Colombia

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

La actriz y presentadora del “reality show” relató cómo se produjo el último encuentro antes de que Hurtado decidiera no renovar para la segunda temporada

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La presentadora recordó las causas por las que se produjeron conflictos entre ambas cuando fueron presentadoras de la primera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Realidades Ocultas/Instagram

La llegada de La casa de los famosos a la parrilla de la televisión colombiana fue uno de los momentos más destacados en la historia reciente del medio. Concebida como la apuesta del Canal RCN para dominar el rating y, a la vez, como la respuesta al predominio de Caracol Televisión en este ámbito con formatos como el Desafío, Yo Me Llamo o La Voz, estuvo marcada por una serie de problemas técnicos que marcaron las primeras semanas y generaron comentarios de todo tipo en redes sociales.

Sin embargo, conforme el programa fue adquiriendo forma, el protagonismo se lo comenzaron a llevar las dinámicas y relaciones dentro de la casa estudio, pero también fuera de ella. En particular, la relación entre las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado fue objeto de preguntas debido a situaciones en las que se hizo evidente que había tensión entre ambas.

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En su momento, los televidentes apuntaron que buena parte de los conflictos entre ambas se debían a la inexperiencia de Carla como presentadora, pues se trataba de su primera incursión en esta faceta. Esto llevó a que se hicieran recurrentes los momentos en los que solo una de las dos presentadoras hacía su aparición ante las cámaras, lo que pareció confirmar las sospechas de los seguidores del reality show.

Carla Giraldo confesó que tras un incómodo episodio en 'La Casa de los Famosos Colombia', salió del set directamente a llorar - crédito La casa de los famosos/Facebook
Carla Giraldo y Cristina Hurtado hicieron pareja de presentadoras en la primera temporada de 'La Casa de los Famosos Colombia', pero las tensiones entre ambas no pasaron desapercibidas para los televidentes - crédito La casa de los famosos/Facebook

Tras el final de la primera temporada con la victoria de Karen Sevillano, se conoció que Cristina Hurtado no quiso regresar para una segunda, llevando a que se anunciara como reemplazo a Marcelo Cezán, que se mantiene hasta la fecha.

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Durante su paso por el pódcast Realidades Ocultas, la antioqueña contó algunos detalles de los conflictos que mantuvieron ambas presentadoras durante el primer semestre de 2024. Curiosamente, comenzó dando las gracias tanto a Cristina como a Marcelo Cezán, así como a todo el equipo detrás de cámaras.

Carla Giraldo y Cristina Hurtado en una foto durante entrevista en 'Buen día Colombia'
Carla Giraldo no dudó en reconocer la ética de trabajo de Cristina Hurtado detrás de cámaras en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @buendiacolombia/Instagram

Son los que me han enseñado y son los que me han pulido. Además de tener que estudiar, de tener disciplina, de ver qué pasa, de ver a mis colegas, de aprenderles, de seguir luchando contra lo que hago mal, (...) soy muy agradecida por lo aprendido. Con Cristina, que me enseñó la disciplina, es una mujer muy disciplinada. Con Marcelo, que me enseñó el poder hablar con el público, el poder entretenerme también con ellos, el hacer de mis fallas algo para enaltecerlas y poder jugar con ellas en un en vivo, el tener que aprenderme también una escaleta como me enseñó Cristina. ‘Tú mira lo que vas a decir y tienes que ver y recibir y hablar un poquito’. Y sí, tiene toda la razón”, compartió.

Cuando le preguntaron por su experiencia con Hurtado, Carla no tuvo reparos en dar detalles sobre la relación entre ambas.

No nos la llevamos bien y eso se notó al aire. Y creo que ni siquiera por ninguna de las dos. Ella siempre quiso su espacio y está bien. Ella no se sentía bien, tal vez, de estar al lado de una persona que al final era muy amateur en ese momento y que no le podía brindar mucho, a pesar de que tuvimos ensayos y tuvimos una previa”, reconoció.

Giraldo manifestó que cuando se tomó la determinación de que ambas aparecieran por separado en distintos momentos de la emisión central, eso tuvo consecuencias en la manera en que se percibía el programa. “Cuando nos dividen el espacio, se hace un programa diferente. Se hace un programa donde mandamos a VTRs todo el tiempo y ese no era el programa, ese no era el formato. Pero funcionó”, dijo.

Carla Giraldo explica por qué RCN canceló el ‘After Show’ de ‘La Casa de los Famosos’ pese a su éxito digital - crédito cortesía RCN
Carla Giraldo admitió que cuando separaron a las dos presentadoras, el programa perdió su esencia - crédito cortesía RCN

Por otra parte, Carla dio detalles sobre cómo cerraron ambas este ciclo. “Al final tuvimos una charla y una conversación donde ella se acercó y hablamos. Tal vez limamos las asperezas, tal vez no, nunca nos la llevamos. Y por más que lo intentamos, no tuvimos afinidad y está bien también. No tenemos que tener afinidad con todo el mundo, pero logramos hacer nuestro trabajo”, apuntó.

Pese a todo, Giraldo no dejó de reconocer los puntos positivos de su fórmula con Hurtado. “Me dio momentos virales, seguramente yo a ella. Me hizo más fuerte y me hizo aprender y me hizo querer ser igual de disciplinada a ella. Mira, yo he visto gente disciplinada y Cristina. Y de verdad se lo aplaudo y se lo aprendí”, manifestó.

De igual modo, se refirió a sus propias dificultades personales en ese momento, como factores decisivos para que su desempeño no fuese el mejor, más allá de ser su primera experiencia como presentadora. ”Tal vez yo no estaba tan disciplinada en ese momento. Tal vez estaba en otro momento, venía de muchas rupturas”, afirmó, haciendo referencia al final de su relación con Mauricio Fonnegra, el padre de sus dos hijos.

“Seguramente también a mí me faltó coherencia a la hora del trabajo, seguramente entregarle más o ella a mí. Del mismo modo, en el sentido contrario, funcionó un programa, tengo mucho agradecimiento, pero para todos fue muy difícil, porque todos estábamos aprendiendo”, sentenció.

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