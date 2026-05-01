Consulados en España iniciaron expedición instantánea de registros civiles para colombianos: así funciona

La llegada de la herramienta SRC Web elimina demoras y canales manuales, facilitando a los migrantes el acceso inmediato a nacimientos, matrimonios o defunciones, además de optimizar la respuesta administrativa ante la demanda actual - crédito @Registraduria/X

Los consulados de Madrid, Barcelona y Valencia, en España, se convirtieron en los primeros puntos de Europa en ofrecer a los colombianos residentes la posibilidad de obtener registros civiles de nacimiento, matrimonio o defunción de manera inmediata, gracias a la puesta en marcha del Sistema de Registro Civil Web (SRC Web).

Esta innovación tecnológica, implementada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, transforma el acceso a documentos esenciales y responde a la demanda creciente de trámites durante el actual proceso de regularización para migrantes, destacó la institución a través de sus canales oficiales.

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Durante el lanzamiento del SRC Web en la capital española, el registrador nacional del Estado Civil Hernán Penagos resaltó al explicar la relevancia que Madrid, Barcelona y Valencia sostienen la mayor producción de registros civiles para colombianos en Europa.

Entre 2024 y 2025, en estos tres consulados se completaron 6.926 trámites, distribuidos en 3.489 en Madrid, 1.996 en Barcelona y 1.441 en Valencia, cifra que, según la Registraduría, refleja la magnitud de la demanda migratoria y administrativa de los connacionales en la región.

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Los consulados de Madrid, Barcelona y Valencia lideran la digitalización del registro civil para colombianos en Europa - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Mediante un proceso digitalizado que elimina la intervención manual y el envío de archivos a Colombia, el nuevo sistema integra en tiempo real los documentos generados a las bases de datos oficiales.

Antes, los registros civiles elaborados en el exterior requerían el traspaso de archivos comprimidos, cuya revisión y validación demoraba días o incluso semanas, recordó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Con la llegada del SRC Web, el trámite puede completarse “en un par de minutos”, explicó la entidad a través de sus redes sociales.

El procedimiento ahora permite que la información del nacimiento, matrimonio o defunción quede incorporada de manera inmediata tanto en el Archivo Nacional de Identificación como en las plataformas de expedición de la cédula de ciudadanía y la tarjeta de identidad.

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El Sistema de Registro Civil Web permite obtener registros de nacimiento, matrimonio y defunción en cuestión de minutos - crédito @Registraduria/X

La integración del sistema responde además a necesidades concretas. El cónsul general central de Colombia en Madrid, Javier Darío Higuera Ángel, precisó que desde el 16 de abril comenzó en España un proceso de regularización que se estima podría beneficiar a entre 200.000 y 290.000 colombianos.

Higuera Ángel añadió: “Ellos necesitan que se les dé de forma oportuna documentos de identidad y certificados que les exige este proceso de regularización. De ahí, la importancia de la respuesta institucional en temas de identificación para acompañar a los colombianos en ese proceso y buscar que tengan derecho a esas oportunidades que está dando el Gobierno de España”.

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El SRC Web fue probado con éxito previamente en los consulados de San Antonio del Táchira (Venezuela) y Miami (Estados Unidos), donde ya se comprobó que la digitalización agilizó la obtención de registros, mejoró la seguridad de la información y redujo los tiempos de respuesta.

Este avance, enfatizó la Registraduría, “se traduce en un gran beneficio para quienes necesitan realizar trámites más rápidos, con mayor seguridad de la información y acceso ágil a documentos”.

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Además de la expedición de registros civiles, la modernización incluye la instalación de Estaciones Integradas de Servicios (EIS) en los consulados de Madrid y Barcelona, con lo que la obtención de la cédula de ciudadanía, la tarjeta de identidad y el certificado de nacionalidad colombiana también será más eficiente, según el organismo.

El SRC Web integra los documentos en tiempo real con las bases de datos oficiales, eliminando demoras y errores manuales - crédito @Registraduria/X

La articulación tecnológica impulsada por la Registraduría contribuye a la preparación de las elecciones presidenciales, cuya etapa en el exterior arranca el lunes 25 de mayo y se extiende al domingo 31 de mayo.

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En ese entorno, Penagos resaltó: “Ya instalamos una estación de digitalización para agilizar la publicación de las actas electorales, que es una herramienta de transparencia electoral determinante en nuestro país y también tendremos un equipo de la Registraduría delegado para apoyar el proceso electoral en este país”.

El uso del SRC Web elimina intermediarios y acorta plazos. Los colombianos pueden ahora obtener certificados en cuestión de minutos y acceder rápidamente a los principales documentos de identificación.

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La iniciativa constituye uno de los mayores saltos en la atención consular digital para los colombianos residentes en el exterior, aseguró la Registraduría Nacional del Estado Civil.