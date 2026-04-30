Calendario lunar de mayo 2026: días clave para que el cabello crezca y la depilación sea duradera

Calendario lunar de mayo de 2026 con las fechas más importantes para el corte de cabello y la depilación, según las fases de la luna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre cortes de cabello, tratamientos estéticos y rutinas de depilación, hay quienes todavía miran al cielo antes de decidir la fecha para hacerlo. El calendario lunar reaparece como referencia en estas prácticas y, con cada fase de la luna, se reactivan creencias que asocian sus ciclos con efectos sobre el cuerpo y el cuidado personal.

En mayo de 2026, esta tradición vuelve a tomar fuerza al reunir días específicos que, según estas ideas, muestran momentos clave para cortar el cabello, nutrirlo o depilarse, de acuerdo con el “ritmo” que marca cada etapa del satélite.

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A pesar de los años, esta tradición sigue vigente y muchas personas siguen consultando el calendario lunar para elegir el momento ideal para acciones cotidianas como cortar el cabello o depilarse, confiando en que la posición de la luna y los astros puede influir en los resultados de su cuidado personal y bienestar.

El calendario lunar de mayo de 2026 reúne fechas asociadas al corte del cabello y la depilación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Fases lunares de mayo de 2026

Las fases lunares de mayo marcan el ritmo de estas prácticas. El mes comienza con luna cuarto creciente el 1 de mayo, seguida de luna creciente entre el 13 y 18 de mayo, la luna nueva el 17 y el cuarto creciente el 24. Cada fase representa, desde la perspectiva de quienes siguen esta costumbre, una oportunidad distinta para orientar el cuidado personal y obtener resultados específicos.

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Cabe destacar que en este mes se da un fenómeno poco habitual: dos lunas llenas en el mismo mes. La primera, el 1 de mayo, conocida como “luna de las flores”, simboliza el auge de la primavera y el momento de mayor florecimiento natural. La segunda, el 31 de mayo, recibe el nombre de “luna azul”, no por su color, sino porque es la segunda luna llena dentro de un mismo mes calendario, algo que ocurre de forma poco frecuente -por lo mismo que es una época de ‘rareza’- debido a que el ciclo lunar dura cerca de 29,5 días.

El mes inicia con la llamada “luna de las flores” vinculada al florecimiento natural. Al final del mes aparece la “luna azul”, segunda luna llena dentro del mismo periodo calendario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cortes de cabello según objetivos

Crecimiento fuerte del cabello

Quienes buscan que el cabello gane fuerza después del corte deberían considerar los llamados “días raíz”. Estos se presentan cuando la luna se encuentra en constelaciones de tierra y desciende en su recorrido, un momento que, según la tradición biodinámica, concentra la energía en la raíz y reduce la pérdida de vitalidad al cortar el cabello.

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En mayo de 2026, los días identificados como periodos raíz son:

Viernes 1 de mayo: todo el día.

Sábado 2 de mayo: todo el día.

Domingo 3 de mayo: hasta las 2:00 p. m.

Sábado 30 de mayo: todo el día.

Domingo 31 de mayo: todo el día.

Los llamados “días raíz” se asocian con cortes destinados a fortalecer el cabello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para acelerar el crecimiento:

En cambio, quienes buscan que el cabello crezca con mayor rapidez y salud deberían aprovechar los llamados “días hoja”. Estos se producen cuando la luna atraviesa constelaciones de agua y asciende en su órbita, un momento que, según la tradición, potencia el crecimiento de las partes superiores de las plantas, como tallos y hojas.

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Llevado al cuidado capilar, cortar el cabello durante estos periodos ayuda a estimular la renovación y fortaleza de las fibras capilares. En mayo de 2026, los días identificados como “periodos hoja” se concentran en la última parte del mes, de la siguiente manera:

Sábado 23 de mayo: jornada completa.

Domingo 24 de mayo: jornada completa.

Los “días hoja” se vinculan con el crecimiento más rápido del cabello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Es importante recordar que la caída del cabello forma parte del proceso natural del cuerpo. De manera habitual, se pierden entre 50 y 100 cabellos al día, lo que refleja el ciclo normal de renovación de los folículos pilosos.

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Fechas ideales para depilación

Respecto a la depilación, el calendario lunar indica aprovechar los periodos en los que el crecimiento del vello se ralentiza, también llamados los “días flor” -muy asociado a la agricultura-, con el fin de alargar el tiempo entre sesiones.

En mayo de 2026, los días más aconsejables para depilarse se encuentran en dos intervalos principales:

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19 de mayo: hasta las 8:00 a. m. Ideal para las personas que hacen su rutina de madrugada.

20 de mayo: todo el día.

21 de mayo: de 5:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Según la tradición, depilarse en estos días prolonga los resultados y mantiene la piel más suave, siguiendo un “ritmo en armonía con la luna”.

Los llamados “días flor” se relacionan con un crecimiento más lento del vello y mayor duración del resultado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo aprovechar las fases lunares

Luna nueva: renovación y comienzo de nuevos tratamientos.

Luna creciente: impulso para crecimiento y fortaleza del cabello.

Luna llena: momento de máxima energía, recomendado para cortes de longitud rápida.

Cuarto menguante: fortalecimiento de la raíz y estabilización del cabello.

Una mesa de madera clara exhibe herramientas de cuidado personal como tijeras y cremas, junto a tarjetas con símbolos lunares, todo ambientado bajo una luna llena desenfocada en un ventanal nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo de 2026 ofrece así un calendario completo que permite a los interesados sincronizar sus cuidados con los ciclos naturales. Cada fase lunar tiene un propósito claro: estimular el crecimiento, reforzar la resistencia o prolongar los resultados estéticos.

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