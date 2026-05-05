Colombia

Se conoció el video promocional del evento ‘Popayán Monster Truck 2026’ que grabó la conductora Sonia Segura: “La adrenalina no se detiene”

La piloto promocionó el evento como un espectáculo con camionetas gigantescas y apto para toda la familia

Guardar

El video promocional donde Sonia Segura invitaba a las familias de Popayán a disfrutar del espectáculo de Monster Truck se viralizó en redes sociales, solo horas antes de que la exhibición en el Bulevar Rose terminara en tragedia con más de 50 heridos y tres personas fallecidas - crédito DB entretenimiento / Facebook

La tarde del domingo 3 de mayo de 2026, el Bulevar Rose de Popayán se convirtió en escenario de una tragedia durante una exhibición de ‘monster truck’.

El evento, programado como un espectáculo familiar, terminó abruptamente cuando uno de los vehículos, conducido por Sonia Dilma Segura, perdió el control y embistió a decenas de asistentes.

PUBLICIDAD

Más de 50 personas resultaron heridas y 3 fallecieron tras el accidente, según reportaron fuentes locales. El caos se desató en cuestión de segundos: la camioneta, conocida como “La Dragona”, atravesó las barreras de seguridad e irrumpió en el área del público, generando escenas de pánico entre quienes se encontraban disfrutando del show automotor.

La exhibición, ampliamente promocionada en redes sociales, tenía como una de sus principales figuras a Segura. Considerada la única mujer en América Latina habilitada para conducir Monster Trucks, su presencia representaba un símbolo de superación en un ámbito tradicionalmente masculino. Con más de 15 años en el sector, la piloto había forjado una reputación de destreza y experiencia al mando de vehículos de más de 1.500 caballos de fuerza.

PUBLICIDAD

En un video promocional difundido antes del evento y compartido por la cuenta DB entretenimiento, Sonia Segura invitaba a la comunidad de Popayán a sumarse.

Esto dijo: “¿Qué tal amigos de Popayán? Mi nombre es Sonia Segura, piloto de esta gigantesca camioneta Monster Truck. Ya están aquí en Popayán, en el Bulevar Rose. Los esperamos este domingo 3 de mayo para que disfruten del gran espectáculo de adrenalina con estas gigantescas camionetas de 1.500 caballos de fuerza con BMX, freestyle, motocross y muchísimas más sorpresas para toda la familia. No se lo pueden perder. 3 de mayo aquí en el Bulevar Rose”.

El video, publicado en Facebook, acumuló más de 12 mil me gusta y fue ampliamente compartido en las horas previas al show, reflejando la expectativa que había generado la presentación.

Temas Relacionados

Accidente monster trucksAccidente PopayánSonia SeguraCamioneta La DragonaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sergio Palau, actor de ‘La Primera Vez’, se sinceró y salió el closet: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad”

El actor también enfatizó en la necesidad de crear figuras complejas y alejadas de roles tradicionales, abriendo paso a protagonistas que exploran su diversidad y reflejan la evolución de la televisión colombiana

Sergio Palau, actor de ‘La Primera Vez’, se sinceró y salió el closet: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad”

Cheaf ya rescató más de 25 toneladas de alimentos en Colombia: así funciona la app que evita el desperdicio

La plataforma conecta comercios y usuarios para rescatar excedentes, reducir el impacto ambiental y fomentar hábitos de consumo responsable

Cheaf ya rescató más de 25 toneladas de alimentos en Colombia: así funciona la app que evita el desperdicio

Sergio Fajardo lanzó pullas contra Paloma Valencia e Iván Cepeda por eventuales gobiernos de los candidatos: “Queremos más de lo mismo”

El aspirante presidencial planteó que tanto la candidata del Centro Democrático como el del Pacto Histórico representan una continuidad de los gobiernos de Duque y Petro

Sergio Fajardo lanzó pullas contra Paloma Valencia e Iván Cepeda por eventuales gobiernos de los candidatos: “Queremos más de lo mismo”

Clínica Juan N. Corpas en Bogotá respondió por renuncias masivas de médicos y reducción de camas UCI: “Les adeudamos más de cuatro meses de salario”

El colapso financiero ha generado un ambiente de tensión que expone el esfuerzo de quienes dependen de ingresos regulares y destaca la urgencia de soluciones

Clínica Juan N. Corpas en Bogotá respondió por renuncias masivas de médicos y reducción de camas UCI: “Les adeudamos más de cuatro meses de salario”

Sergio Fajardo siguió ‘cantándole la tabla’ a Abelardo de la Espriella: “Además de fantoche es un falso y un payaso”

En entrevista con Infobae Colombia, el candidato presidencial recalcó que las actitudes del abogado durante la campaña electoral podrían distanciarlo de la Casa de Nariño

Sergio Fajardo siguió ‘cantándole la tabla’ a Abelardo de la Espriella: “Además de fantoche es un falso y un payaso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Sergio Palau, actor de ‘La Primera Vez’, se sinceró y salió el closet: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad”

Sergio Palau, actor de ‘La Primera Vez’, se sinceró y salió el closet: “Siempre he sido muy abierto con mi sexualidad”

‘Influencer’ Valentina Mor sorprendió al quedar en libertad horas después de ser capturada por presunto robo a un extranjero: “La plata lo mueve todo”

Karol G sorprendió a sus fans con la entrega de boletas gratis para sus conciertos en 2026: así pueden participar

La Segura salió en defensa de Aida Victoria Merlano tras las críticas por dejar a su bebé para ingresar a ‘La Mansión VIP’: “Abandonar es no hacerse cargo de su hijo”

Raúl Ávila, el arquitecto colombiano de la Met Gala, dio detalles de cómo fue la organización del famoso evento en Nueva York

Deportes

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Estos son los ciclistas colombianos confirmados para el Giro de Italia 2026

Leicy Santos, jugadora de la selección Colombia, explicó por qué se sometió a una operación de senos: “Eran un impedimento”

Así calificó la prensa portuguesa a Luis Javier Suárez tras su gol con el Sporting Lisboa: “Difícil misión”

La selección de Uzbekistán, rival de Colombia, dio a conocer la lista de jugadores previo al Mundial de 2026

Javier Hernández Bonnet lanzó una dura crítica al dueño del Independiente Medellín tras el escándalo con los hinchas: “Pobreza y pequeñez intelectual”