Colombia

Estos son los sueldos de los integrantes del Gaula: oficiales de alto rango obtienen las remuneraciones más altas

Un oficial con mayor jerarquía dentro de esta unidad especial en Colombia percibe remuneraciones superiores a ese monto, cifra que responde a la responsabilidad, el riesgo y la formación que requiere su función

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crédito Gaula Militar
Los oficiales de mayor rango del Gaula en Colombia pueden recibir salarios que superan los 20 millones de pesos mensuales en 2026 - crédito Gaula Militar

Un integrante de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) en Colombia puede percibir, en los rangos más altos, ingresos mensuales que superan los $20 millones, según la escala salarial oficial vigente para 2026.

Esta cifra refleja no solo la naturaleza de tareas de alto riesgo y especialización, sino el reconocimiento a sus funciones claves en el combate contra delitos graves como el secuestro y la extorsión.

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El dato de los $20 millones corresponde a oficiales de máxima jerarquía dentro del Gaula. En contraste, quienes ingresan en cargos operativos o básicos reciben un salario mensual promedio de entre 3,5 y 4,2 millones de pesos, monto que no incluye bonificaciones ni primas adicionales. Suboficiales pueden aspirar a una remuneración cercana a los 5,1 millones de pesos.

El Gaula es considerado como una de las unidades más especializadas de la fuerza pública de Colombia, articula sus tareas entre dos ramas operativas: el Gaula Militar y el Gaula de la Policía.

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crédito Gaula Militar
Un suboficial del Gaula percibe un salario aproximado de 5,1 millones de pesos colombianos, sin contar bonificaciones ni primas adicionales - crédito Gaula Militar

La estructura militar reporta directamente al Comando General de las Fuerzas Militares y está integrada por personal proveniente del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Esta división se compone de 34 grupos distribuidos en todo el país y su actividad abarca desde operaciones antisecuestro y antiextorsión hasta labores de inteligencia militar y atención a la ciudadanía.

Por su parte, el Gaula de la Policía está adscrito a la Dirección de Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, con un enfoque urbano que prioriza la investigación judicial y la prevención del delito en las principales ciudades del país.

Ambas modalidades colaboran de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación para fortalecer los procesos de judicialización.

Para formar parte del Gaula se requiere previamente ser miembro activo de la Fuerza Pública, ya sea de la Policía Nacional o de las Fuerzas Militares colombianas.

Posteriormente, los postulantes deben superar un riguroso proceso de selección, que implica la aprobación de exámenes físicos, psicológicos y disciplinarios, así como el cumplimiento de un historial profesional libre de procesos pendientes.

La formación se realiza en la Escuela de Policía de Antisecuestro y Antiextorsión (Esant), en la que se imparten los conocimientos y competencias especializadas para este tipo de operaciones.

El Gaula cuenta con una estructura dividida entre el Gaula Militar y el Gaula de la Policía, cada uno con funciones específicas dentro de la Fuerza Pública de Colombia - crédito Colprensa
El Gaula cuenta con una estructura dividida entre el Gaula Militar y el Gaula de la Policía, cada uno con funciones específicas dentro de la Fuerza Pública de Colombia - crédito Colprensa

En el caso específico del Gaula Militar, los aspirantes pueden ser oficiales, suboficiales o soldados profesionales. Para los cargos de nivel básico, existe generalmente un límite de edad de 24 años y se aplican criterios de selección particulares a cada fuerza de origen.

El salario de un trabajador del Gaula en Colombia en 2026 varía en función de su rango, experiencia y rama de pertenencia, y puede oscilar entre 3,5 millones y más de $20 millones mensuales.

El acceso a estos ingresos está condicionado al cumplimiento de exigentes estándares de formación y desempeño, en una labor considerada estratégica dentro del sistema de seguridad nacional.

Aumento salarial para militares y policías será retroactivo desde enero de 2026

Los mensajes de voz de los policías revelan el pánico vivido durante los ataques simultáneos en el Cauca - crédito Colprensa
El Gobierno de Colombia decretó un aumento salarial del 7% para oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para 2026 - crédito Colprensa

Un incremento salarial del 7% para los oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia quedó establecido en el Decreto 038 del 7 de abril de 2026, según el Gobierno.

La medida fijó los nuevos sueldos por rango, definidos a partir de una fórmula que suma el IPC certificado para 2025 (5,10% por el Dane) y un 1,9% adicional acordado en la negociación colectiva con sindicatos de empleados públicos.

Los aumentos serán retroactivos al 1 de enero de 2026, por lo que los uniformados deben recibir también el pago correspondiente a los tres primeros meses del año en los que aún no regía el ajuste, de acuerdo con el Ejecutivo.

Para los grados de General y Almirante, el salario se equipara al de los ministros del despacho, fijado para este año en $30.700.000.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, valoró el ajuste salarial en su cuenta de X, destacando el impacto sobre la “nivelación salarial de la base de las Fuerzas Militares”.

Dentro de la escala básica, el sueldo mensual de un soldado profesional está en $2.451.267, mientras un cabo tercero recibe $2.482.834, un cabo segundo percibe $2.514.404 y un cabo primero tiene una remuneración de $2.530.189; por su parte, un sargento segundo obtiene $2.545.974.

El sistema de remuneraciones de la fuerza pública se estructura por jerarquía proporcional, según detalla el decreto, que fija los básicos de cada nivel conforme a la asignación de los generales.

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