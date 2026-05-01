Colombia

Centrales obreras manifestaron su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su programa de gobierno

Las organizaciones sindicales destacaron su apuesta política y señalaron afinidad con las propuestas sociales y laborales planteadas por el aspirante presidencial de izquierda

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Cepeda aseguró que su propuesta de gobierno pondrá en el centro a los trabajadores, promoviendo el diálogo social - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Cepeda aseguró que su propuesta de gobierno pondrá en el centro a los trabajadores, promoviendo el diálogo social - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En el desarrollo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, las principales centrales sindicales del país anunciaron su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, junto con su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.

El pronunciamiento fue realizado por el Comando Central Unitario, que agrupa a organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Confederación Democrática de Pensionados y la Confederación de Pensionados de Colombia, y que representa a más de 1.200.000 personas en distintos sectores laborales del país.

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Durante el encuentro también participaron delegaciones de organizaciones sindicales internacionales, entre ellas la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), la Internacional de la Construcción y la Madera, la Internacional de la Educación, la Internacional de los Servicios Públicos, UNI Américas y la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas.

Iván Cepeda Castro durante su intervención ante las centrales sindicales, donde agradeció el respaldo de los trabajadores y destacó su papel en la “transformación social, política y cultural” - crédito Iván Cepeda/X
Iván Cepeda agradeció el respaldo de los trabajadores y destacó su papel en la “transformación social, política y cultural” - crédito Iván Cepeda/X

En su intervención, Cepeda afirmó que “el movimiento sindical no es solamente una expresión social organizada, sino que representa una fuerza transformadora social, política y cultural; su importancia está puesta en las agendas de todas las grandes conquistas democráticas de nuestra vida social”.

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El candidato anunció cuatro compromisos centrales con el movimiento sindical y el mundo del trabajo. Entre ellos, la garantía de derechos sociales y sindicales, así como el reconocimiento de responsabilidades del Estado frente a la violencia contra el sindicalismo.

En ese sentido, señaló que impulsará “el ordenamiento del reconocimiento de responsabilidades del Estado, como lo hizo el presidente Gustavo Petro, por la violencia en contra del sindicalismo”.

Un segundo eje de su propuesta se centra en el fortalecimiento del diálogo social. Cepeda aseguró que “el diálogo, la concertación, el trabajo mancomunado y la consulta permanente serán elementos vitales de la relación de nuestro gobierno con los movimientos sociales”, y anunció la convocatoria de estas organizaciones para la construcción de un acuerdo nacional en políticas sociales.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda
Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Prensa Iván Cepeda

Como tercer compromiso, el aspirante presidencial destacó que la política social será el eje de su programa de gobierno, con un modelo de desarrollo que reduzca desigualdades históricas y fortalezca el Estado social de derecho.

Finalmente, Cepeda respaldó las propuestas sindicales en materia de democracia laboral, reforma al estatuto del trabajo, formalización del empleo, transición laboral justa, mejoras pensionales y enfoque diferencial para trabajadores rurales y campesinos.

El líder político concluyó destacando el papel del sindicalismo en las transformaciones recientes del país y aseguró que, con el respaldo de los trabajadores, será posible avanzar hacia “la revolución social que requiere Colombia en nuestro segundo gobierno progresista”.

En paralelo a los respaldos políticos y sindicales que ha venido recibiendo su campaña, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación preliminar contra Iván Cepeda Castro por presuntas irregularidades en la financiación de su aspiración presidencial.

La autoridad electoral señaló que revisará de forma detallada los reportes de ingresos y gastos, así como eventuales incumplimientos de topes y la posible entrada de recursos prohibidos.

El CNE abrió indagación preliminar contra Iván Cepeda por irregularidades en la financiación de su campaña. Lo requirió para que se pronuncie al respecto - crédito @juanmartinbc/X
El CNE abrió indagación preliminar contra Iván Cepeda por irregularidades en la financiación de su campaña. Lo requirió para que se pronuncie al respecto - crédito @juanmartinbc/X

Como parte del proceso, el CNE ordenó la recolección de pruebas documentales a distintas entidades y actores involucrados, entre ellos el Fondo Nacional de Financiación de Partidos, la empresa Samat Publicidad S.A.S. y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, el candidato deberá responder a las observaciones y aportar soportes en un plazo de diez días hábiles.

El caso se sustenta también en la falta de reportes completos en el aplicativo Cuentas Claras, donde, según organizaciones de monitoreo electoral, varias campañas —incluida la de Cepeda— no han publicado aún el detalle total de sus ingresos y gastos.

En ese contexto, uno de los denunciantes, el exconcejal Juan Martin Bravo Castaño, celebró la apertura de la indagación y afirmó: “Se vienen posibles sanciones. Que caiga quien tenga que caer”, en declaraciones recogidas por Infobae. La investigación avanza en medio del debate público sobre la transparencia en la financiación de campañas de cara a las elecciones.

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