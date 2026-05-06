Bogotá habilita 4.500 cupos gratuitos para esterilizar mascotas durante mayo: así puede inscribirse

Jornada gratuita de esterilización en Bogotá | (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de 4.500 nuevos cupos gratuitos para esterilización de perros y gatos durante mayo de 2026, como parte de la estrategia para controlar la sobrepoblación animal y disminuir los casos de abandono en la ciudad.

La medida beneficiará principalmente a mascotas de hogares de estratos 1, 2 y 3, además de animales en condición de calle o bajo el cuidado de rescatistas y proteccionistas independientes.

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La jornada hace parte de la campaña “Corta a tiempo: esteriliza”, impulsada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, según información conocida por Revista Semana.

Las autoridades distritales explicaron que los ciudadanos interesados deberán solicitar previamente un turno a través de los canales oficiales habilitados para el proceso de inscripción y asignación de citas.

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Las jornadas de esterilización se realizarán en dos puntos autorizados de Bogotá. Uno de ellos funcionará en la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106 A #67-02, en el barrio El Muelle, localidad de Engativá. El segundo punto estará habilitado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.

El Distrito detalló que los turnos para la Universidad Nacional serán habilitados cada lunes, mientras que las citas para la Unidad de Cuidado Animal estarán disponibles los miércoles.

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La administración distrital reiteró que el procedimiento no tiene ningún costo y pidió a la ciudadanía no acudir a intermediarios ni entregar dinero a terceros para asegurar un cupo.

Entre los requisitos establecidos para acceder al beneficio se encuentra que los animales tengan entre cuatro meses y ocho años de edad, se encuentren en buen estado de salud y cumplan con los tiempos de ayuno exigidos por las autoridades veterinarias.

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El protocolo indica que los perros y gatos deben permanecer ocho horas sin consumir alimentos sólidos y tres horas sin ingerir líquidos antes del procedimiento quirúrgico.

Las autoridades también aclararon que las hembras no pueden estar en celo ni en estado de gestación al momento de asistir a la jornada de esterilización.

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El día de la cita, los responsables deberán presentar el turno previamente asignado, una fotocopia de la cédula de ciudadanía y un recibo de servicio público cuya expedición no supere los dos meses.

En el caso de los gatos, deberán ser transportados obligatoriamente en guacal para evitar fugas o situaciones de estrés durante el traslado. Los perros, por su parte, deberán asistir con collar o pechera y, en los casos necesarios, también deberán portar bozal.

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El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal insistió en que estas jornadas buscan disminuir la reproducción descontrolada de animales domésticos y evitar el incremento de perros y gatos abandonados en diferentes sectores de la capital.

La entidad señaló además que la esterilización ayuda a reducir riesgos de enfermedades reproductivas y mejora la calidad de vida de los animales de compañía.

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Expertos en bienestar animal también destacan que este tipo de procedimientos contribuyen a disminuir comportamientos agresivos y problemas asociados con la reproducción, especialmente en animales que permanecen largos periodos en espacios públicos o sin supervisión.

Durante los últimos años, Bogotá ha incrementado el número de jornadas gratuitas de esterilización debido al aumento de reportes relacionados con abandono y reproducción descontrolada de mascotas.

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Proteccionistas y organizaciones animalistas han insistido en la necesidad de ampliar este tipo de programas en localidades donde existe mayor presencia de animales en condición de calle.

La administración distrital sostuvo que continuará desarrollando nuevas jornadas durante los próximos meses y reiteró el llamado a los ciudadanos para utilizar únicamente los canales oficiales del IDPYBA al momento de solicitar información o agendar los turnos.

El Distrito también recordó que la esterilización responsable hace parte de las medidas preventivas para disminuir la presión sobre fundaciones, hogares de paso y centros de atención animal que actualmente operan con alta ocupación en Bogotá.