Colombia

Juan Daniel Oviedo ‘le tiró’ a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella con video de IA: “Sumando, Colombia sube”

La pieza digital describió los perfiles contrastantes de los principales candidatos y planteó que Paloma Valencia sería la opción con posibilidades en una segunda vuelta

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Juan Daniel Oviedo publicó video con IA que redefine la campaña presidencial - crédito Colprensa - @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo publicó video con IA que redefine la campaña presidencial - crédito Colprensa - @JDOviedoAr/X

La publicación de un video en la red social X, realizado con inteligencia artificial y difundido por Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia generó comentarios en los círculos políticos colombianos.

El contenido planteó una elección entre tres figuras públicas: Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los tres candidatos presidenciales más fuertes en las encuestas.

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El video, compartido desde la cuenta de Juan Daniel Oviedo, propuso: “Tienes tres opciones, pero solo puedes escoger una”. La pieza caracteriza a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, como quien “promete, pero necesita controlarlo todo”.

Esta afirmación se utilizó para representar un perfil de liderazgo enfocado en la autoridad, un aspecto recurrente en los debates recientes sobre la campaña electoral en Colombia.

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Video con IA de Juan Daniel Oviedo sacudió el debate electoral en Colombia - crédito @JDOviedoAr/X
Video con IA de Juan Daniel Oviedo sacudió el debate electoral en Colombia - crédito @JDOviedoAr/X

Por su parte, Abelardo de la Espriella, abogado y figura mediática, aparece retratado como el que “entretiene, pero no sabe a dónde va”.

Esta descripción apuntó a un liderazgo carismático, aunque carente de una hoja de ruta clara, una percepción compartida en algunos sectores de opinión política.

En contraste, la fórmula compuesta por Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, y Juan Daniel Oviedo es presentada como la alternativa que “no hace ruido, pero empieza a llenarse”. El mensaje sugirió que esta dupla no busca protagonismo mediático, sino un crecimiento sostenido en el respaldo popular.

La publicación detalló: “No es quien habla más, no es subir por subir, es avanzar de verdad”. El video recalcó que “la única que gana en segunda es Paloma”, en referencia a la proyección electoral de la candidata en una eventual segunda vuelta.

La pieza concluyó con la frase: “Es momento de elegir bien”, enfatizando la importancia de la decisión en las próximas elecciones.

La intervención de Juan Daniel Oviedo en la difusión de este contenido refuerza la estrategia de posicionar alternativas de centro en el debate nacional de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026.

Video de Juan Daniel Oviedo pone a prueba la narrativa de campaña - crédito @JDOviedoAr/X

Juan Daniel Oviedo defendió su alianza con Paloma Valencia

La decisión de Juan Daniel Oviedo de unirse a la fórmula de Paloma Valencia para la vicepresidencia ha marcado en las últimas semanas un nuevo capítulo en la contienda electoral.

El exdirector del Dane respondió a quienes le cuestionaron su alianza, asegurando que el objetivo es claro: “las voces que confiaron en mí cuenten y pesen”. Según Oviedo, el acuerdo busca “ganar, sumando entre todos”, en el contexto de una competencia donde cada voto podría definir el rumbo del país.

Durante su intervención en un video difundido en la red social X, Oviedo abordó las críticas sobre su trayectoria política, especialmente las que aluden a su fallida candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

Ese comentario que la gente dice: ‘Perdió la oportunidad de ser alcalde de Bogotá’. Tal vez, pero en la política hay que asumir riesgos”, sostuvo el economista, quien enfatizó que “no quiero ser el mismo político que dice: ‘Ahora es mi turno’. Quiero ser el político que le responde a la gente”.

Juan Daniel Oviedo prometió “una plataforma donde las voces cuenten y pesen” - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo prometió “una plataforma donde las voces cuenten y pesen” - crédito @JDOviedoAr/X

El video se difundió después de que el exfuncionario obtuviera el segundo lugar en la consulta de la derecha. Oviedo relató: “me la jugué a ser el sapo de la consulta de la derecha. No gané, ocupé el segundo lugar y ahora en ese plan A, pues queremos ser la fórmula vicepresidencial de Paloma”.

La candidatura de Valencia, respaldada por el Centro Democrático, se presenta como una alternativa frente a los aspirantes que lideran las encuestas.

El propio Oviedo señaló que el 8 de marzo, el electorado mostró interés en propuestas distintas a las de los favoritos. “Colombia estaba ansiosa de ver una alternativa distinta a Cepeda y a Velarde, que eran los punteros de las encuestas”, afirmó. El mensaje busca diferenciar su proyecto de los liderados por Iván Cepeda y Velarde, quienes figuran entre los principales contendientes.

La apuesta de la fórmula Valencia-Oviedo gira en torno a una visión de cambio y representación plural. Oviedo insistió en la necesidad de construir una plataforma política que trascienda intereses personales y busque una respuesta efectiva a la ciudadanía. “Nos unimos para que las voces cuenten y pesen”, reiteró.

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