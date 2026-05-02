Ejército capturó a dos integrantes de las disidencias de las Farc en Caqueta y rescató a un menor de edad

Ejército Nacional logra el sometimiento de dos presuntos integrantes del GAO-r y rescata a un menor de edad en Caquetá - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional realizó una ofensiva en el departamento de Caquetá que permitió rescatar a un menor víctima de reclutamiento forzado y lograr el sometimiento a la justicia de dos personas vinculadas a estructuras armadas ilegales.

La operación, ejecutada por la Décima Segunda Brigada, representa un avance en la protección de la infancia y en el debilitamiento de los grupos armados en el sur del país.

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El niño fue entregado a las autoridades competentes, quienes activaron un proceso integral de restablecimiento de derechos, los cuales incluyen acompañamiento psicosocial y acceso a programas estatales para su reintegración a la vida civil.

Este procedimiento busca garantizar la protección y recuperación de los menores afectados por la violencia armada en Colombia.

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Rescate de menor que reclutó las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

De manera simultánea, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 19 lograron el sometimiento de dos individuos que, según las autoridades, formaban parte del GAO-r Estructura Raúl Reyes, vinculado al Bloque Jorge Suárez Briceño. Las acciones se realizaron en el corregimiento La Esmeralda, municipio de Puerto Rico, y permitieron retirar de las filas ilegales a personas con más de dos años de permanencia en la organización.

Los sometidos relataron haber recibido entrenamiento en manejo de armas largas, uso de morteros, defensa personal y capacitación en drones, lo que refleja el nivel de preparación que reciben quienes integran estas estructuras. Según su testimonio, participaron en enfrentamientos armados en Caquetá y Putumayo, incluidos combates recientes y una emboscada en El Cuatro, así como confrontaciones en San José del Fragua en febrero de 2026.

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Ambos expresaron su decisión de abandonar la organización motivados por el cansancio ante una guerra que “no era de ellos”, señalando condiciones adversas dentro del grupo ilegal como desigualdades, presión constante y ausencia de garantías. Tras su sometimiento, iniciaron la ruta de la legalidad, que contempla atención humanitaria y apoyo para su reintegración social.

Audio declaraciones: Señor Brigadier General Sergio Armando Guzmán Jaimes, comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

La operación resalta la persistencia del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, una práctica considerada una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las Fuerzas Militares mantienen una ofensiva constante para combatir este flagelo y proteger a la infancia en zonas afectadas por el conflicto.

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Con estos resultados, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de consolidar territorios seguros en Caquetá, donde prevalezcan la legalidad y la esperanza para las comunidades. Las autoridades subrayan que este tipo de acciones representan pasos significativos hacia la paz y la defensa de la vida en la región.

Panorama del reclutamiento infantil en Colombia

Los primeros tres meses de 2026 registraron 19 casos de reclutamiento infantil en Colombia, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo. El fenómeno sigue afectando a distintos departamentos y mantiene a las autoridades en alerta por el impacto que tiene sobre los derechos de la niñez y la adolescencia.

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Registro de la Defensoría del Pueblo sobre casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia durante el primer trimestre de 2026 - crédito Defensoría del Pueblo

La mayor concentración de casos se detectó en Norte de Santander, con seis menores víctimas, seguido por Antioquia (cuatro) y Caquetá (tres). También se reportaron episodios individuales en Boyacá, Cauca, Guainía, Magdalena, Putumayo y Valle del Cauca, evidenciando la dispersión geográfica del problema y la persistencia del reclutamiento en regiones con presencia de estructuras armadas ilegales.

El informe atribuye el 42,1% de los casos al Estado Mayor de los Bloques y Frentes, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN)es señalado en el 31,4%. Otros responsables identificados sonComandos de Frontera, disidencias sin identificar, otros grupos no especificados, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevaday elEstado Mayor Central, cada uno con una participación del 5,3%.

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