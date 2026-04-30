Colombia

Jessica Cediel denunció que están usando sus fotos para engañar hombres: “Supuestamente para tener relaciones sentimentales”

La presentadora bogotana alertó a sus seguidores sobre la presencia de cuentas que suplantan su identidad para engañar a personas, haciendo pasar por verdadera una relación sentimental que jamás existió

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La presentadora aseguró que no pide dinero y menos está en aplicaciones de citas - crédito @jessicacedielnet/IG

El uso indebido de la imagen de Jessica Cediel en internet ha provocado una nueva advertencia de la presentadora bogotana de 44 años, quien solicitó a sus seguidores extremar precauciones ante perfiles falsos que circulan en redes y aplicaciones.

“Desgraciadamente me vuelve a suceder”, reveló Cediel sobre la aparición de cuentas que suplantan su identidad, con el propósito de estafar a personas haciéndose pasar por su pareja sentimental.

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Al compartir el mensaje en su perfil oficial, la presentadora resaltó que la situación no es nueva en su entorno. “Hace años vengo batallando con esto. Por favor, no caigan, que no soy yo”, afirmó después de señalar que los impostores han provocado pérdidas económicas entre quienes han confiado en esos perfiles.

Ilustración de un celular con una app de citas abierta y la sombra de una figura oscura detrás.
La presentadora advirtió sobre el riesgo de caer en estas situaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Hay personas que continúan infortunadamente utilizando, no sé, o mi imagen o mi nombre para seguir suplantándome y supuestamente tener relaciones sentimentales con personas de diferentes partes del mundo”, puntualizó Cediel, y solicitó precaución frente a este tipo de engaños.

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Durante su comunicado, la comunicadora aclaró que actualmente no oferta productos ni gestiona oportunidades laborales, ni dentro ni fuera de Colombia.

“Tampoco estoy promocionando en este momento ningún producto ni ningún trabajo, eh, aquí en Colombia ni en el exterior, que están diciendo también por ahí que es que yo estoy ofreciendo unas plataformas de trabajo y no sé qué más vainas. No es verdad”, añadió.

Cediel puntualizó que, si bien ya se realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades, el uso no autorizado de su imagen continúa.

Webstories- Apps de citas: las estafas más comunes
No es la primera vez que la comunicadora hace la advertencia a sus seguidores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El llamado es a no responder mensajes ni transferir dinero a quienes aseguran ser ella en plataformas no oficiales. “No sé con quién estarán hablando, pero evidentemente conmigo no es”, manifestó.

Esto provocó una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes lamentaron la situación y recordaron que en el pasado ya había hecho advertencias similares: “Me acuerdo que en 2025 también dijo que en perfiles de citas, se puso a bromear con el estafador de Tinder y cayó”; “Yo recuerdo que en 2020 había contado algo similar”, entre otros.

La reacción a las críticas por la foto en el velorio de su padre

La reaparición de Jessica Cediel en los medios estuvo marcada por una fuerte polémica derivada de una fotografía publicada durante el funeral de su padre. La imagen, en la que la familia aparece vestida de blanco junto al féretro, generó numerosos comentarios negativos en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la decisión de retratarse en ese momento íntimo.

Cediel explicó que, ante la ola de críticas, eligió no responder de inmediato por respeto a su padre y a su familia, subrayando que el dolor que atraviesan es algo profundamente personal. Señaló que el silencio fue una decisión consciente para proteger el proceso de duelo, el cual, según sus palabras, no es lineal ni sencillo de sobrellevar.

La presentadora identificó como principal fuente de angustia la incomprensión y la hostilidad presente en plataformas digitales, calificando como “gente inhumana que no tiene corazón” a quienes se burlaron del sufrimiento familiar.

Usuarios en redes cuestionaron la decisión de la familia Cediel de posar para fotografías durante el velorio - crédito @jessicacedielnet / Instagram
Usuarios en redes cuestionaron la decisión de la familia Cediel de posar para fotografías durante el velorio - crédito @jessicacedielnet / Instagram

En su primera intervención pública tras el evento, Cediel resaltó que “reírse de la muerte de un ser querido” es una actitud que marca un antes y un después en la vida de quien atraviesa la pérdida. Insistió en que nadie fuera de la familia conoce realmente la magnitud del dolor.

Para responder a las críticas, la presentadora defendió la publicación de la imagen, explicando que la decisión de posar junto al ataúd fue tomada en familia para honrar la memoria de su padre, sin anticipar la repercusión pública.

Jessica Cediel decidió guardar silencio en ese momento, y posteriormente defendió la manera en que su familia eligió despedirse, señalando que compartir el duelo fue un acto personal y culturalmente válido.

Cediel concluyó que cada persona vive el sufrimiento a su manera y opinó que juzgar el dolor ajeno desde la distancia solo evidencia ignorancia sobre el proceso de duelo.

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