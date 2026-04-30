Daniel Briceño explicó las razones de su fuerte pelea con Fecode: “Está tan desesperado que...”

Daniel Briceño mantiene una pelea con la organización sindical de Fecode en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de un intercambio cada vez más picante en redes sociales, el abogado Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, se enfrentó a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), el sindicato de docentes más influyente del sector público.

En el fondo, la discusión gira alrededor del modelo educativo y el papel de los sindicatos en su funcionamiento, pero lo que llamó la atención es que el tono fue subiendo, especialmente en la plataforma X, donde ambos actores expusieron sus diferencias con declaraciones cada vez más contundentes.

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Fecode lanzó una crítica a la manera en que los líderes del Centro Democrático los ‘ataca’

Desde su cuenta oficial, Fecode encendió la polémica al responder a lo que considera una campaña de desprestigio en su contra, por lo que sostuvo que “la estrategia de atacar y estigmatizar a Fecode es porque buscan silenciar nuestras luchas”, mensaje en que mencionó directamente tanto a Briceño como a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

Fecode defiende su autonomía y sus luchas sociales en torno de la educación, frente a las críticas realizadas por Daniel Briceño - crédito @fecode/X

El sindicato estalló en contra de lo que fueron los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez en materia de educación: “No dicen que el Uribismo suprimió (expropiaron) $421 billones de pesos de la educación entre 2002 y 2025, dejando al 87% de la niñez de 3 y 4 años y a la mitad de quienes deberían estar en transición y educación media por fuera de la escuela, y al 62% de sedes escolares dependiendo de agua lluvia (sic)”.

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La organización sindical también criticó la propuesta de los llamados bonos escolares, al señalar que estos buscarían redirigir recursos públicos hacia actores privados del sector educativo, afectando la gratuidad del sistema.

“Que todo el presupuesto público de educación quede a disposición de sus arruinados copartidarios dueños de colegios privados, convirtiendo el derecho en dádiva, suprimiendo la gratuidad y el sistema educativo público”, señaló Fecode en su post.

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Fecode respondió a Daniel Briceño al señalar que existen intentos de estigmatizar su labor y de frenar sus luchas como organización - crédito @fecode/X

Daniel Briceño expuso las razones detrás de la pelea con Fecode

Del otro lado del debate, Daniel Briceño respondió a las críticas con la defensa de sus planteamientos y aseguró que su intención es abrir el sistema educativo a nuevas formas de gestión. Según reiteró, su propuesta busca que estudiantes de sectores vulnerables puedan acceder a modelos de enseñanza similares a los de instituciones de mayor nivel socioeconómico, incluyendo esquemas como los colegios en concesión.

El tono de la discusión se elevó cuando Daniel Briceño publicó un mensaje en el que explicó los motivos de la oposición de la organización sindical a sus iniciativas: ¿Por qué Fecode me ataca? Porque buscamos esto”, y luego enumeró varios puntos relacionados con reformas al sistema educativo.

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“Evaluación docente real y por resultados. Multiplicar los colegios en concesión. Implementar el bono escolar. Descuento de nómina para profesores que abandonen estudiantes por salir a marchar".

Daniel Briceño defendió sus ideas y aseguró que buscan mejorar el acceso y la calidad de la educación - crédito @DanielBricen/X

Pero el intercambio no quedó allí, porque Daniel Briceño compartió además un video de un joven que expresaba respaldo a la organización sindical y denunció: “Fecode está tan desesperado que ahora sus maestros instrumentalizan niños en mi contra”.

Fecode se mantiene en su postura

Esa afirmación provocó una reacción inmediata del sindicato, que rechazó el señalamiento y defendió la autonomía de los estudiantes en el ámbito educativo. Por medio de la misma red social, Fecode respondió: “No, señor @Danielbricen los estudiantes razonan, analizan y construyen solos, porque tienen buena educación (sic)”.

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El sindicato incluso sugirió que en su entorno esa capacidad de análisis no sería evidente y lo invitó a escuchar con mayor atención: “No vamos dedicar tiempo a sus ataques. Más bien, por un momento, deténgase y escuche, eso hace parte de una educación integral, se aprende en los colegios públicos y aún tiene tiempo de formarse”.

Fecode respondió rechazando esa afirmación de una supuesta "instrumentalización" de menores y defendiendo la autonomía y pensamiento crítico de los estudiantes - crédito @fecode/X

Así, el pulso entre el dirigente político y el sindicato docente se mantiene abierto, con posiciones cada vez más distantes y un intercambio que sigue marcando la agenda digital y política en torno al futuro de la educación en Colombia, sobre todo cuando se acerca el 1 de mayo, Día del Trabajo, fecha en la que ellos participan de las movilizaciones nacionales.

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