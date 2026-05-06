Colombia

Fallas en sistema de la Dian: intermitencias del SIE afectan operaciones de comercio exterior y trámites aduaneros

Fitac reportó demoras en procesos de importación y exportación por la inestabilidad de los sistemas de gestión aduanera. El gremio señaló que mantiene contacto con la autoridad competente para hacer seguimiento a la situación y su pronta normalización

Guardar
Actividades de importación y exportación afectadas por fallas en sistemas aduaneros. - crédito EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
Actividades de importación y exportación afectadas por fallas en sistemas aduaneros. - crédito EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Las operaciones de comercio exterior en Colombia atraviesan dificultades operativas debido a las fallas recurrentes en el Servicio Informático Electrónico (SIE) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), situación que ha sido denunciada por la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), la cual alertó sobre afectaciones directas en los trámites aduaneros del país.

De acuerdo con el gremio, las intermitencias, caídas del sistema y lentitud en los tiempos de respuesta están generando impactos en procesos clave como importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y pagos de tributos.

PUBLICIDAD

Fitac advierte fallas críticas en el sistema de la Dian

En un comunicado oficial emitido el 4 de mayo de 2026 en Bogotá, Fitac expresó su preocupación por la situación tecnológica que enfrenta la autoridad aduanera.

El documento señala textualmente: “Los servicios informáticos de la Dian presentan, desde hace varias semanas, fallas de acceso, tiempos de respuesta excesivos y, en algunos casos, caídas totales de las plataformas utilizadas para el registro, procesamiento y autorización de operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero”.

PUBLICIDAD

Asimismo, el gremio advirtió que estas fallas han impedido el normal desarrollo de las operaciones: “Nuestros afiliados reportan la imposibilidad de acceder a los diferentes módulos del sistema, lo que está generando traumatismos operativos”.

Fitac reiteró que la situación no es aislada, sino que se ha venido presentando de manera recurrente en las últimas semanas.

Fitac alertó sobre dificultades operativas y mantiene seguimiento a la situación. - crédito Fitac
Fitac alertó sobre dificultades operativas y mantiene seguimiento a la situación. - crédito Fitac

Impacto en operaciones de comercio exterior

Las fallas del SIE están afectando directamente la operación logística en Colombia, generando retrasos en procesos de nacionalización de mercancías, exportaciones y gestión aduanera.

Según Fitac, el impacto se extiende a toda la cadena del comercio exterior, afectando a importadores, exportadores, agentes de carga y operadores logísticos.

El comunicado advierte que: “La situación está afectando gravemente el normal desarrollo de las operaciones de comercio exterior en el país”.

Este escenario ha generado preocupación en el sector, especialmente por el incremento de costos logísticos y la incertidumbre en los tiempos de despacho.

Gestiones ante la Dian y seguimiento del gremio

Fitac informó que ya se encuentra realizando gestiones directas con la Dian para conocer las causas de las fallas y establecer los tiempos de restablecimiento del servicio.

El gremio indicó que mantiene comunicación permanente con la entidad: “Nuestro equipo se encuentra en contacto continuo con la Dian para informar oportunamente a todos los afiliados sobre cualquier novedad o avance en la normalización de los sistemas”.

Además, la Dian ha solicitado a los usuarios reportar los inconvenientes a través de los Puntos Únicos de Soluciones Tecnológicas (PST), mecanismo que permite evidenciar las fallas del sistema.

Procesos afectados por la inestabilidad en las plataformas utilizadas para su gestión. - crédito REUTERS/Jaime Saldarriaga
Procesos afectados por la inestabilidad en las plataformas utilizadas para su gestión. - crédito REUTERS/Jaime Saldarriaga

Mantenimiento programado del sistema SYGA agrava la situación

A las fallas del SIE se suma el anuncio de un mantenimiento programado del Sistema de Información y Gestión Aduanera (SYGA).

Según la información oficial conocida por Semana, el sistema estuvo inhabilitado desde el 5 de mayo a las 10:00 p.m. hasta las 00:10 del 6 de mayo, lo que implica una interrupción temporal de servicios clave para el comercio exterior.

Este mantenimiento coincide con las actuales intermitencias, lo que ha generado preocupación adicional en el sector logístico debido a posibles acumulaciones de trámites.

Dian pide colaboración de los usuarios

La Dian, según el comunicado citado por Fitac, solicitó la colaboración de la comunidad logística para reportar fallas y contribuir al diagnóstico de los problemas.

El texto indica: “La Dian ha solicitado la amable colaboración de la comunidad logística, informando de los inconvenientes que se presentan con relación a los servicios informáticos”.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian ) informó que su plataforma está fuera de servicio debido a fallos técnicos - crédito Dian
DIAN es la entidad que administra los sistemas informáticos utilizados para el registro y control de operaciones aduaneras. - crédito Dian

Posible configuración de evento de fuerza mayor

Fitac concluyó que la situación podría configurarse como un evento que impide el cumplimiento normal de las obligaciones aduaneras.

El comunicado señala: “La situación configura un evento que imposibilita objetivamente el cumplimiento oportuno de las obligaciones aduaneras sin que medie negligencia alguna por parte de los agentes de comercio exterior, sus clientes y demás actores de la cadena logística”.

Temas Relacionados

DIANcomercio exteriorFITACtrámites aduanerosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cali este 6 de mayo

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cali este 6 de mayo

Conoce el clima de este día en Cartagena de Indias

El estado del tiempo en Cartagena de Indias cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Conoce el clima de este día en Cartagena de Indias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este miércoles 6 de mayo

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este miércoles 6 de mayo

Clima en Colombia: el estado del tiempo para Medellín este 6 de mayo

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Colombia: el estado del tiempo para Medellín este 6 de mayo

Clima en Bogotá: cuál será la temperatura máxima y mínima este 6 de mayo

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Bogotá: cuál será la temperatura máxima y mínima este 6 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

Cecilia López, exministra de Agricultura, reveló el golpe que vivió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “Lo perdimos todo”

Cecilia López, exministra de Agricultura, reveló el golpe que vivió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “Lo perdimos todo”

Valentina González, expareja de Ryan Castro, anunció nueva relación: es un futbolista con paso por la selección Colombia

DJ Snake pidió la nacionalidad colombiana luego de su paso por el país: “Gracias por el amor”

Equipo de Yeison Jiménez anunció acciones legales por fraude digital y suplantación de marca: así estarían estafando a los seguidores

Nuevo invitado en ‘La casa de los famosos Colombia’ promete revolucionar la dinámica de los participantes

Deportes

Millonarios superó a Nacional y fue el equipo con mayor promedio de asistencia en el fútbol colombiano: este es el ranking completo

Millonarios superó a Nacional y fue el equipo con mayor promedio de asistencia en el fútbol colombiano: este es el ranking completo

Se habría definido la fecha para la concentración de la selección Colombia al Mundial 2026: sería antes de lo esperado

Kompany, técnico del Múnich, tiene la lista de cobradores si hay penales: así le ha ido a “Lucho”

Defensor del PSG le quiere hacer frente a Luis Díaz en la Champions: “Intentaré frenarlo lo mejor posible”

Chelsea va por Jhon Solís: termina su préstamo en Birmingham y Atlético Nacional sigue de cerca el negocio