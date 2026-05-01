Colombia

En video quedó el ‘modus operandi’ del ‘trío de cosquilleras’ detenidas en una estación de Transmilenio, en Bogotá: apuñalaron a una víctima

La ciudadana que recibió la herida con arma cortopunzante fue trasladada a un centro médico. La reacción de las autoridades permitió la captura de las tres jóvenes implicadas

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La pasajera forcejeó al momento del intento de hurto de su bolso y por esa razón una de las hoy detenidas la apuñaló crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) informó a través de su perfil de X la captura de tres mujeres, conocidas como “el Trío del Raponazo”.

Los hechos se conocieron la mañana del viernes 1 de mayo de 2026, tras un intento de hurto y una agresión a efectivos, cuando las jóvenes fueron descubiertas en la estación Escuela Militar del sistema de transporte masivo Transmilenio, en la troncal Occidente de Bogotá.

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El operativo se llevó a cabo como parte de las acciones dispuestas en la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad en el sistema de transporte masivo de la capital.

El hecho se registró cuando el centro de control y monitoreo de Transmilenio alertó sobre un caso de hurto dentro de la estación. La reacción de los uniformados del Grupo de Transporte Masivo permitió ubicar a las tres sospechosas que trataban de escapar por el puente de la calle 80.

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crédito @PoliciaBogota/X
Las cámaras de seguridad ubicadas dentro de la estación Escuela Militar registraron todo lo ocurrido - crédito @PoliciaBogota/X

De acuerdo con el testimonio de la víctima, las mujeres intentaron arrebatarle el celular mediante la modalidad de raponazo y, durante el forcejeo, le causaron lesiones a su víctima.

Durante el procedimiento de registro, a una de las capturadas le fue hallada un arma cortopunzante, explicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo Transporte Masivo Transmilenio de la Mebog.

La ciudadana fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que las tres mujeres quedaron a disposición de la autoridad competente.

Las hoy capturadas contaban con antecedentes judiciales - crédito Mebog
Las hoy capturadas contaban con antecedentes judiciales - crédito Mebog

Según el reporte policial que entregó la oficial de la Mebog a medios de comunicación, las detenidas presentan antecedentes por hechos similares.

Por todo lo anterior, desde la Policía se reiteró el llamado a los usuarios del sistema para que denuncien cualquier situación sospechosa y recordó la importancia de la reacción oportuna ante casos de hurto.

Estas acciones tienen como fin garantizar la seguridad en el transporte público de Bogotá, concluyó la coronel Moreno.

Declaraciones de la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo Transporte Masivo Transmilenio - crédito Mebog

Ladrón de bicicleta pretendía escapar en un articulado de Transmilenio

Un hombre de 21 años fue capturado en Bogotá tras robar una bicicleta y pretender huir a través del sistema de transporte Transmilenio, en un operativo que refleja el desafío creciente de este delito en la ciudad y la intensificación de la vigilancia policial para proteger a los usuarios, destacó la Mebog en otro comunicado emitido el 3 de marzo de 2026.

La reacción de las autoridades y el uso ampliado de cámaras de videovigilancia resultaron determinantes para recuperar el vehículo y detener al sospechoso.

El episodio ocurrió cuando personal del Grupo de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá identificó al sospechoso ingresando a la estación Calle 100 con la bicicleta robada minutos antes frente a un local comercial.

La teniente coronel Zuly Ortiz, oficial de Guarnición, de la Mebog, precisó que gracias a la oportuna reacción de las patrullas y al monitoreo de las cámaras de videovigilancia, se logró ubicar a esta persona”.

La captura se produjo en flagrancia cuando el presunto ladrón transportaba la bicicleta robada en Transmilenio - crédito Policía Bogotá
La captura se produjo en flagrancia cuando el presunto ladrón transportaba la bicicleta robada en Transmilenio - crédito Policía Bogotá

La operación incluyó el seguimiento en tiempo real del trayecto del presunto delincuente dentro de Transmilenio.

Los uniformados interceptaron el bus articulado mientras se desplazaba hacia el norte de la ciudad. Tras verificar que el individuo transportaba la bicicleta denunciada como robada, procedieron a la captura en flagrancia y a la entrega inmediata ante la autoridad judicial.

Según cifras oficiales de las autoridades capitalinas, con corte al 21 de abril de 2026, más de 500 personas han sido capturadas durante lo corrido del año en el sistema de transporte masivo.

El dato se conoció luego de que uniformados adelantaron una inspección en el portal de las Américas, considerado uno de los puntos con mayor inseguridad de Transmilenio, como parte de una serie de operativos en las principales estaciones para contener la delincuencia dentro del sistema de transporte.

En lo que va de 2026, 567 personas han sido capturadas en flagrancia y 53 más por orden judicial. Además, se han recuperado 108 celulares en procedimientos realizados en diferentes estaciones.

La concejal Diana Diago, al analizar cifras de 2025, identificó las siete estaciones con mayor número de hurtos:

  • Avenida Jiménez con calle 13
  • Calle 100
  • Portal Norte
  • Calle 45
  • Banderas
  • Flores
  • Calle 76

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