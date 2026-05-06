Colombia

Paloma Valencia hizo debate presidencial con inteligencia artificial y sin Cepeda ni De la Espriella: llovieron críticas

La candidata del Centro Democrático apareció sola en el escenario virtual y usó imágenes creadas con IA para cuestionar a sus rivales

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La senadora del Centro Democrático rechazó la presencia del congresista del Pacto Histórico en la contienda electoral - crédito Colprensa
La senadora del Centro Democrático rechazó la presencia del congresista del Pacto Histórico en la contienda electoral - crédito Colprensa

La candidata presidencial Paloma Valencia protagonizó este martes una de las estrategias políticas más comentadas de la campaña electoral de 2026 al publicar un debate realizado con inteligencia artificial en el que apareció sola y sin la participación de Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella.

La transmisión, difundida a través de redes sociales, generó una fuerte discusión política y múltiples críticas por el formato escogido por la dirigente del Centro Democrático.

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El llamado “debate” fue construido mediante imágenes generadas con inteligencia artificial que simulaban la presencia de sus contendores políticos, aunque ninguno aceptó participar realmente en el encuentro.

Entre los senadores citantes al debate de control político contra la ministra de Salud, Carolina Corcho, fue Paloma Valencia. Senado Colombia.
Paloma Valencia | Crédito: Senado Colombia.

Según información conocida por Revista Semana, el equipo de campaña de Paloma Valencia había anunciado durante varios días un supuesto cara a cara presidencial que finalmente terminó convertido en una intervención individual de la candidata.

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En el video apareció una presentadora virtual que formulaba preguntas relacionadas con seguridad, salud y crisis institucional en Colombia.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la periodista digital le dio la palabra a una versión recreada con inteligencia artificial del senador Iván Cepeda.

La imagen virtual del dirigente desapareció segundos después del atril mientras se escuchaban risas del público en la grabación.

Ese recurso fue utilizado repetidamente durante el video para reforzar la idea de que los candidatos rivales evitaron confrontar propuestas públicamente.

Valencia aprovechó el escenario para lanzar críticas directas contra la política de paz total impulsada por el Gobierno Petro y respaldada por sectores del Pacto Histórico.

“Cada 20 horas reclutan un niño. No se le olvide, senador Cepeda, que usted, quien propuso esa paz total, es responsable políticamente”, afirmó durante uno de los bloques del debate.

La candidata también utilizó el espacio para presentar algunas de sus propuestas de campaña relacionadas con seguridad, salud y economía.

Paloma Valencia aseguró que el Gobierno está tratando de convertir la Universidad Nacional en un "fortín político" - crédito Prensa Paloma Valencia
La candidata también utilizó el espacio para presentar algunas de sus propuestas de campaña relacionadas con seguridad, salud y economía - crédito Prensa Paloma Valencia

En materia de salud, prometió restablecer el acceso a medicamentos y fortalecer el sistema hospitalario en caso de llegar a la Presidencia.

“En los primeros 100 días de mi gobierno volverá a haber salud para los colombianos. Vamos a hacer una gran compra de medicamentos por tres billones de pesos”, afirmó Valencia durante la transmisión.

La estrategia política se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde usuarios reaccionaron tanto a favor como en contra del formato utilizado por la candidata uribista.

Mientras algunos seguidores defendieron el uso de inteligencia artificial como herramienta de comunicación política moderna, otros calificaron el evento como una estrategia “vacía”, “forzada” y “decepcionante”.

La ausencia de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella terminó siendo el eje central del contenido divulgado por Valencia.

La ausencia de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella terminó siendo el eje central del contenido divulgado por Valencia- crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa
La ausencia de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella terminó siendo el eje central del contenido divulgado por Valencia- crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

En varias ocasiones, la presentadora virtual insistió en preguntar por qué los candidatos no asistieron al debate.

“Candidato ausente, ¿qué tiene para decir?”, repetía la conductora mientras el atril permanecía vacío.

La campaña de Valencia aseguró que desde el pasado 18 de abril el equipo de Iván Cepeda no aceptó designar compromisarios para organizar debates presidenciales.

La candidata también se refirió directamente a Abelardo de la Espriella luego de que el abogado rechazara participar en el encuentro político.

Horas antes de la publicación del video, De la Espriella había señalado que Valencia previamente se negó a debatir con él y criticó el tono de la convocatoria.

Posteriormente, la senadora respondió en redes sociales afirmando que “debatir no es darse coñazos” y defendió la confrontación pública de ideas dentro de la democracia.

El episodio volvió a evidenciar la creciente tensión entre varios sectores de la oposición y las campañas presidenciales de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

La estrategia también abrió una nueva discusión sobre el uso de inteligencia artificial dentro de campañas políticas y sobre los límites éticos de recrear digitalmente imágenes de candidatos sin su participación real.

Aunque el video logró un alto impacto en plataformas digitales, varios usuarios cuestionaron que el debate no tuviera contraparte y que todo el escenario estuviera construido alrededor de la ausencia de sus rivales políticos.

Incluso algunos simpatizantes del Centro Democrático manifestaron incomodidad por la expectativa generada previamente alrededor del evento.

Por ahora, ni Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella han anunciado cambios en su decisión de no participar en futuros debates organizados por la candidata uribista.

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