Se conoció el video promocional del evento ‘Popayán Monster Truck 2026’ que grabó la conductora Sonia Segura: “La adrenalina no se detiene”

El video promocional donde Sonia Segura invitaba a las familias de Popayán a disfrutar del espectáculo de Monster Truck se viralizó en redes sociales, solo horas antes de que la exhibición en el Bulevar Rose terminara en tragedia con más de 50 heridos y tres personas fallecidas - crédito DB entretenimiento / Facebook

La tarde del domingo 3 de mayo de 2026, el Bulevar Rose de Popayán se convirtió en escenario de una tragedia durante una exhibición de ‘monster truck’.

El evento, programado como un espectáculo familiar, terminó abruptamente cuando uno de los vehículos, conducido por Sonia Dilma Segura, perdió el control y embistió a decenas de asistentes.

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Más de 50 personas resultaron heridas y 3 fallecieron tras el accidente, según reportaron fuentes locales. El caos se desató en cuestión de segundos: la camioneta, conocida como “La Dragona”, atravesó las barreras de seguridad e irrumpió en el área del público, generando escenas de pánico entre quienes se encontraban disfrutando del show automotor.

La exhibición, ampliamente promocionada en redes sociales, tenía como una de sus principales figuras a Segura. Considerada la única mujer en América Latina habilitada para conducir Monster Trucks, su presencia representaba un símbolo de superación en un ámbito tradicionalmente masculino. Con más de 15 años en el sector, la piloto había forjado una reputación de destreza y experiencia al mando de vehículos de más de 1.500 caballos de fuerza.

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En un video promocional difundido antes del evento y compartido por la cuenta DB entretenimiento, Sonia Segura invitaba a la comunidad de Popayán a sumarse.

Esto dijo: “¿Qué tal amigos de Popayán? Mi nombre es Sonia Segura, piloto de esta gigantesca camioneta Monster Truck. Ya están aquí en Popayán, en el Bulevar Rose. Los esperamos este domingo 3 de mayo para que disfruten del gran espectáculo de adrenalina con estas gigantescas camionetas de 1.500 caballos de fuerza con BMX, freestyle, motocross y muchísimas más sorpresas para toda la familia. No se lo pueden perder. 3 de mayo aquí en el Bulevar Rose”.

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El video, publicado en Facebook, acumuló más de 12 mil me gusta y fue ampliamente compartido en las horas previas al show, reflejando la expectativa que había generado la presentación.