado situaciones relacionadas con el uso no autorizado de su imagen y nombre, afectando a la comunidad de seguidores.

La familia del artista pidió a los seguidores no confiar en perfiles no oficiales y reportar cualquier intento de fraude que use la imagen del cantante - crédito: @linajimenez.g/Instagram
La familia del artista pidió a los seguidores no confiar en perfiles no oficiales y reportar cualquier intento de fraude que use la imagen del cantante - crédito: @linajimenez.g/Instagram

En febrero de 2026, Lina Jiménez, hermana del “Aventurero”, alertó sobre la aparición de cuentas falsas y perfiles no autorizados que se hacen pasar por la empresa del intérprete.

A través de sus redes sociales, Lina aclaró: “Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”, según publicó en historias de Instagram.

La familia aclaró que la única vía oficial para ventas es la cuenta de Instagram de la empresa y el enlace directo al sitio web, sin operar actualmente a través de TikTok ni otros canales no verificados. Además, pidió a los usuarios reportar perfiles falsos y evitar compartir información personal o realizar pagos en plataformas no autorizadas.

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