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James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

El exvolante del Club León no ha tenido una regularidad importante desde su llegada al fútbol de los Estados Unidos

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El club Minnesota United espera que James Rodríguez se reincorpore a los entrenamientos la próxima semana tras su ausencia médica-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images
El club Minnesota United espera que James Rodríguez se reincorpore a los entrenamientos la próxima semana tras su ausencia médica-crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

El 1 de mayo de 2026 se confirmó una noticia negativa para la selección Colombia y para el Minnesota United: el periodista Andy Greder informó que James Rodríguez no fue incluido en la lista de jugadores que viajarán para el partido ante Columbus Crew.

De esta forma, será el sexto partido que en la temporada el colombiano no estará presente.

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El periodista detalló que el capitán de la selección Colombia no estará presente en la convocatoria de jugadores al mando de Cameron Knowles-crédito @andygreder/X
El periodista detalló que el capitán de la selección Colombia no estará presente en la convocatoria de jugadores al mando de Cameron Knowles-crédito @andygreder/X

““Previa: Minnesota United en Columbus James Rodríguez se perderá el viaje para someterse a un “procedimiento médico de rutina previamente programado”, según informó el club. El viernes, los Loons consiguieron la posesión, pero la falta de acierto en la definición provocó las derrotas", dijo.

Greder entregó un informe sobre el presente del colombiano en la temporada 2026 en la MLS para el diario The Pioner Press, y el dato es preocupante: de los 900 minutos que pudo sumar James Rodríguez, apenas el 15% de minutos en la temporada.

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“James se perdió dos partidos a principios de abril debido a una deshidratación extrema, otro a principios de marzo por una contusión en el pie y estuvo ausente en el primer partido de la temporada mientras tramitaba su visa de trabajo en febrero. En lo que va de temporada, ha jugado un total de 104 minutos en la MLS de los 900 posibles”, detalló.

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