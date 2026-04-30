Extensión de la Primera Línea del metro de Bogotá llegará hasta la calle 100 e incluirá tres nuevas estaciones en el norte

El proyecto impulsado por el concejal Juan David Quintero amplía la cobertura del sistema en el norte de la ciudad, con tres estaciones adicionales y nuevos trenes, en coordinación con la firma China Harbour Engineering Company Ltda - crédito Concejal Juan David Quintero

La movilidad de Bogotá se prepara para un salto estratégico con la propuesta oficial de extensión de la Primera Línea del metro hasta la calle 100, un proyecto que redefinirá la conectividad en el norte de la ciudad y que avanza en su etapa de factibilidad.

La iniciativa, impulsada tras su inclusión en el Plan Distrital de Desarrollo gracias a la gestión del concejal Juan David Quintero —consignada en el artículo 14—, cuenta con el respaldo técnico de la multinacional China Harbour Engineering Company Ltda. y una inversión estimada de 3,4 billones de pesos.

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Un proyecto que trasciende fronteras urbanas

La extensión del metro hasta la calle 100 fue descartada en etapas anteriores por la falta de recursos y la prioridad de otras obras, pero el Concejo de Bogotá logró su inclusión formal, abriendo la puerta a una Asociación Público-Privada de iniciativa privada que responde a recomendaciones del Banco Mundial.

La ampliación añade 3,2 kilómetros de viaducto y tres estaciones nuevas: Calle 82, Calle 93 y Calle 102, mejorando la cobertura del sistema en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La propuesta contempla 3,2 kilómetros adicionales de viaducto, agregando tres nuevas estaciones a las dieciséis ya en construcción:

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Calle 82 (estación 17)

Calle 93 (estación 18)

Calle 102 (estación 19).

Estas estaciones serán tipo mezzanine, compactas y totalmente integradas al entorno urbano, lo que evita cierres viales y mantiene la fluidez vehicular. El diseño optimiza la accesibilidad peatonal y de biciusuarios, incorpora iluminación estratégica, elimina puntos ciegos bajo el viaducto y fortalece la seguridad en el espacio público.

Características técnicas y transformaciones clave

Uno de los cambios más relevantes es el aumento de la altura promedio del viaducto, que pasa de 13 a cerca de 20 metros en el tramo de la extensión. Este ajuste técnico es crucial para superar los puentes ya existentes en la autopista Norte, especialmente en las calles 94 y 100, sin incurrir en costosos procesos de demolición. Así se resuelve uno de los principales cuellos de botella que frenaban la expansión hacia el norte y se garantiza una integración eficiente con sectores clave como Usaquén y Chapinero.

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El proyecto de ampliación del metro se incluye en el Plan Distrital de Desarrollo gracias a la gestión del concejal Juan David Quintero y cuenta con respaldo técnico chino - crédito Concejal Juan David Quintero/X

El trazado mantiene los más altos estándares internacionales de seguridad, confort y eficiencia operativa. Se contempla la incorporación de ocho nuevos trenes, para un total de 38 unidades en operación. Cada tren, de 134 metros de largo y 2,90 metros de ancho, cuenta con seis vagones y tecnología eléctrica de última generación, permitiendo velocidades de diseño de 90 km/h y velocidades comerciales de 43 km/h.

Impacto y articulación del sistema

La extensión hacia la calle 100 permitirá aumentar la demanda del sistema en un 10%, lo que representará entre 60.000 y 80.000 nuevos usuarios diarios, llevando el total proyectado a cerca de 600.000 pasajeros por día. El proyecto establece conexiones directas con sistemas estratégicos como TransMilenio en la avenida 68, la troncal Caracas y el Regiotram del Norte (aprobado en octubre de 2025), potenciando la multimodalidad y la integración de zonas históricamente desconectadas como Suba y Usaquén.

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El concejal Quintero subrayó que la extensión a la calle 100 “marca un punto de inflexión en la movilidad de Bogotá y proyecta un sistema más conectado, eficiente y acorde con las necesidades del crecimiento urbano”. El proyecto tiene el potencial de extenderse hasta la calle 127 o incluso la 170, conforme a la visión del Banco Mundial y la demanda metropolitana.

La Primera Línea del Metro registra un 75% de avance en obras y espera consolidar la movilidad sostenible en Bogotá con una visión integral y moderna de transporte público - crédito Empresa Metro de Bogotá

Avances de la Primera Línea y próximos pasos

Según la Empresa Metro de Bogotá, la Primera Línea registra un avance del 75% en la ejecución de sus obras: 13 km de viaducto construido, 97% en estructuras complementarias, 69% en material rodante y 87% en el patio taller. El proceso de extensión entra ahora en fase de evaluación mediante una consultoría que será adjudicada por la Empresa Metro de Bogotá, en cumplimiento con la normativa para iniciativas de asociación público-privada.

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Recientemente, se celebró la llegada del décimo tren del sistema, consolidando el avance del material rodante. Los trenes, cada uno con capacidad para 1.800 pasajeros, están diseñados para ofrecer viajes modernos, seguros y eficientes, con 252 sillas por tren y accesibilidad universal.