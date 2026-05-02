Qué hacer si le robaron el celular: especialistas revelan las 10 cosas que debe hacer para no perder su información

El robo de celular dejó de ser una simple pérdida material para transformarse en una amenaza directa a la seguridad digital de personas y empresas.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robo de celulares dejó de ser una simple pérdida material para transformarse en una amenaza directa a la seguridad digital de personas y empresas. Al comprometer datos bancarios, laborales y personales, el riesgo de hackeos y fraudes aumenta de forma significativa.

Frente a esta situación, existen diez acciones inmediatas recomendadas por expertos que pueden marcar la diferencia entre un incidente menor y una crisis mayor.

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Si le roban el celular, debe actuar de inmediato para proteger su información y la de terceros. Debe bloquear la SIM, activar el bloqueo remoto del equipo, cambiar contraseñas esenciales, revisar las sesiones activas en otras cuentas, avisar al banco, activar la verificación en dos pasos, notificar a la empresa (si corresponde), controlar el acceso a aplicaciones sensibles, alertar a sus contactos y, finalmente, denunciar el robo ante las autoridades. Estos pasos reducen al mínimo el riesgo de uso indebido de sus datos personales o laborales.

Los especialistas en ciberseguridad señalan que la mayoría de las personas emplean sus dispositivos para acceder a información financiera, laboral y a bases de datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, los teléfonos móviles almacenan mucho más que imágenes o mensajes. Los especialistas en ciberseguridad señalan que la mayoría de las personas emplean sus dispositivos para acceder a información financiera, laboral y a bases de datos sensibles. “Cuando un celular cae en manos equivocadas, el riesgo no es solo perder el equipo, sino perder el control de la información. Y eso puede escalar a fraudes, suplantación de identidad o incluso ataques a empresas completas”, explican expertos en seguridad digital de STS.

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Riesgos de seguridad tras el robo de un celular

La rapidez en la reacción es fundamental, ya que los delincuentes pueden obtener acceso no solo a cuentas personales, sino también a plataformas laborales y financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rapidez en la reacción es fundamental, ya que los delincuentes pueden obtener acceso no solo a cuentas personales, sino también a plataformas laborales y financieras. Un solo dispositivo comprometido puede derivar en fraudes bancarios, robo de identidad y ataques a estructuras empresariales.

“Muchas empresas subestiman el riesgo del celular. Pero hoy es uno de los puntos más vulnerables, especialmente con el trabajo remoto y el acceso a múltiples sistemas desde un solo dispositivo”, advierte Mauricio Amaya, especialista en seguridad digital de STS.

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El alcance del riesgo va más allá del individuo y puede afectar a toda una organización, especialmente en modelos de trabajo híbrido, donde la movilidad expone información corporativa desde cada teléfono.

Diez pasos esenciales para proteger su información

Infografía detallada con 10 pasos cruciales que todo usuario debe seguir inmediatamente después del robo de su celular para proteger su información personal, evitar fraudes y asegurar sus cuentas bancarias y redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el robo de un teléfono, los expertos recomiendan actuar con rapidez y orden siguiendo estos diez pasos para minimizar el impacto:

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1. Bloquee su SIM lo antes posible mediante comunicación con su operador. Así impide que los delincuentes reciban códigos de verificación (SMS) para acceder a sus cuentas.

2. Active el bloqueo remoto o borre el aparato a distancia, usando funciones como “Encontrar mi dispositivo” o “Buscar”. Esto favorece la protección de datos sensibles de manera inmediata.

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3. Cambie las contraseñas principales, sobre todo las del correo electrónico, cuentas bancarias, plataformas laborales y redes sociales. El correo suele ser la clave de acceso a diferentes servicios.

4. Revise y cierre sesiones activas en otros dispositivos para que no permanezcan abiertos accesos no autorizados.

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5. Informe del robo a su banco y active alertas de seguridad para evitar transacciones fraudulentas.

6. Refuerce o active la verificación en dos pasos en sus cuentas. Compruebe que ningún atacante haya alterado las configuraciones de seguridad.

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7. Comunique el robo a su empresa si tenía información laboral, acceso a correos corporativos, bases de clientes o plataformas internas.

8. Verifique accesos a aplicaciones sensibles, como su billetera digital, almacenamiento en la nube y gestor de contraseñas; modifique los accesos y cierre todas las sesiones abiertas.

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9. Avise a sus contactos para que no caigan en posibles estafas derivadas de la suplantación de identidad.

10. Denuncie el incidente ante las autoridades, lo que aporta respaldo legal y puede facilitar bloqueos y rastreo del equipo.

Una intervención inmediata puede limitar gravemente el uso indebido de la información y mitigar de forma notoria tanto el daño financiero como el reputacional.

Cómo prepararse ante la eventualidad del robo de su celular

Un joven intenta robar un teléfono celular a una mujer en una concurrida calle colombiana, reflejando la preocupante realidad de la inseguridad y el hurto de dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención es tan relevante como la reacción. Analistas en seguridad recuerdan que, aunque ningún usuario está exento del robo, mantener copias de seguridad al día posibilita la recuperación de datos. Es recomendable no guardar contraseñas sin protección, preferir el bloqueo biométrico o PIN, y separar información personal y laboral.

Contar con barreras adicionales y adoptar hábitos digitales responsables reduce los riesgos antes de que ocurra cualquier incidente.

El desenlace de un robo de celular depende en gran medida de la rapidez y el método con el que se responde. Actuar con conocimiento y preparación puede proteger no solo datos personales, sino también la permanencia y la operatividad de empresas completas.