Colombia

Petro confrontó a Paloma Valencia por acusaciones de corrupción: “Los gobiernos más corruptos son aquellos en dónde usted ha estado”

Mediante una publicación en redes sociales, el jefe de Estado responsabilizó a sus opositores de escándalos en la administración pública previa y defendió la legitimidad de sus iniciativas ante la opinión pública

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- crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia
Gustavo Petro responde a las acusaciones resaltando escándalos de corrupción en gobiernos anteriores y responsabilizando a sectores aliados de Valencia - crédito Paloma Valencia/Facebook - Presidencia

La controversia inició el jueves 30 de abril, cuando Paloma Valencia protagonizó un acto de campaña en Villavicencio, en el departamento del Meta. Allí, la candidata presidencial por el Centro Democrático lanzó una dura crítica al Ejecutivo, calificando la administración de Gustavo Petro como “el gobierno más corrupto de la historia”.

Valencia vinculó su acusación a una serie de escándalos recientes, especialmente el manejo de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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En su intervención, la candidata denunció supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022 y cuestionó la apertura de una cuenta oficial para recibir donaciones destinadas a una eventual Asamblea Nacional Constituyente.

“Petro está desesperado por plata, ya no ve de dónde sacar más; emergencias económicas cuando hay tragedias y cuando no las hay; adelanta los impuestos; nos viene endeudando con las tasas de usura más grandes que haya pagado la nación y ahora decide abrir una cuenta para que todo el mundo deposite”, afirmó Valencia ante la prensa.

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Paloma Valencia acusa al gobierno de Gustavo Petro de ser el más corrupto de la historia de Colombia durante un acto en Villavicencio - crédito Reuters
Paloma Valencia acusa al gobierno de Gustavo Petro de ser el más corrupto de la historia de Colombia durante un acto en Villavicencio - crédito Reuters

La senadora también sugirió que fondos de estructuras criminales podrían ingresar a esa cuenta. “Cuando llegue la plata de ‘Papá Pitufo’, la plata del ELN, la de las Farc, la platica del autodenominado Ejército Gaitanista, van a decir que no sabían, pero hay que decirlo claramente: esta cuenta sí la creó Petro”, manifestó.

Petro responde y señala corrupción en gobiernos anteriores

Ante estos señalamientos, Gustavo Petro recurrió a su cuenta de la red social X para responder de forma directa. El presidente acusó a Valencia y a los gobiernos de los que ha formado parte de ser responsables de los mayores escándalos de corrupción del siglo XXI en Colombia.

“El partido y los gobiernos más corruptos del presente siglo son aquellos en donde usted ha estado, Paloma. Solo sume el número de asesinatos cometidos por el Estado, solo sume el número de funcionarios, alcaldes, gobernadores y congresistas presos”, escribió Petro.

El presidente señala casos emblemáticos como Odebrecht, Reficar y recursos de las EPS en pandemia para argumentar sobre corrupción en administraciones pasadas - crédito @petrogustavo / X
El presidente señala casos emblemáticos como Odebrecht, Reficar y recursos de las EPS en pandemia para argumentar sobre corrupción en administraciones pasadas - crédito @petrogustavo / X

El presidente enumeró episodios emblemáticos de presunta corrupción, incluyendo los casos de Odebrecht, Reficar, irregularidades en el sector energético, el escándalo de los Centros poblados y los recursos públicos entregados a las EPS en la pandemia de covid 19.

Además, señaló la vinculación de líderes políticos de las filas de Valencia con el narcoparamilitarismo, lo que según Petro habría dejado al menos 200.000 asesinados y desaparecidos en el país.

“Buscamos dejar la pena más alta posible en Colombia a quienes roben el Estado y los dineros del pueblo. Cómo en el Congreso no se puede, debe hacerse en la Asamblea Nacional Constituyente”, concluyó el mandatario en su publicación.

Los escándalos recientes y el contexto político

Las declaraciones de Valencia se centraron en hechos como el manejo de la Ungrd y el supuesto uso de fondos para influir en el trámite de la reforma pensional. Criticó también la actuación de la Fiscalía y la falta de avances en las investigaciones sobre estas denuncias. Según la senadora, “este se ha convertido en el gobierno más corrupto de la historia de Colombia”.

El cruce de señalamientos entre Petro y Valencia refleja la polarización política en Colombia y la profundidad del conflicto entre sectores progresistas y conservadores - crédito Presidencia
El cruce de señalamientos entre Petro y Valencia refleja la polarización política en Colombia y la profundidad del conflicto entre sectores progresistas y conservadores - crédito Presidencia

El contexto incluye la reciente declaración de Simón Trinidad como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que Valencia calificó como una “vergüenza institucional”. Además, mencionó la presunta injerencia de estructuras criminales y cuestionó la transparencia de la financiación política actual.

Sin lugar a duda, la respuesta de Petro dejó en evidencia la profundidad del conflicto político y el cruce de acusaciones históricas entre los sectores progresistas y conservadores del país. El presidente no solo defendió su gestión, sino que devolvió los cuestionamientos hacia los gobiernos anteriores, en los que figuras como Álvaro Uribe Vélez han tenido protagonismo.

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