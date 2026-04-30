Colombia

Calendario lunar de mayo 2026: días clave para que el cabello crezca y la depilación sea duradera

El mes inicia con la “luna de las flores” y cierra con la “luna azul”, segunda luna llena del mismo periodo; bajo este doble plenilunio, esta época se convierte en una guía para quienes buscan acelerar el crecimiento capilar o elegir el mejor momento para retirar esos vellos no deseados

Guardar
Mujer joven de espaldas con cabello castaño largo y ondulado, y un vestido claro, parada en medio de vegetación verde y arbustos, bajo una luz de atardecer dorada.
Calendario lunar de mayo de 2026 con las fechas más importantes para el corte de cabello y la depilación, según las fases de la luna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre cortes de cabello, tratamientos estéticos y rutinas de depilación, hay quienes todavía miran al cielo antes de decidir la fecha para hacerlo. El calendario lunar reaparece como referencia en estas prácticas y, con cada fase de la luna, se reactivan creencias que asocian sus ciclos con efectos sobre el cuerpo y el cuidado personal.

En mayo de 2026, esta tradición vuelve a tomar fuerza al reunir días específicos que, según estas ideas, muestran momentos clave para cortar el cabello, nutrirlo o depilarse, de acuerdo con el “ritmo” que marca cada etapa del satélite.

PUBLICIDAD

A pesar de los años, esta tradición sigue vigente y muchas personas siguen consultando el calendario lunar para elegir el momento ideal para acciones cotidianas como cortar el cabello o depilarse, confiando en que la posición de la luna y los astros puede influir en los resultados de su cuidado personal y bienestar.

Mujer de espaldas con cabello largo sentada frente a una ventana grande por la noche, mirando una luna llena brillante. En la mesa, productos capilares y una agenda abierta con calendario lunar.
El calendario lunar de mayo de 2026 reúne fechas asociadas al corte del cabello y la depilación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Fases lunares de mayo de 2026

Las fases lunares de mayo marcan el ritmo de estas prácticas. El mes comienza con luna cuarto creciente el 1 de mayo, seguida de luna creciente entre el 13 y 18 de mayo, la luna nueva el 17 y el cuarto creciente el 24. Cada fase representa, desde la perspectiva de quienes siguen esta costumbre, una oportunidad distinta para orientar el cuidado personal y obtener resultados específicos.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que en este mes se da un fenómeno poco habitual: dos lunas llenas en el mismo mes. La primera, el 1 de mayo, conocida como “luna de las flores”, simboliza el auge de la primavera y el momento de mayor florecimiento natural. La segunda, el 31 de mayo, recibe el nombre de “luna azul”, no por su color, sino porque es la segunda luna llena dentro de un mismo mes calendario, algo que ocurre de forma poco frecuente -por lo mismo que es una época de ‘rareza’- debido a que el ciclo lunar dura cerca de 29,5 días.

Primer plano de una mano sosteniendo tijeras de peluquería sobre un calendario de papel beige del mes de Mayo con símbolos de fases lunares y números.
El mes inicia con la llamada “luna de las flores” vinculada al florecimiento natural. Al final del mes aparece la “luna azul”, segunda luna llena dentro del mismo periodo calendario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cortes de cabello según objetivos

  • Crecimiento fuerte del cabello

Quienes buscan que el cabello gane fuerza después del corte deberían considerar los llamados “días raíz”. Estos se presentan cuando la luna se encuentra en constelaciones de tierra y desciende en su recorrido, un momento que, según la tradición biodinámica, concentra la energía en la raíz y reduce la pérdida de vitalidad al cortar el cabello.

En mayo de 2026, los días identificados como periodos raíz son:

  • Viernes 1 de mayo: todo el día.
  • Sábado 2 de mayo: todo el día.
  • Domingo 3 de mayo: hasta las 2:00 p. m.
  • Sábado 30 de mayo: todo el día.
  • Domingo 31 de mayo: todo el día.
Vista de perfil de una mujer de piel clara y cabello castaño lacio cortándose las puntas del pelo con tijeras profesionales frente a un espejo.
Los llamados “días raíz” se asocian con cortes destinados a fortalecer el cabello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  • Para acelerar el crecimiento:

En cambio, quienes buscan que el cabello crezca con mayor rapidez y salud deberían aprovechar los llamados “días hoja”. Estos se producen cuando la luna atraviesa constelaciones de agua y asciende en su órbita, un momento que, según la tradición, potencia el crecimiento de las partes superiores de las plantas, como tallos y hojas.

Llevado al cuidado capilar, cortar el cabello durante estos periodos ayuda a estimular la renovación y fortaleza de las fibras capilares. En mayo de 2026, los días identificados como “periodos hoja” se concentran en la última parte del mes, de la siguiente manera:

  • Sábado 23 de mayo: jornada completa.
  • Domingo 24 de mayo: jornada completa.
Mujer de espaldas con cabello largo, sentada en cama blanca, peinándose con cepillo de madera. Mesa de noche con frascos de aceite y tarjeta de luna.
Los “días hoja” se vinculan con el crecimiento más rápido del cabello - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Es importante recordar que la caída del cabello forma parte del proceso natural del cuerpo. De manera habitual, se pierden entre 50 y 100 cabellos al día, lo que refleja el ciclo normal de renovación de los folículos pilosos.

Fechas ideales para depilación

Respecto a la depilación, el calendario lunar indica aprovechar los periodos en los que el crecimiento del vello se ralentiza, también llamados los “días flor” -muy asociado a la agricultura-, con el fin de alargar el tiempo entre sesiones.

En mayo de 2026, los días más aconsejables para depilarse se encuentran en dos intervalos principales:

  • 19 de mayo: hasta las 8:00 a. m. Ideal para las personas que hacen su rutina de madrugada.
  • 20 de mayo: todo el día.
  • 21 de mayo: de 5:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Según la tradición, depilarse en estos días prolonga los resultados y mantiene la piel más suave, siguiendo un “ritmo en armonía con la luna”.

Mujer en bata blanca sentada en taburete, aplicando cera depilatoria en su pierna con espátula de madera, con plantas y frasco de cera.
Los llamados “días flor” se relacionan con un crecimiento más lento del vello y mayor duración del resultado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo aprovechar las fases lunares

  • Luna nueva: renovación y comienzo de nuevos tratamientos.
  • Luna creciente: impulso para crecimiento y fortaleza del cabello.
  • Luna llena: momento de máxima energía, recomendado para cortes de longitud rápida.
  • Cuarto menguante: fortalecimiento de la raíz y estabilización del cabello.
Bodegón con tijeras, cremas, cera y espejo sobre mesa, cada uno con tarjeta de fase lunar. Luna llena difusa visible en el fondo a través de una ventana.
Una mesa de madera clara exhibe herramientas de cuidado personal como tijeras y cremas, junto a tarjetas con símbolos lunares, todo ambientado bajo una luna llena desenfocada en un ventanal nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo de 2026 ofrece así un calendario completo que permite a los interesados sincronizar sus cuidados con los ciclos naturales. Cada fase lunar tiene un propósito claro: estimular el crecimiento, reforzar la resistencia o prolongar los resultados estéticos.

Temas Relacionados

Calendario lunarMayoCorte de cabelloLuna para depilarseColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 30 de abril de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 30 de abril de 2026

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El equipo colombiano es líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y una victoria puede acercar al Escarlata a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Árbitro colombiano reportó agresión con una yuca durante la Copa Sudamericana: esta fue la sanción que impuso la Conmebol

Andrés Rojas fue el encargado de impartir justicia en el partido entre Blooming de Bolivia y River Plate de Argentina, correspondiente a la fase de grupos

Árbitro colombiano reportó agresión con una yuca durante la Copa Sudamericana: esta fue la sanción que impuso la Conmebol

Caso de maltrato a una adulta mayor en Ciudad Bolívar no es aislado: más de 1.100 personas mayores sufrieron violencia en Bogotá en 2026

El 90% de los casos de maltrato a adultos mayores en la capital ocurre dentro del hogar y es cometido principalmente por familiares cercanos

Caso de maltrato a una adulta mayor en Ciudad Bolívar no es aislado: más de 1.100 personas mayores sufrieron violencia en Bogotá en 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Jessica Cediel denunció que están usando sus fotos para engañar hombres: “Supuestamente para tener relaciones sentimentales”

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Deportes

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Árbitro colombiano reportó agresión con una yuca durante la Copa Sudamericana: esta fue la sanción que impuso la Conmebol

La Dimayor abrió el proceso para la adjudicación de los derechos de televisión y digitales del fútbol profesional colombiano

La selección Colombia revivió en el Sudamericano Femenino Sub-17: goleó a Bolivia por 3-0 en Asunción