Colombia

Secretario de Bogotá cuestiona decisiones del Gobierno sobre el Regiotram del Norte: “Todo en tiempo récord y sin hablar con Bogotá”

Miguel Silva advierte sobre los riesgos técnicos y financieros que puede enfrentar el proyecto tras los recientes cambios en su financiación y planeación, y señala la importancia de mantener la coordinación interinstitucional para garantizar su viabilidad

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Gustavo Petro y Andrés Silva se señalan mutuamente y discuten, con el tren azul del Regiotram visible en segundo plano bajo un cielo nublado sobre pasto verde.
Cruce de declaraciones entre Petro y el Silva por participación de Bogotá en la toma de decisiones para el Regiotram del Norte y las condiciones en que avanzó el proceso. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El secretario general de Bogotá, Miguel Silva Moyano, afirmó que varias decisiones recientes del Gobierno sobre el Regiotram del Norte se habrían tomado “en tiempo récord y sin hablar con Bogotá”, en medio de la controversia por la expedición del Conpes 4190 y la estructura del proyecto férreo.

En su pronunciamiento más reciente, el funcionario señaló: “Presidente Gustavo Petro parece que no le han contado que hubo CONFIS el miércoles, preconpes el jueves y CONPES ayer. Todo en tiempo récord y sin hablar con Bogotá”.

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Silva agregó que el Distrito ha participado en mesas técnicas del proyecto, pero que sus observaciones no han sido atendidas: “Aún así seguimos participando en mesas técnicas, formulando inquietudes que nunca fueron resueltas”.

El secretario insistió en la necesidad de coordinación institucional para el desarrollo del sistema férreo: “Para que este proyecto realmente funcione bien se requiere la coordinación con Bogotá. Esto a las malas sale mal”.

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El secretario de Bogotá, Miguel Silva, cuestionó decisiones del Gobierno sobre el Regiotram del Norte y aseguró que se habrían tomado sin coordinación con el Distrito. - crédito @MSilvaMoyano/X
El secretario de Bogotá, Miguel Silva, cuestionó decisiones del Gobierno sobre el Regiotram del Norte y aseguró que se habrían tomado sin coordinación con el Distrito. - crédito @MSilvaMoyano/X

Respuesta de Petro: “Bogotá no quiso ir a la reunión de cofinanciación”

La respuesta del presidente Gustavo Petro se produjo luego de ese pronunciamiento. El mandatario rechazó la versión del Distrito sobre la falta de participación en el proceso de estructuración.

Esto no es cierto. La reunión para cofinanciar el proyecto se hizo el año pasado y Bogotá no quiso ir”, afirmó el jefe de Estado.

Petro añadió que el Gobierno nacional asumirá la financiación correspondiente a la capital dentro del proyecto férreo. “Nosotros asumimos la parte de Bogotá y volveremos realidad el tranvía de Zipaquirá al norte de la ciudad”, indicó.

El presidente Gustavo Petro afirmó que Bogotá no asistió a la reunión de cofinanciación del proyecto férreo. - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro afirmó que Bogotá no asistió a la reunión de cofinanciación del proyecto férreo. - crédito @petrogustavo/X

Silva había advertido antes la exclusión de Bogotá del Conpes 4190

Horas antes del intercambio con el presidente, Miguel Silva ya había publicado un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por la expedición del Conpes 4190, documento que, según señaló, excluye a la capital del proyecto.

“Nos toma por sorpresa el Conpes 4190 expedido por el Gobierno Nacional en el que se excluye a Bogotá del proyecto Regiotram del Norte. Ningún equipo de la Alcaldía de Bogotá fue consultado”, afirmó el secretario.

En ese mismo mensaje, Silva advirtió que las decisiones técnicas del proyecto se han venido discutiendo en mesas de trabajo sin que se incorporen las observaciones del Distrito.

La manera de resolver las falencias técnicas de este proyecto… no es excluyendo a Bogotá sino trabajando de manera armónica”, señaló.

También cuestionó la forma en que se expidió el documento de política pública: “Expedir un CONPES a las carreras no acelera el proyecto sino que aumenta sus riesgos”.

El funcionario recordó además que Bogotá ha manifestado su disposición a aportar recursos: “Siempre manifestó la voluntad de aportar $2,3 billones, pero también la necesidad de corregir para hacer un buen proyecto”.

Miguel Silva aseguró que ningún equipo técnico de la administración distrital intervino en la discusión del documento - crédito @MSilvaMoyano/X
Miguel Silva aseguró que ningún equipo técnico de la administración distrital intervino en la discusión del documento - crédito @MSilvaMoyano/X

Otro pronunciamiento: críticas a la exclusión y advertencias sobre riesgos

En una publicación adicional, el secretario general de Bogotá volvió a cuestionar la decisión del Gobierno y advirtió sobre sus posibles efectos en la ejecución del proyecto.

Del afán político no queda sino el cansancio. Excluir a Bogotá de manera arbitraria no resuelve las inquietudes que hemos planteado y por el contrario aumenta los riesgos del proyecto”, afirmó.

En ese mensaje, también se dirigió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, a quien advirtió sobre las implicaciones de las decisiones adoptadas en la estructuración del sistema férreo.

Silva añadió una comparación técnica con otros proyectos de movilidad en la ciudad: “Tanto que cuestionaron la Línea 1 del Metro por ser elevada y este proyecto tiene tramos de apenas 6 metros de elevación”.

Miguel Silva insistió en que la exclusión de Bogotá del proyecto férreo aumenta los riesgos y cuestionó aspectos técnicos del Regiotram del Norte. - crédito @MSilvaMoyano/X
Miguel Silva insistió en que la exclusión de Bogotá del proyecto férreo aumenta los riesgos y cuestionó aspectos técnicos del Regiotram del Norte. - crédito @MSilvaMoyano/X

Cambios en la financiación del Regiotram del Norte

El Conpes 4190 introduce una modificación sustancial en la estructura financiera del Regiotram del Norte. Con la exclusión de Bogotá del esquema de cofinanciación directa, el Gobierno nacional asumiría cerca del 82% de los costos totales del proyecto.

Este cambio altera la distribución previamente acordada y concentra la mayor carga financiera en la Nación, mientras Cundinamarca mantiene su participación en el desarrollo del sistema férreo.

El Regiotram del Norte es un sistema de 49 kilómetros que conectará Bogotá con municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá, con entrada en operación proyectada para el año 2034.

Cronograma y fases del proyecto férreo

El proyecto contempla dos etapas principales. La primera corresponde a la fase preoperativa, que incluye preconstrucción y obras a partir de 2027.

La segunda fase será la operación del sistema férreo, prevista para 2034, una vez finalizada la infraestructura principal.

El esquema financiero se basa en vigencias futuras entre 2026 y 2040, con desembolsos concentrados en la etapa de construcción y compromisos extendidos durante todo el periodo de ejecución.

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